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Машину тульского «дрифтуна» с проспекта Ленина забрала полиция
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Машину тульского «дрифтуна» с проспекта Ленина забрала полиция

Мужчине вменили еще несколько статьей Кодекса административных нарушений.

Утром 26 марта состоялась очередная встреча сотрудников ДПС и водителя, который прославился дрифтом напротив здания регионального УМВД. Как сообщили в полиции, при работе по надзору за дорожным движением стражи порядка обратили внимание на автомобиль Toyota, перемещение которого по проезжей части могло быть опасно для других участников движения.
 
При проверке выяснилось, что водитель не зарегистрировал автомобиль в установленном законом порядке и управляет машиной, не исполнив требование о страховании транспортного средства:
 
  • Статья 12.1 КоАП РФ.  Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра.
  • Статья 12.37 КоАП РФ. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Кроме того, при осмотре автомобиля в присутствии понятых возникли сомнения в подлинности маркировочных обозначений и представленных документов на автомобиль. Для дальнейшего разбирательства транспортное средство было доставлено в отдел полиции «Центральный».

С учетом перечисленного выше, в соответствии с законом, стражи порядка приняли решение поместить транспортное средство на спецстоянку.
 
Напомним, всего двое суток назад в отношении водителя этого автомобиля Toyota, был составлен протокол. Мужчине снова вменили нечитаемые регистрационные знаки (12.2.1 КоАП РФ).
 
«Кроме того, мужчина понял, что ему ни к чему надписи на заднем стекле, и решил их отклеить», — отметили в пресс-службе областного УМВД.
 
 
Ранее мы сообщали, что пользователь Myslo заметил этот автомобиль на одной из улиц города. Судя по присланному в редакцию фото, 22-летний хозяин авто не особенно расстроился из-за произошедшего и решил похайповать на вменяемых ему нарушениях ПДД. Он наклеил на заднее стекло своего авто хештеги: #дрифт на красный #По встречке и #Напротив УВД.
 
 
Напомним, вечером 11 марта водитель седана устроил «гонки» на проспекте Ленина в Туле, грубо нарушив сразу несколько пунктов ПДД.

 

Позже в редакцию Myslo поступило сообщение от читателя, который заметил похожий автомобиль на ул. Сурикова в Туле. Информация была передана сотрудникам полиции. Как выяснилось, за рулём иномарки находился молодой человек 1997 года рождения.

В отношении него тогда составили пять административных материалов, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, тонировку. По предварительным данным, на машине установлен умышленно испорченный и нечитаемый передний госномер. Меру наказания для гонщика определит суд. Нарушителю грозит штраф или лишение водительского удостоверения.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:51 +8
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