В Тульской филармонии им. Михайловского пройдет юбилейный концерт Владимира Цветаева. Артист представит музыкальную программу «Традиции весны». Концерт пройдет при участии поэта композитора Василия Попова и рок-группы «Век» из Тульской филармонии им. Михайловского.

Очередной концерт в Туле, приуроченный к 8 марта, давно стал доброй весенней традицией. Но в этом году концерт особенный: ЮБИЛЕЙНЫЙ! 25-й по счёту!

И это ещё не всё. В 2019 году свои личные юбилеи и у самого Владимира Цветаева, и у автора абсолютного большинства его песен — поэта и композитора Василия Попова, лидера группы «Век», которая всё это время неизменно выходила и выходит на сцену вместе с певцом.

Конечно, в шоу прозвучат самые полюбившиеся зрителям шлягеры, в том числе хиты 2018 года «Лето на бис» и «Осень бродит по дворам». И, как всегда, будут премьеры песен.

А каждому зрителю в подарок — новый диск-релиз.

Владимир Цветаев — певец, композитор; дипломант песенных фестивалей «Юрмала-Ялта», «Гардемарины эстрады» г. Сочи.

В 1994 году выпустил свой первый сольный альбом «Пой, пой» на австрийском филиале фирмы «Sony-РОМ». В альбом вошли 14 песен, написанных поэтом и композитором Василием Поповым, среди которых: «Пой, пой», «Рыжая девочка», «Иорданская голубка», «Ангел мой хороший» и др. После премьеры в новогодней программе «Шире Круг», песня «Рыжая девочка» одной из первых с этого альбома становится всероссийским хитом. В этом же году радио «Маяк» включает заглавную песню альбома «Пой, пой» в десятку лучших песен года радио «Маяк». А песня «Ангел мой хороший» была представлена на телевизионном музыкальном фестивале «Песня года — 95».

В 1997 году студией «Союз» выпускается второй альбом Владимира Цветаева — «Леди Любовь». На студии «Мосфильм» снимается клип на заглавную песню, и она же представляется на музыкальном фестивале «Песня года» как победитель всевозможных хит-парадов. На «Песне года» также была представлена композиция «Слова неосторожные».

В дальнейшем Владимир Цветаев выпустил ещё шесть песенных дисков на престижных студийных лейблах. Композиции с этих пластинок также хорошо известны: «Там, где кончаются звёзды», «Улыбайся», «Каблучки», «Одноклассники», «Станция Заречная» и др.

Особо стоит отметить дуэт певца с американским певцом и трубачом Джессом Петти. Песня «Леди Луна» («Lady Moonlight») в их исполнении была отмечена специальным дипломом компании «Paramount». В качестве композитора Цветаев сотрудничал с народной артисткой России Валентиной Толкуновой.

Василий Попов — поэт, композитор, исполнитель (самая известная песня в его собственном звучании — «Я нагоняю майских голубей»). Автор многочисленных хитов, которые входят в репертуар российских и зарубежных популярных певцов и групп. Лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады, Лауреат премии фонда «Русская культура», обладатель специального диплома «За превосходное сочинение» от компании «Paramount» (USA). Дипломант национальных литературных премий «Поэт года 2014», «Наследие» (2013, 2014, 2015).