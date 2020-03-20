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В Туле молодой человек сдал свою девушку гаишникам

В Туле молодой человек сдал свою девушку гаишникам

Парень ездил за ней на своем авто и передавал маршрут движения в полицию.

Как сообщили очевидцы, поздно вечером 19 марта в Пролетарском округе Тулы сотрудники ДПС преследовали отечественную «пятнашку». ВАЗ-2115 петлял в районе улиц Кутузова, Гастелло и Матросова, а задержали его на ул. Металлургов.
 
По данным источника корреспондента Myslo, погоню организовали после того, как в полицию позвонил молодой человек. Последний заявил, что он на автомобиле Subaru преследует ВАЗ-2115, за рулем которого может находиться пьяная девушка. Информацию передали ближайшему экипажу ДПС.
Пока сотрудники ехали, звонивший держал связь с дежурной частью ГИБДД и сообщал о всех передвижениях «пятнашки» до момента задержания.
Позднее выяснилось, что молодые люди знакомы и недавно поссорились, после чего девушка ушла из дома и отправилась кататься по ночному городу. А молодой человек позвонил в ГИБДД.
 
В региональной полиции подтвердили факт сообщения от водителя Subaru и последующую остановку ВАЗ-2115, за рулем которого находилась девушка.
 
«У водителя — девушки 1995 года рождения — отсутствовало при себе водительское удостоверение. В отношении нее был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения). Иных нарушений не выявлено», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:35 +13
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