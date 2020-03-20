Туляк послал осужденному 133 сим-карты в шампуне

По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

Сим-карты различных мобильных операторов во флаконе с шампунем обнаружили при досмотре посылки, пришедшей на имя осужденного, отбывающего наказание в ИК №5 в Донском.

Известно, что осужденный отбывает в колонии наказание за кражу в виде 4,5 лет лишения свободы. Отправителем посылки указан один из жителей Тулы.

По данному факту проводится проверка. Заметим, информацию о возможной передаче запрещенных предметов оперативники колонии получили заранее.