Как отметить 8 Марта в Туле: обзор главных событий Женского дня
Тулячек ждет интересная программа: выступления талантливых мужчин, выставки в честь великих женщин, концерты.
Сергей Маковецкий
Когда: 9 марта, суббота, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 1200 р. — 1500 р.
На сцене Городского концертного зала состоится премьера моноспектакля Сергея Маковецкого «Неслучайная встреча». Спектакль представляет собой творческий вечер артиста, в ходе которого он расскажет о работе в кино и театре и встречах с людьми, которые оставили в его жизни след. Также в программе: монологи из спектаклей, поэзия, редкие кадры из короткометражных кинофильмов с участием Сергея Маковецкого.
Никита Ефремов
Когда: 8 марта, пятница, 17.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24
Вход свободный.
8 марта в Большом зале «Октавы» пройдет творческий вечер Никиты Ефремова. Никита Ефремов представляет уже третье поколение знаменитой актерской династии — внук народного артиста СССР Олега Ефремова, сын заслуженного
Бах!Компот
Когда: 8 марта, пятница, 20.00
Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19
Цена: 800 р.
Рок-коллектив «Бах!Компот» традиционно готовит большой праздничный концерт к Дамскому дню, на котором прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы. Раньше группа носила название «Бахыт Компот», но, в процессе житейских и творческих движений из названия исчезло две буквы. Как шутит ее лидер: «Ыгорь и Толик ушли в люди и не вернулись». Ныне группа чаще именуется «Бах!Компот». Но кредо от этого не поменялось.
Стильная вечеринка
Когда: 8 марта, пятница, 19.00
Где: Boheme Hall, Тула, ул. Станиславского, д. 49
Цена: 1500 р.
В ресторане Boheme Hall пройдет стильная женская вечеринка в честь праздника. Для милых дам в этот день будет подготовлена сладкая зона и праздничная шоу-программа. Также гостей ждут приятные сюрпризы и подарки. Каждый гость на входе получит приветственный напиток.
«О любви» программа к 8 марта
Когда: 10 марта, воскресенье, 17.00
Где: Арт-кафе «Театральный дворик», Тула, пр. Ленина, 85, Ликёрка Лофт
Цена: 300 р., 500р — за двоих для пришедших парой.
В честь праздника джаз бэнд «Билет на М.А.Р.С.» устроит музыкальный вечер, посвященный музыке о любви. Артисты представят специальную программу, в которой прозвучат композиции, волнующие сердца и воспламеняющие чувства.
Владимир Цветаев
Когда: 6 марта, среда, 18.30
Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
Цена: 1700−1800 р.
Концерт Владимира Цветаева в честь 8 марта давно стал доброй весенней традицией, но в этом году он станет особенным. Каждый год артист исполняет любимые шлягеры вместе с поэтом композитором Василием Поповым и рок-группой «Век» из Тульской филармонии им. Михайловского.
Но в этом году он обещает стать особенным. Артист отмечает тройной юбилей — 25 лет на сцене, свою личную дату и юбилей автора своих песен поэта и композитора Василия Попова.
В шоу прозвучат самые полюбившиеся зрителям шлягеры, в том числе хиты 2018 года «Лето на бис» и «Осень бродит по дворам». И, как всегда, будут премьеры песен.
Леонид Борткевич
Когда: 8 марта, пятница, 19.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена:800−1500 р.
Легендарный солист золотого состава ансамбля «ПЕСНЯРЫ» от всей души поздравит с весенним праздником 8 марта всех женщин Тулы! Лучшие песни из репертуара легендарного ансамбля прозвучат для милых дам, пришедших на концерт, с высоким мастерством и чувственностью, которая всегда отличала именно его исполнение.
Выставка кошек
Когда: 8−9 марта 2019, пятница-суббота, 10:00
Где: Макси, торгово-развлекательный центр, Тула, Пролетарская ул., 2
Цена: 100 р.
В большом артриуме ТРЦ «Макси» пройдет выставка кошек, посвященная памяти фотографа-анималиста Наталии Ветровой. Ни одна выставка кошек в Туле не проходила без ее участия.
На выставку съедутся лучшие представители пород из разных уголков планеты. Гостей ждут монопородные шоу британцев, шотландцев, Мейн-Кунов, Бенгалов и сфинксов. Также гости увидят шоу редких и аборигенных пород (а также любые по набору участников).
Софья Толстая — жена гения
Когда 6 марта-21 апреля, открытие — в 17.00, далее вт-вскр. — 11.00
Где: Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
Тула, улица Октябрьская, 12
Цена: для посетителей льготных категорий — бесплатно, полный билет — 50 р. Стоимость билета с экскурсией: для посетителей льготных категорий — 50 р., полный билет — 100 р.
В галерее «Ясная Поляна» откроется выставка, посвященная мудрой и верной соратнице великого Льва Николаевича Толстого — его жене Софье Андреевне. О жизни спутницы писателя, ее ежедневных заботах и обязанностях расскажут мемориальные предметы из Дома
Перед посетителями выставки предстанет многогранная незаурядная личность с удивительным творческим и социальным миром: писатель, издатель, секретарь, библиотекарь, художник, ценитель искусства — и, конечно же, дочь, жена, мать и бабушка. Некоторые предметы — живописные работы
Вся власть женщинам!
