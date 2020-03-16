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Правда ли, что полки тульских магазинов пустеют? Репортаж Myslo

Правда ли, что полки тульских магазинов пустеют? Репортаж Myslo

Корреспонденты Myslo проверили, как обстоят дела с гречкой, рисом, макаронами, тушенкой и солью.

В минувшие выходные в соцсетях обсуждали фотографии голых витрин, которые совсем недавно были забиты крупами, макаронами, различными консервами, а также туалетной бумагой и бумажными полотенцами. 
 
В понедельник Myslo решил проверить, что происходит в магазинах. Судя по увиденному, основная масса «всёпропальщиков» побывала в гипермаркете «Глобус»: скупали в основном крупы, макароны, тушенку, некоторые овощные консервы и, как ни странно — соль. 
 
 
 
«Никто не ожидал такого наплыва покупателей. Товар, конечно же, есть еще, едет к нам со склада в Московской области. Выкладываем оперативно», — заверил один из продавцов.
 
Общаться на камеру опрошенные покупатели не захотели — словно стыдились, что поддались желанию сделать запасы «на черный день». К слову, некоторые набирали по несколько пачек крупы и макарон с эдакими загадочными полуулыбками - «Не, ну, а что? Все берут и я беру!».
 
 
«Меня мама попросила набрать. Не мог же я ей отказать», — смущенно прокомментировал стоящий у изрядно поредевшей витрины с тушенкой молодой человек, у которого в корзине лежали пять пачек риса, столько же гречки и еще два десятка банок с овощными консервами.
 
 
Интересно, что такая картина наблюдалась преимущественно в больших гипермаркетах. Так, в небольшом «Магните» на ул. Калинина нашествия покупателей не заметили, а в одноименном гипермаркете на ул. Шухова — аншлаг у паллет с "долгоиграющими" товарами. Расстояние между магазинами — около километра.
 
 
В свою очередь, в «Спаре» на ул. Максима Горького и гипермаркете «Лента» на ул. Пролетарской недостатка в крупах и тушенке нет — бери сколько хочешь. Тем более, что на некоторые позиции еще и действуют акции.
 
 
 

Продавцы считают, что причиной ажиотажа могли стать репортажи и новости из европейских стран, в которых показывали очереди и десятки метров пустых полок. Мол «уж если у них такое, то что же тогда будет у нас?!»

 

Напомним, комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с региональными и федеральными торговыми сетями ведет мониторинг ситуации на потребительском рынке региона.

В настоящее время ситуация стабильна. Дефицита продовольственных товаров, включая рыбные и мясные консервы, говядину, свинину, курицу, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар и соль, рис, пшено, гречку, картофель, капусту, морковь, детские смеси, не наблюдается.

Председатель Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов:

Вячеслав Романов

– В настоящее время дефицита продовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости, не наблюдается.

Торговые сети обеспечены достаточным количеством товаров, кроме того, они сейчас увеличивают поставки, делают дополнительные запасы на складах. Роста цен также не зафиксировано.

Восполняемость товаров на полках осуществляется своевременно, в соответствии с установленными стандартами. Торговые сети Тульского региона готовы в полном объеме обеспечить все потребности туляков в продовольственных и непродовольственных товарах.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:56 +11
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