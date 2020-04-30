10 лучших комментариев: 1 - 30 апреля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Сына мэра Тулы эвакуируют с Кипра
из-за пандемии COVID-19
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Как пандемия угробит жителей
без вируса и болезни...
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Туляк застрял в Словакии
из-за коронавируса:
«Здесь всё закрыто до конца июня»
- 4 -
Какие организации смогут работать
с 8 апреля в Тульской области:
актуальный перечень
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Коронавирус ускоряется:
за сутки в Тульской области подтвердились
еще 44 случая COVID-19
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Как выглядит закрытый
Пролетарский парк:
фото и видео
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- 8 -
В Туле в ДТП столкнулись Lexus,
«семерка» и «Приора»
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Психиатрическую больницу в Маслово готовят под госпиталь для больных коронавирусом
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В Тульской области разработают
третий пакет мер поддержки
граждан и бизнеса
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