Когда: 9 марта, суббота, 19.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24
Вход свободный, требуется предварительная регистрация.
В Большом зале «Октавы» пройдут кинопоказы пяти международных короткометражных хитов, объединенных одним девизом — Girl’s power! Кинопрограмма будет посвящена жизни женщин Ирана, России, Великобритании и Индонезии. В кадре женщины, девушки и девочки в разных ситуациях: слабые и сильные, талантливые и особенные.
После просмотра состоится обсуждение увиденного с Андреем Щиголевым — модератором и отборщиком Московского Международного кинофестиваля, редактором «ГЛАВКИНО» и колумнистом ряда изданий, в том числе, газеты «Известия».
Вокс Люкс
Цена: от 140 р.
В прокат выходит музыкальная драма «Вокс Люкс» о вымышленной американской звезде поп-рока. Фильм рассказывает историю восхождения на музыкальный Олимп певицы Селесты, едва выжившей, когда слетевший с катушек школьник открыл стрельбу по одноклассникам. Её первая песня, написанная в больнице и представленная на поминках по погибшим детям, моментально становится хитом, после которого девушка проснулась знаменитой. И даже спустя 20 лет, когда певица обрела небывалую славу, девушка продолжает переживать травмы прошлого.
Роль Селесты исполнила Натали Портман, а музыкальный для фильма записала певица Sia. Впервые фильм был показан на Венецианском кинофестивале.
Лови момент
Цена: от 140 р.
В канун праздника в кино выходит комедия об одной очень амбициозной девушке из провинциального городка на черноморском побережье. Рита решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.
Благотворительная акция «Не виновата«
Когда: 8 марта, пятница, 20.00
Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
Цена: 250 р. + добровольный взнос (по желанию).
В Культурном центре «Типография» пройдет благотворительный концерт в рамках масштабной всероссийской акции «Не виновата». Акция создана в поддержку женщин, переживших домашнее насилие, в рамках акции в 15 российских городах пройдут лекции, дискуссии и концерты. На сцене «Типографии» выступят: рок-группа «Кружок», Овсянкин, электронная группа YOVTHLESS и «Прощай».
Цель благотворительной акции — привлечь внимание к проблеме гендерного насилия и поддержать независимые организации, оказывающие бесплатную помощь женщинам, пережившим насилие. Все средства, собранные на концерте в Туле будут перечислены Кризисному центру для женщин «Сёстры».
Как создать fashion-бизнес с минимальным бюджетом
Когда: 10 марта, воскресенье, 13.00
Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24
Вход свободный.
В «Октаве» пройдет лекция Британской высшей школы дизайна, посвященная моде. Она будет особенно интересна тем, кто хочет сделать карьеру в модной индустрии.
Куратор MBA-программы «Менеджмент в индустрии моды» Дарья Ядерная
расскажет о буме на российских дизайнеров и о том, как развиваются отечественные модные брэнды.
Также Дарья поделится практическими рекомендациями о том, как самому построить такой бизнес. Гости узнают:
- возможно ли построить бизнес, не имея серьезных инвестиций,
- реально ли вырасти из уровня хобби, создав работающий коммерческий проект
- как совместить творчество с расчетами бизнес-планов
- как продвигать свою коллекцию с минимальным бюджетом
Праздник в Тульских парках
Когда: 8 марта, пятница, 14.00
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова
Тула, Комсомольский парк культуры и отдыха, филиал,
Вход свободный.
В честь женского праздника в двух тульских парках пройдут развлекательные концертные программы. Праздник состоится на эстраде Центрального парка им. Белоусова и Комсомольского парка.
Дикие мамы
Когда: 8 марта, пятница,12.00
Где:Тульский областной Экзотариум (старое здание)
Тула, улица Октябрьская, 26
Вход на эскурсию по билетам в музей: взрослый- 300 р., до 16 лет - 150 р, Билет для льготных категорий граждан (инвалиды 3й группы, ветераны боевых действий, пенсионеры) - 100 р.
В честь праздника в новом здании экзотариума в парке им. Белоусова пройдет тематическая экскурсия, посвященная животным-мамам.
Гости узнают много нового о жизни усатых, хвостатых и пернатых мам, о том, как они выбирают себе партнера, воспитывают (или не воспитывают) малышей и насколько крепки семейные узы.
Подарки своими лапами
Когда: 8-10 марта, пятница-воскресенье, 12.00, 15.00
Где:Тульский областной Экзотариум (старое здание)
Тула, улица Октябрьская, 26
Вход по билетам в музей: до 16 лет - 150 р., студенты - 150 р., взрослый - 200 р.
Экзотариум приглашает на праздничную экскурсию, посвященную подаркам в мире животных.
Экскурсоводы поведают удивительные истории о том, как самцы выбирают подарки для своих вторых половин, что предпочитают в качестве сувениров дикие дамы и от каких подношений можно потерять голову в прямом смысле этого слова!