Правда ли, что полки тульских магазинов пустеют? Репортаж Myslo

В минувшие выходные в соцсетях обсуждали фотографии голых витрин, которые совсем недавно были забиты крупами, макаронами, различными консервами, а также туалетной бумагой и бумажными полотенцами.

В понедельник Myslo решил проверить, что происходит в магазинах. Судя по увиденному, основная масса «всёпропальщиков» побывала в гипермаркете «Глобус»: скупали в основном крупы, макароны, тушенку, некоторые овощные консервы и, как ни странно — соль.

«Никто не ожидал такого наплыва покупателей. Товар, конечно же, есть еще, едет к нам со склада в Московской области. Выкладываем оперативно», — заверил один из продавцов.

Общаться на камеру опрошенные покупатели не захотели — словно стыдились, что поддались желанию сделать запасы «на черный день». К слову, некоторые набирали по несколько пачек крупы и макарон с эдакими загадочными полуулыбками - «Не, ну, а что? Все берут и я беру!».

«Меня мама попросила набрать. Не мог же я ей отказать», — смущенно прокомментировал стоящий у изрядно поредевшей витрины с тушенкой молодой человек, у которого в корзине лежали пять пачек риса, столько же гречки и еще два десятка банок с овощными консервами.

Интересно, что такая картина наблюдалась преимущественно в больших гипермаркетах. Так, в небольшом «Магните» на ул. Калинина нашествия покупателей не заметили, а в одноименном гипермаркете на ул. Шухова — аншлаг у паллет с "долгоиграющими" товарами. Расстояние между магазинами — около километра.

В свою очередь, в «Спаре» на ул. Максима Горького и гипермаркете «Лента» на ул. Пролетарской недостатка в крупах и тушенке нет — бери сколько хочешь. Тем более, что на некоторые позиции еще и действуют акции.

Продавцы считают, что причиной ажиотажа могли стать репортажи и новости из европейских стран, в которых показывали очереди и десятки метров пустых полок. Мол «уж если у них такое, то что же тогда будет у нас?!»