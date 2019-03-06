Как отметить 8 Марта в Туле: обзор главных событий Женского дня

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творческие встречи, Концерты, вечеринки

Когда: 9 марта, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1200 р. — 1500 р.

На сцене Городского концертного зала состоится премьера моноспектакля Сергея Маковецкого «Неслучайная встреча». Спектакль представляет собой творческий вечер артиста, в ходе которого он расскажет о работе в кино и театре и встречах с людьми, которые оставили в его жизни след. Также в программе: монологи из спектаклей, поэзия, редкие кадры из короткометражных кинофильмов с участием Сергея Маковецкого.

Когда: 8 марта, пятница, 17.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

8 марта в Большом зале «Октавы» пройдет творческий вечер Никиты Ефремова. Никита Ефремов представляет уже третье поколение знаменитой актерской династии — внук народного артиста СССР Олега Ефремова, сын заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. В публичном интервью он расскажет о своей профессиональной карьере и актуальной культурной повестке. Гости «Октавы» смогут задать известному актеру свои вопросы. Одна из последних громких ролей Никиты Ефремова — в нашумевшем фильме Кирилла Серебренникова «Лето», который рассказывает о закулисье русского рока времен Виктора Цоя, Майка Науменко и 1980-х как таковых.

Когда: 8 марта, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 800 р.

Рок-коллектив «Бах!Компот» традиционно готовит большой праздничный концерт к Дамскому дню, на котором прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы. Раньше группа носила название «Бахыт Компот», но, в процессе житейских и творческих движений из названия исчезло две буквы. Как шутит ее лидер: «Ыгорь и Толик ушли в люди и не вернулись». Ныне группа чаще именуется «Бах!Компот». Но кредо от этого не поменялось.

Когда: 8 марта, пятница, 19.00

Где: Boheme Hall, Тула, ул. Станиславского, д. 49

Цена: 1500 р.

В ресторане Boheme Hall пройдет стильная женская вечеринка в честь праздника. Для милых дам в этот день будет подготовлена сладкая зона и праздничная шоу-программа. Также гостей ждут приятные сюрпризы и подарки. Каждый гость на входе получит приветственный напиток.

Когда: 10 марта, воскресенье, 17.00

Где: Арт-кафе «Театральный дворик», Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт

Цена: 300 р., 500р — за двоих для пришедших парой.

В честь праздника джаз бэнд «Билет на М.А.Р.С.» устроит музыкальный вечер, посвященный музыке о любви. Артисты представят специальную программу, в которой прозвучат композиции, волнующие сердца и воспламеняющие чувства.

Когда: 6 марта, среда, 18.30

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 1700−1800 р.

Концерт Владимира Цветаева в честь 8 марта давно стал доброй весенней традицией, но в этом году он станет особенным. Каждый год артист исполняет любимые шлягеры вместе с поэтом композитором Василием Поповым и рок-группой «Век» из Тульской филармонии им. Михайловского.

Но в этом году он обещает стать особенным. Артист отмечает тройной юбилей — 25 лет на сцене, свою личную дату и юбилей автора своих песен поэта и композитора Василия Попова.

В шоу прозвучат самые полюбившиеся зрителям шлягеры, в том числе хиты 2018 года «Лето на бис» и «Осень бродит по дворам». И, как всегда, будут премьеры песен.

Когда: 8 марта, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена:800−1500 р.

Легендарный солист золотого состава ансамбля «ПЕСНЯРЫ» от всей души поздравит с весенним праздником 8 марта всех женщин Тулы! Лучшие песни из репертуара легендарного ансамбля прозвучат для милых дам, пришедших на концерт, с высоким мастерством и чувственностью, которая всегда отличала именно его исполнение.

Выставки

Когда: 8−9 марта 2019, пятница-суббота, 10:00

Где: Макси, торгово-развлекательный центр, Тула, Пролетарская ул., 2

Цена: 100 р.

В большом артриуме ТРЦ «Макси» пройдет выставка кошек, посвященная памяти фотографа-анималиста Наталии Ветровой. Ни одна выставка кошек в Туле не проходила без ее участия.

На выставку съедутся лучшие представители пород из разных уголков планеты. Гостей ждут монопородные шоу британцев, шотландцев, Мейн-Кунов, Бенгалов и сфинксов. Также гости увидят шоу редких и аборигенных пород (а также любые по набору участников).

Когда 6 марта-21 апреля, открытие — в 17.00, далее вт-вскр. — 11.00

Где: Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого

Тула, улица Октябрьская, 12

Цена: для посетителей льготных категорий — бесплатно, полный билет — 50 р. Стоимость билета с экскурсией: для посетителей льготных категорий — 50 р., полный билет — 100 р.





В галерее «Ясная Поляна» откроется выставка, посвященная мудрой и верной соратнице великого Льва Николаевича Толстого — его жене Софье Андреевне. О жизни спутницы писателя, ее ежедневных заботах и обязанностях расскажут мемориальные предметы из Дома Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, фотографии и документы.

