Запускаем «Антипанику»! Делитесь добрыми историями с читателями Myslo

Новостная повестка портится день ото дня. Слишком тревожно! Но не сообщать вам актуальную информацию тоже будет неправильно. Однако давайте не будем паниковать и попробуем отвлечься от непростых будней.

Myslo запускает специальный раздел «Антипаника».

Давайте делиться друг с другом милыми и добрыми личными историями, радостными событиями. Вместо отмененного концерта вы с друзьями устроили дома милый музыкальный квартирник? Ваша кошка родила «футбольную команду» из 11 котят? Может быть, вы написали песню или нарисовали картину? Ваш попугай заговорил, а из перепелиных яиц вылупились цыплята?

Присылайте нам свои истории на почту news@myslo.ru, в группу ВКонтакте, в директ в Instagram, в WhatsApp или Телеграм по номеру тел. 8 (905)-115−06−43 (на звонки отвечать не будем, а сообщения с удовольствием прочитаем).

Из них и будем делать новости!