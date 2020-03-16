Роспотребнадзор: коронавирус может передаваться через банкноты
Сообщается, что наиболее безопасны бесконтактные платежи.
Роспотребнадзор сообщает, что теоретически наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Они остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.
Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3−4 дня, на пластиковых — до 9 дней.
Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления. Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все сразу попадают в банки.
Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов.
Наиболее безопасны бесконтактные платежи.
Также Роспотребназор советует не забывать мыть руки, не трогать грязными руками лицо и протирать телефоны дезинфицирующими средствами.
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