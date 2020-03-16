новости
новости
Регистрация
Роспотребнадзор: коронавирус может передаваться через банкноты

Роспотребнадзор: коронавирус может передаваться через банкноты

Сообщается, что наиболее безопасны бесконтактные платежи.

Роспотребнадзор сообщает, что теоретически наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Они остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.
 
Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3−4 дня, на пластиковых — до 9 дней.
 
Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все сразу попадают в банки.
 
Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов.
 
Наиболее безопасны бесконтактные платежи.
Также Роспотребназор советует не забывать мыть руки, не трогать грязными руками лицо и протирать телефоны дезинфицирующими средствами.
Сюжет: Коронавирус
В Тульской области школы переводят «на удаленку», детсады работают в штатном режиме
Жизнь Тулы и области
В Тульской области школы переводят «на удаленку», детсады работают в штатном режиме
сегодня, в 10:50, 43 12560 3
Тульский педуниверситет перешел на дистанционное обучение
Жизнь Тулы и области
Тульский педуниверситет перешел на дистанционное обучение
сегодня, в 10:46, 3 1104 0
Россия закрывает границу с Беларусью
Мир
Россия закрывает границу с Беларусью
сегодня, в 09:44, 28 1331 -7
Студенты ТулГУ переходят на особый режим обучения
Жизнь Тулы и области
Студенты ТулГУ переходят на особый режим обучения
сегодня, в 09:10, 48 3205 1
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
деньгиналичкабесконтактные платежиРоспотребназоркоронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области на ходу загорелся пассажирский автобус
В Тульской области на ходу загорелся пассажирский автобус
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.