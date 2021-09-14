14 км голыми ногами по земле, камням и шишкам: зачем туляки отправляются в босые походы?

Анна Чекмазова. Фото Виктора Бертяева.

Необычные пешие походы проводят недалеко от Тулы. Корреспондент Myslo приняла участие в нескольких из них.

Ходьба — действие, которое мы воспроизводим не задумываясь. А в таких босых походах создана возможность обратить внимание на работу своего тела и осознанно управлять им.

Одной из целей босоногой ходьбы является приобретение важных навыков правильной постановки стопы, переноса веса и использования суставов. Конечно, помимо оздоровительной физической активности такие походы еще дают возможность побыть на природе, сконцентрироваться на себе или пообщаться с новыми людьми, перезагрузиться.

Босые походы организовали кинезиологи и специалисты по физической реабилитации Елена Белова и Виктория Стренина. Также Елена является международным мастер-тренером от компании Balanced Body (мировой лидер в производстве оборудования и подготовке преподавателей по пилатесу), а Виктория — автор собственной интегрированной системы оздоровления.



Виктория Стренина (слева) и Елена Белова.

Елена рассказывает, как появилась идея босых походов:

«В пилатесе мы занимаемся восстановлением всего тела, чтобы чувствовать себя хорошо, жить без боли. Стопы — это наш фундамент, поэтому на занятиях мы постоянно делаем различные упражнения для стоп, прокаты, занятия на тренажерах и т. д. И я давно хотела бросить себе вызов — пройти без обуви большое расстояние.

Как-то мы гуляли с Викой и разулись. Пройдя много километров босиком, получили колоссальную тренировку всего тела, ощущение подтянутости ног, живота, выпрямленной осанки. Возникла идея: а почему бы не оздоравливать людей, выйдя за рамки зала?

Прогулки проходят в окрестностях Ясной Поляны, что довольно символично: Лев Николаевич Толстой любил ходить пешком на большие расстояния – Ясная Поляна – Тула, Тула – Крапивна, Москва – Ясная Поляна.

Участники встречаются в назначенном месте, знакомятся и начало маршрута проходят в обуви.

Обстановка с самого начала располагает, всем интересно – как это будет? насколько нас хватит?

Первая остановка — родник. Пьем, умываемся ледяной водой, набираем воду.

Располагаемся на поляне. Виктория Стренина рассказывает про су-джок. Эта техника выполнения самомассажа основана на проработке определенных точек на кистях и стопах с целью оздоровления.

Считается, что стопа отражает тело человека. Чтобы улучшить работу какого-либо органа, нужно делать массаж определенного участка подошвы или тыльной ее стороны.

Для наглядности Виктория ручкой рисует на стопе зоны, отвечающие за те или иные органы.

Объясняет, где использовать аккуратные спиралевидные движения, а где — нажимать сильнее.

Далее Виктория показывает на стопе точки, на которые нужно активно нажимать головкой спички.

Такой массаж можно делать и другому человеку, и самому себе. Приятно, полезно и хорошо разминает мышцы для последующей ходьбы. «Как известно, здоровье — это отсутствие болезней и чувства хронической усталости, — рассказывает Вика. — Значительно повысить уровень здоровья биологическими методами возможно, нужно только захотеть быть здоровым и счастливым. Именно поэтому босые прогулки — очень перспективное в этом плане дело. Человек снимает обувь и идет по земле. Стопа, соприкасаясь с почвой, через биологически активную точку (первую точку меридиана почек) впитывает в себя энергию земли, наполняя человека живительной силой, активизируя в нем огонь жизни. В почках (по китайской медицине) хранится первородная энергия, от объема которой зависит продолжительность и качество жизни человека. Гуляя босиком, мы заряжаемся силой природы, повышаем свои адаптационные возможности, стимулируем иммунную систему, активизируем лимфатическую, оптимизируем энергетическую составляющую здоровья». Разогрев стопы, отправляемся в поход босиком. Елена Белова рассказывает и показывает, как ходить с пользой для организма: как правильно ставить и прокатывать стопу, куда переносить вес, каким образом не перегружать пятку, выносить ногу вперед и использовать тазобедренные суставы, чтобы включать нужные мышцы и меньше «изнашивать» колени. Далее задача усложняется — Елена добавляет разные упражнения с мячами на координацию. Внимание сконцентрировано на ходьбе, ощущениях в теле, подбрасывании и ловле мяча.

Места для лишних мыслей в голове просто не остается.

Ноги ощущают разные поверхности: то мягкую пыльную тропинку, то хвою и шишки, то жесткую холодную землю в тени леса. Самый тяжелый участок — камни. Здесь скорость движения у многих сильно замедляется.

Во время пути открываются прекрасные пейзажи. Встречаются отдыхающие (многие смотрят с интересом на группу без обуви), велосипедисты, любители мото- и квадроциклов.