На сцене Harat's pub выступит уникальный коллектив отечественного рока группа «Бах!Компот». Артисты готовят большой праздничный концерт к Дамскому дню.

Группа образовалась в далеком 1989 году. Её лидер - Вадим Степанцов - родился в Тульской области. Раньше группа носила название «Бахыт Компот», но, в процессе житейских и творческих движений из названия исчезло две буквы. Как шутит ее лидер: Ыгорь и Толик ушли в люди и не вернулись. Ныне она чаще именуется «Бах!Компот». Но кредо от этого не поменялось. На концерте прозвучат все хиты и любимые песни из творчества группы.