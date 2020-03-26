Машину тульского «дрифтуна» с проспекта Ленина забрала полиция

Утром 26 марта состоялась очередная встреча сотрудников ДПС и водителя, который прославился дрифтом напротив здания регионального УМВД. Как сообщили в полиции, при работе по надзору за дорожным движением стражи порядка обратили внимание на автомобиль Toyota, перемещение которого по проезжей части могло быть опасно для других участников движения.

При проверке выяснилось, что водитель не зарегистрировал автомобиль в установленном законом порядке и управляет машиной, не исполнив требование о страховании транспортного средства:

Статья 12.1 КоАП РФ. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра.

Статья 12.37 КоАП РФ. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Кроме того, при осмотре автомобиля в присутствии понятых возникли сомнения в подлинности маркировочных обозначений и представленных документов на автомобиль. Для дальнейшего разбирательства транспортное средство было доставлено в отдел полиции «Центральный».

С учетом перечисленного выше, в соответствии с законом, стражи порядка приняли решение поместить транспортное средство на спецстоянку.