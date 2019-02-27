Вокс люкс
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 07.03.2019
Режиссер:
Брэйди Корбет
Актеры:
Натали Портман, Джуд Лоу, Уиллем Дефо, Стэйси Мартин, Дженнифер Эль, Рэффи Кэссиди, Кристофер Эбботт, Мария Диззия, Эрик Кинг, Наташа Романова
Жанр:
мюзикл, драма
Продолжительноcть:
114 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,16
В конце 1990-х прилежная ученица со способностями к музыке Селеста чудом выживает во время трагедии, когда ее одноклассник устраивает в школе стрельбу. Двадцать лет спустя Селеста — популярная во всем мире певица, которая обязана своим скандальным успехом неизлечимой психологической травме.
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