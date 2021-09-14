14 км голыми ногами по земле, камням и шишкам: зачем туляки отправляются в босые походы?
Необычные пешие походы проводят недалеко от Тулы. Корреспондент Myslo приняла участие в нескольких из них.
Ходьба — действие, которое мы воспроизводим не задумываясь. А в таких босых походах создана возможность обратить внимание на работу своего тела и осознанно управлять им.
Одной из целей босоногой ходьбы является приобретение важных навыков правильной постановки стопы, переноса веса и использования суставов. Конечно, помимо оздоровительной физической активности такие походы еще дают возможность побыть на природе, сконцентрироваться на себе или пообщаться с новыми людьми, перезагрузиться.
Виктория Стренина (слева) и Елена Белова.
Как-то мы гуляли с Викой и разулись. Пройдя много километров босиком, получили колоссальную тренировку всего тела, ощущение подтянутости ног, живота, выпрямленной осанки. Возникла идея: а почему бы не оздоравливать людей, выйдя за рамки зала?
Прогулки проходят в окрестностях Ясной Поляны, что довольно символично: Лев Николаевич Толстой любил ходить пешком на большие расстояния – Ясная Поляна – Тула, Тула – Крапивна, Москва – Ясная Поляна.
Участники встречаются в назначенном месте, знакомятся и начало маршрута проходят в обуви.
Обстановка с самого начала располагает, всем интересно – как это будет? насколько нас хватит?
Первая остановка — родник. Пьем, умываемся ледяной водой, набираем воду.
Располагаемся на поляне. Виктория Стренина рассказывает про су-джок. Эта техника выполнения самомассажа основана на проработке определенных точек на кистях и стопах с целью оздоровления.
Считается, что стопа отражает тело человека. Чтобы улучшить работу какого-либо органа, нужно делать массаж определенного участка подошвы или тыльной ее стороны.
Для наглядности Виктория ручкой рисует на стопе зоны, отвечающие за те или иные органы.
Объясняет, где использовать аккуратные спиралевидные движения, а где — нажимать сильнее.
Далее Виктория показывает на стопе точки, на которые нужно активно нажимать головкой спички.
Такой массаж можно делать и другому человеку, и самому себе. Приятно, полезно и хорошо разминает мышцы для последующей ходьбы.
«Как известно, здоровье — это отсутствие болезней и чувства хронической усталости, — рассказывает Вика. — Значительно повысить уровень здоровья биологическими методами возможно, нужно только захотеть быть здоровым и счастливым. Именно поэтому босые прогулки — очень перспективное в этом плане дело.
Человек снимает обувь и идет по земле. Стопа, соприкасаясь с почвой, через биологически активную точку (первую точку меридиана почек) впитывает в себя энергию земли, наполняя человека живительной силой, активизируя в нем огонь жизни. В почках (по китайской медицине) хранится первородная энергия, от объема которой зависит продолжительность и качество жизни человека.
Разогрев стопы, отправляемся в поход босиком. Елена Белова рассказывает и показывает, как ходить с пользой для организма: как правильно ставить и прокатывать стопу, куда переносить вес, каким образом не перегружать пятку, выносить ногу вперед и использовать тазобедренные суставы, чтобы включать нужные мышцы и меньше «изнашивать» колени.
Внимание сконцентрировано на ходьбе, ощущениях в теле, подбрасывании и ловле мяча.
Места для лишних мыслей в голове просто не остается.
Ноги ощущают разные поверхности: то мягкую пыльную тропинку, то хвою и шишки, то жесткую холодную землю в тени леса. Самый тяжелый участок — камни. Здесь скорость движения у многих сильно замедляется.
Во время пути открываются прекрасные пейзажи. Встречаются отдыхающие (многие смотрят с интересом на группу без обуви), велосипедисты, любители мото- и квадроциклов.
Вторая остановка на нашем маршруте — у следующего родника. И новый массаж: становимся в круг, берем мячики.
Виктория показывает, как мячом размять впереди стоящему человеку шейно-воротниковую зону, мышцы спины.
Далее продолжаем путь и, сделав большой круг, возвращаемся к начальной точке маршрута. Пройдено 14 километров босиком. Окунаем ноги в родник. Холодная вода бодрит. Настроение у всех замечательное, обсуждается следующая встреча.
Каждый переносит поход по-разному в зависимости от физических возможностей и чувствительности кожи. Кто-то проходит весь путь практически на одном дыхании. Кто-то испытывает определенные трудности, периодически произнося «ой!» и «ай!». Бывает так, что первый раз дается тяжело, а затем кожа адаптируется, мышцы приходят в тонус, и последующие походы уже не вызывают дискомфорта.
В босые походы ходят не только взрослые, но и дети. Длительные прогулки на природе намного полезнее, чем сидение в гаджетах.
Кстати, о детях. Вдохновившись походами босиком, их участница Анна Никитина написала такой текст:
«Какими вы хотите видеть своих детей? Конечно же, здоровыми, счастливыми, спортивными, увлекающимися, умными, стремящимися вперед, достигающими успехов, ценящими чужой и свой труд. Никто из родителей не хочет представить своего ребенка лежащим на диване, больным, с сигаретой и бутылкой, ждущим манны с небес, говорящим, что ему все должны, безответственным, непонимающим.
Дети — отражение своих родителей. Поработав в школе три года, я это осознала в реальности, поэтому мечты о счастливом будущем самого дорогого человека в моей жизни — дочери — надо начинать осуществлять с самой себя. Она должна видеть меня здоровой, счастливой, с увлечениями, занимающейся спортом, танцующей у плиты по утрам.
Видеть, что классный отдых — это не диван с утра до ночи, не просиживание с телефоном. Это новые места, новые люди, новые эмоции. Классно — это когда впереди пробежала лиса, как сегодня, когда поют птицы. Классно — это слышать скрип деревьев.
Менять себя просто, надо лишь захотеть. Либо надо что-то потерять. Страшно терять здоровье. Я больше не хочу выползать из ванной на четвереньках и падать на пол от боли в спине. Лишись чего-то, и сразу начнешь это ценить. Цени возможность быть примером для собственных детей, цени возможность двигаться, слышать и видеть. Сколько людей этого лишены. Цени возможности, которые дает тебе жизнь!»
На данный момент пройдено босиком уже семь походов. И организаторы не планируют останавливаться. В холодное время года формат будет меняться, но цель оздоравливаться и прекрасно проводить время останется.
«Прогулки босиком позволяют современному человеку почувствовать себя живым, — рассказывает один из организаторов Виктория Стренина. — В век интернета, когда технический прогресс диктует свои правила, нам необходимо быть активными. Нужно иметь высокий уровень здоровья, быстро адаптироваться к молниеносно меняющимся социальным и геополитическим влияниям. А где взять ресурс? Природа — кладезь ресурсов!
Снять обувь, пройтись по матушке-земле. Вдохнуть запах разнотравья. Услышать стрекот кузнечиков и цикад. Поднять глаза в небо. И самое главное — почувствовать вкусный лесной воздух и себя живым. Это то, что наполняет любого человека силами, желанием жить, творить, любить, мечтать, общаться, смеяться, радоваться. Быть, а не казаться».