Перед посетителями выставки предстанет многогранная незаурядная личность с удивительным творческим и социальным миром: писатель, издатель, секретарь, библиотекарь, художник, ценитель искусства — и, конечно же, дочь, жена, мать и бабушка. Некоторые предметы — живописные работы С. А. Толстой , ее личные вещи — будут экспонироваться впервые.

короткий метр: кинопоказ

Когда: 9 марта, суббота, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

В Большом зале «Октавы» пройдут кинопоказы пяти международных короткометражных хитов, объединенных одним девизом — Girl’s power! Кинопрограмма будет посвящена жизни женщин Ирана, России, Великобритании и Индонезии. В кадре женщины, девушки и девочки в разных ситуациях: слабые и сильные, талантливые и особенные.

После просмотра состоится обсуждение увиденного с Андреем Щиголевым — модератором и отборщиком Московского Международного кинофестиваля, редактором «ГЛАВКИНО» и колумнистом ряда изданий, в том числе, газеты «Известия».

Кино

Цена: от 140 р.

В прокат выходит музыкальная драма «Вокс Люкс» о вымышленной американской звезде поп-рока. Фильм рассказывает историю восхождения на музыкальный Олимп певицы Селесты, едва выжившей, когда слетевший с катушек школьник открыл стрельбу по одноклассникам. Её первая песня, написанная в больнице и представленная на поминках по погибшим детям, моментально становится хитом, после которого девушка проснулась знаменитой. И даже спустя 20 лет, когда певица обрела небывалую славу, девушка продолжает переживать травмы прошлого.

Роль Селесты исполнила Натали Портман, а музыкальный для фильма записала певица Sia. Впервые фильм был показан на Венецианском кинофестивале.

Цена: от 140 р.

В канун праздника в кино выходит комедия об одной очень амбициозной девушке из провинциального городка на черноморском побережье. Рита решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.

Когда: 8 марта, пятница, 20.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 250 р. + добровольный взнос (по желанию).

В Культурном центре «Типография» пройдет благотворительный концерт в рамках масштабной всероссийской акции «Не виновата». Акция создана в поддержку женщин, переживших домашнее насилие, в рамках акции в 15 российских городах пройдут лекции, дискуссии и концерты. На сцене «Типографии» выступят: рок-группа «Кружок», Овсянкин, электронная группа YOVTHLESS и «Прощай».

Цель благотворительной акции — привлечь внимание к проблеме гендерного насилия и поддержать независимые организации, оказывающие бесплатную помощь женщинам, пережившим насилие. Все средства, собранные на концерте в Туле будут перечислены Кризисному центру для женщин «Сёстры».

Лекция

Когда: 10 марта, воскресенье, 13.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

В «Октаве» пройдет лекция Британской высшей школы дизайна, посвященная моде. Она будет особенно интересна тем, кто хочет сделать карьеру в модной индустрии.

Куратор MBA-программы «Менеджмент в индустрии моды» Дарья Ядерная

расскажет о буме на российских дизайнеров и о том, как развиваются отечественные модные брэнды.

Также Дарья поделится практическими рекомендациями о том, как самому построить такой бизнес. Гости узнают:

возможно ли построить бизнес, не имея серьезных инвестиций,

реально ли вырасти из уровня хобби, создав работающий коммерческий проект

как совместить творчество с расчетами бизнес-планов

как продвигать свою коллекцию с минимальным бюджетом

Парки

Когда: 8 марта, пятница, 14.00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Тула, Комсомольский парк культуры и отдыха, филиал, ГУ ТО « Тульские парки», Тула, Октябрьская ул., 188-а



Вход свободный.

В честь женского праздника в двух тульских парках пройдут развлекательные концертные программы. Праздник состоится на эстраде Центрального парка им. Белоусова и Комсомольского парка.

В мире животных

Когда: 8 марта, пятница,12.00

Где:Тульский областной Экзотариум (старое здание)

Тула, улица Октябрьская, 26

Вход на эскурсию по билетам в музей: взрослый- 300 р., до 16 лет - 150 р, Билет для льготных категорий граждан (инвалиды 3й группы, ветераны боевых действий, пенсионеры) - 100 р.

В честь праздника в новом здании экзотариума в парке им. Белоусова пройдет тематическая экскурсия, посвященная животным-мамам.

Гости узнают много нового о жизни усатых, хвостатых и пернатых мам, о том, как они выбирают себе партнера, воспитывают (или не воспитывают) малышей и насколько крепки семейные узы.

Когда: 8-10 марта, пятница-воскресенье, 12.00, 15.00

Где:Тульский областной Экзотариум (старое здание)

Тула, улица Октябрьская, 26

Вход по билетам в музей: до 16 лет - 150 р., студенты - 150 р., взрослый - 200 р.

Экзотариум приглашает на праздничную экскурсию, посвященную подаркам в мире животных.

Экскурсоводы поведают удивительные истории о том, как самцы выбирают подарки для своих вторых половин, что предпочитают в качестве сувениров дикие дамы и от каких подношений можно потерять голову в прямом смысле этого слова!