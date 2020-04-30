10 лучших комментариев: 1 - 30 апреля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

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Сына мэра Тулы эвакуируют с Кипра

из-за пандемии COVID-19

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Как пандемия угробит жителей

без вируса и болезни...

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Туляк застрял в Словакии

из-за коронавируса:

«Здесь всё закрыто до конца июня»

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Какие организации смогут работать

с 8 апреля в Тульской области:

актуальный перечень

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Коронавирус ускоряется:

за сутки в Тульской области подтвердились

еще 44 случая COVID-19

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Как выглядит закрытый

Пролетарский парк:

фото и видео

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В Туле в ДТП столкнулись Lexus,

«семерка» и «Приора»

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Психиатрическую больницу в Маслово готовят под госпиталь для больных коронавирусом

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В Тульской области разработают

третий пакет мер поддержки

граждан и бизнеса

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