Правда ли, что полки тульских магазинов пустеют? Репортаж Myslo
Корреспонденты Myslo проверили, как обстоят дела с гречкой, рисом, макаронами, тушенкой и солью.
Продавцы считают, что причиной ажиотажа могли стать репортажи и новости из европейских стран, в которых показывали очереди и десятки метров пустых полок. Мол «уж если у них такое, то что же тогда будет у нас?!»
Напомним, комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с региональными и федеральными торговыми сетями ведет мониторинг ситуации на потребительском рынке региона.
В настоящее время ситуация стабильна. Дефицита продовольственных товаров, включая рыбные и мясные консервы, говядину, свинину, курицу, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар и соль, рис, пшено, гречку, картофель, капусту, морковь, детские смеси, не наблюдается.
Председатель Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов:
Вячеслав Романов
– В настоящее время дефицита продовольственных товаров, в том числе товаров первой необходимости, не наблюдается.
Торговые сети обеспечены достаточным количеством товаров, кроме того, они сейчас увеличивают поставки, делают дополнительные запасы на складах. Роста цен также не зафиксировано.
Восполняемость товаров на полках осуществляется своевременно, в соответствии с установленными стандартами. Торговые сети Тульского региона готовы в полном объеме обеспечить все потребности туляков в продовольственных и непродовольственных товарах.