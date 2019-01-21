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Бах!Компот

Бах!Компот

На сцене Harat's pub выступит уникальный коллектив отечественного рока группа «Бах!Компот». Артисты готовят большой праздничный концерт к Дамскому дню.

Группа образовалась в далеком 1989 году.  Её лидер - Вадим Степанцов - родился в Тульской области. Раньше группа носила название «Бахыт Компот», но, в процессе житейских и творческих движений из названия исчезло две буквы. Как шутит ее лидер: Ыгорь и Толик ушли в люди и не вернулись. Ныне она чаще именуется «Бах!Компот». Но кредо от этого не поменялось. На концерте прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
8 марта 2019, пятница
20:00
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