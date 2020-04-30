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Лучшие комментарии
10 лучших комментариев: 1 - 30 апреля

10 лучших комментариев: 1 - 30 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Сына мэра Тулы эвакуируют с Кипра
из-за пандемии COVID-19

 

- 2 -

Как пандемия угробит жителей
без вируса и болезни...

 

- 3 -

Туляк застрял в Словакии
из-за коронавируса:
«Здесь всё закрыто до конца июня»

 

- 4 -

Какие организации смогут работать
с 8 апреля в Тульской области:
актуальный перечень

 

- 5 -

Коронавирус ускоряется:
за сутки в Тульской области подтвердились
еще 44 случая COVID-19

 

- 6 -

Как выглядит закрытый
Пролетарский парк:
фото и видео

 

- 7 -

 

- 8 -

В Туле в ДТП столкнулись Lexus,
«семерка» и «Приора»

 

- 9 -

Психиатрическую больницу в Маслово готовят под госпиталь для больных коронавирусом

 

- 10 -

В Тульской области разработают
третий пакет мер поддержки
граждан и бизнеса

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Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 18:26 +3
9 лучших комментариев: 1 - 30 марта
9 лучших комментариев: 1 - 30 марта
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