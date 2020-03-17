Как не поддаться панике и почему изоляция – это не страшно: советы психолога

Фото из архива Myslo.

Когда вокруг все говорят о коронавирусе, паника накрывает сама собой.

Меньше дискуссий и соцсетей

Что делать, чтобы не сойти с ума от паники во время распространения вируса? Рассказывает практикующий психолог, психотерапевт с 20-летним стажем Лариса Милова.

Лариса Милова – Прочитайте рекомендации вирусологов и врачей о способах снизить вероятность заражения. Но помните: достаточно всего одного-двух материалов, чтобы получить информацию о заболевании и принять соответствующие меры. Важно: не читайте в соцсетях посты блогеров, мнение окружающих по этому вопросу. Это только разгоняет тревожное состояние.

Меньше устраивайте дискуссии дома и на работе по поводу заражения и последствий. В компании мы быстрее заражаемся эмоциональным состоянием, а не болезнями.

Вспомните, как раньше успешно справились с каким-то заболеванием. Настройтесь на то, что справитесь и с этим, если вдруг заразитесь.

При всем этом не стоит обесценивать советы и полностью игнорировать проблему. Знайте, что это защитная реакция психики. Не поддавайтесь на подобные провокации, сохраняйте здравый смысл и социальную ответственность.

Что делать в изоляции?

Поддерживайте физическую активность: делайте зарядку, занимайтесь йогой, выполняйте простые упражнениями. Делайте то, что привыкли. А если такой полезной привычки нет, то используйте изоляцию как повод ее приобрести. Физическая активность поможет справляться с тревожным состоянием и поддерживать хорошее самочувствие.

Если специальность позволяет, работайте удаленно, планируя своё время.

Напишите список того, что вам доставляет удовольствие, выбирайте из этого то, чем вы можете порадовать себя любимого дома. Смотрите фильмы, читайте книги, слушайте свою любимую музыку, рисуйте, занимайтесь любимым хобби — это всё восстанавливает и наполняет.

Пишите список дел на следующий день с вечера. Выделяйте среди поставленных задач пару главных. Кстати, это хороший повод наконец заняться тем, что вы давно откладывали, — перебрать старые вещи или убраться в дальних уголках квартиры.

Вспоминайте приятные моменты жизни, переберите старые фотографии, пересмотрите снимки. Мечтайте о том, где и как вы ещё сможете хорошо провести время.

Общайтесь с близкими, оказывайте им поддержку. Если у вас есть дети, чаще играйте с ними.

Шутите, читайте анекдоты, смотрите комедии — юмор спасает в любой ситуации.

Возможность общаться в интернете сейчас пригодится — так вы будете меньше чувствовать себя в одиночестве.

Освойте методы медитации или визуализации для регуляции своего эмоционального состояния.

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