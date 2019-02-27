Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 07.03.2019

Режиссер: Брэйди Корбет

Актеры: Натали Портман, Джуд Лоу, Уиллем Дефо, Стэйси Мартин, Дженнифер Эль, Рэффи Кэссиди, Кристофер Эбботт, Мария Диззия, Эрик Кинг, Наташа Романова

Жанр: мюзикл, драма

Продолжительноcть: 114 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,16

В конце 1990-х прилежная ученица со способностями к музыке Селеста чудом выживает во время трагедии, когда ее одноклассник устраивает в школе стрельбу. Двадцать лет спустя Селеста — популярная во всем мире певица, которая обязана своим скандальным успехом неизлечимой психологической травме.