Машину тульского «дрифтуна» с проспекта Ленина забрала полиция
Мужчине вменили еще несколько статьей Кодекса административных нарушений.
- Статья 12.1 КоАП РФ. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра.
- Статья 12.37 КоАП РФ. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Кроме того, при осмотре автомобиля в присутствии понятых возникли сомнения в подлинности маркировочных обозначений и представленных документов на автомобиль. Для дальнейшего разбирательства транспортное средство было доставлено в отдел полиции «Центральный».
Позже в редакцию Myslo поступило сообщение от читателя, который заметил похожий автомобиль на ул. Сурикова в Туле. Информация была передана сотрудникам полиции. Как выяснилось, за рулём иномарки находился молодой человек 1997 года рождения.
В отношении него тогда составили пять административных материалов, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, тонировку. По предварительным данным, на машине установлен умышленно испорченный и нечитаемый передний госномер. Меру наказания для гонщика определит суд. Нарушителю грозит штраф или лишение водительского удостоверения.