По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области.
Туляк послал осужденному 133 сим-карты в шампуне
Запрещенные предметы были обнаружены сотрудниками отдела безопасности при досмотре посылки.
Сим-карты различных мобильных операторов во флаконе с шампунем обнаружили при досмотре посылки, пришедшей на имя осужденного, отбывающего наказание в ИК №5 в Донском.
Известно, что осужденный отбывает в колонии наказание за кражу в виде 4,5 лет лишения свободы. Отправителем посылки указан один из жителей Тулы.
По данному факту проводится проверка. Заметим, информацию о возможной передаче запрещенных предметов оперативники колонии получили заранее.
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