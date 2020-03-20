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Туляк послал осужденному 133 сим-карты в шампуне
По информации пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

Туляк послал осужденному 133 сим-карты в шампуне

Запрещенные предметы были обнаружены сотрудниками отдела безопасности при досмотре посылки.

Сим-карты различных мобильных операторов во флаконе с шампунем обнаружили при досмотре посылки, пришедшей на имя осужденного, отбывающего наказание в ИК №5 в Донском. 

Известно, что осужденный отбывает в колонии наказание за кражу в виде 4,5 лет лишения свободы. Отправителем посылки указан один из жителей Тулы.
 

По данному факту проводится проверка. Заметим, информацию о возможной передаче запрещенных предметов оперативники колонии получили заранее. 

 

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