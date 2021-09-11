Опрос Myslo: что туляки пожелали любимому городу

Мы поговорили с гостями праздника и узнали, за что они любят оружейную столицу и что хотят увидеть в ней в ближайшие годы.

Наталия, Дмитрий, Варвара и Мария:

– Мы любим Тулу. У нее богатая история, здесь родилось много замечательных людей. А в последние годы город становится всё лучше. Сейчас здесь очень красиво, Казанскую набережную и Центральный парк вообще не узнать. Теперь в Туле интересно и жителям, и гостям. Появилось много инфраструктуры для детей, открываются новые музеи и городские пространства. Желаем, чтобы город развивался и радовал всех нас и дальше. Главное – не стоять на месте!

Галина и Василий:

– Хотим всех поздравить с Днем города. Сегодня у всех замечательный праздник. Кажется, сегодня всё за нас: люди улыбаются, смеются, и даже погода выдалась отличная. Тула преобразилась в последние годы, в городе много чего строят.

Желаем, чтобы Тула становилась еще лучше и чтобы на проспект Ленина вернулись фонтаны, которые засыпали несколько лет назад. Мы по ним скучаем! А тулякам желаем больше хорошего настроения, улыбок и меньше грусти.

Лариса:

– Мы приехали из Обнинска на экскурсию, а тут такой праздник! Счастливы, что смогли разделить с туляками 875-летие города. Нам понравилась Тула. Здесь есть где погулять. Никакой скученности, много развлечений и для детей, и для взрослых. Супер!

Мы любим путешествовать в соседние области. Тула нас впечатлила. Мы прошлись по кремлю, побывали в Музее самоваров и поедем еще в Музей тульского пряника. Нам всё очень нравится.

Наш экскурсовод сказала нам, что было время, когда в Туле жили в основном пожилые люди. Молодежь решила оставаться, когда начала возрождаться промышленность, стали развиваться городские пространства. Это важно. Я желаю Туле, чтобы в ней было как можно больше молодежи, чтобы люди находили здесь много возможностей для развития и делали это удивительное место еще лучше.

Алевтина, Александр с внуком Адрианом:

– Городу мы желаем дальнейшего процветания. Тула изменилась так, что нельзя выразить словами. Для нас это большое счастье. Приходишь на Казанскую набережную и радуешься. Мы работали на оружейном заводе, видели, в каком состоянии была эта территория. Даже представить не могли, что можно сделать такую красоту. Приятно, что изменился и завод. Он стал красивым снаружи, обрел новую жизнь внутри. Мы посылаем знакомым фотографии, и они не верят в такие изменения. Восхищаться можно много чем: улицей Металлистов, улицей Советской, новыми пространствами.

Мы желаем Туле хорошеть и дальше. Очень бы хотели, чтобы благоустроили Пролетарскую набережную и добавили Туле деревьев, чтобы весь город был зеленым! Будут деревья, и будет красиво. Нужно сажать большие обычные деревья, и жители будут довольны.

Сергей с дочкой Ириной:

– Желаем тулякам здоровья! Тула изменилась в лучшую сторону, город преобразился и очень нам нравится. Благоустройство чувствуется везде: и на главных улицах, и во дворах. Пусть так будет и дальше!

Татьяна и Людмила:

– День города организован отлично. Нравится, что здесь сегодня много фотозон, где можно сделать снимки на память об этом дне.

Мы любим Тулу, наше любимое место в городе – Платоновский парк. Он изменился в последнее время, там стало приятно проводить время. Ну и набережную мы тоже любим.

Желаем городу дальнейшего процветания. Центр уже стал очень красивым, поэтому мы желаем, чтобы в ближайшие годы благоустройство дошло и до окраин. Там пока проблемы с дорогами и ветхим жильем. Туляки не должны жить в домах, в которых нет газа и воды, а такое жилье есть и недалеко от центра. Желаем, чтобы в Туле было комфортно всем. Думаем, скоро так и будет!

Елена:

– Я в Туле живу не так давно, но уже успела полюбить этот город. Мне нравится здесь энергетика, люди. Вижу, как на моих глазах город развивается. Хочу пожелать Туле развития, а людям – всего самого доброго и хорошего. Пусть сбываются все их мечты!

Арина и Юлия:

– Туле – всего самого лучшего! Это родной город, мы любим тут всё, любим Центральный парк и набережную. У нас много красивых мест, это приятно. Единственное, чего хотелось бы добавить, – проводить в городе побольше массовых мероприятий, в пандемию мы очень по ним соскучились.

А еще хочется, чтобы город становился красивее, экологичнее, а люди – добрее.

Татьяна:

– В этот праздничный день желаю всем тулякам мира, добра и позитива. Кремль – сердце Тулы. Когда он оживает в праздники, мы всегда приезжаем из Ефремова, чтобы насладиться этой атмосферой. Спасибо областной столице за эти впечатления!