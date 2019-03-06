Тулячка Ольга Зайцева: На гражданской войне в Анголе мы обеспечивали своим мужьям тыл

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Зайцевых.

Про гражданскую войну в Анголе в нашей стране знают очень мало. По официальным данным, в 1980-е годы в Анголе побывало более 11 тысяч советских военных. Были среди них и туляки.

Игорь Зайцев вместе со своей женой Ольгой несколько месяцев жил и работал в Луанде — столице Анголы. О том, как это было, о бытовых неурядицах, обстрелах и трагедии, которая разделила жизнь Зайцевых на «до» и «после», Myslo рассказала сама Ольга Сергеевна, врач-неонатолог, до 2014 года — заведующая отделением для новорожденных в тульском роддоме №1, а сейчас — депутат Тульской областной Думы.



Игорь и Ольга Зайцевы. Кадр из фильма Алексея Поборцева «Секретная Африка. Выжить в ангольской саванне».

Ольга и Игорь учились в одном классе, в 1981 году поженились. Он окончил Тульское артиллерийское училище и получил распределение в Калининград. Ольга в это время еще училась в Смоленском медицинском институте. На шестом курсе Ольга родила старшую дочь Ксению, а после окончания вуза они с дочкой переехали к папе.



Ольга Зайцева с ангольскими детьми, 1986 г.

Ольга Зайцева - Мой муж был инженером по артвооружению. В конце 1985 года он получил направление в Анголу — надо было помогать народной армии. А в апреле 1986 года я к нему присоединилась. Дочку в целях безопасности мы оставили дома. В Луанду приехало несколько семей из разных уголков СССР. Мужчины работали в миссии, а женщины ждали их дома, обеспечивали тыл.



По словам Ольги Сергеевны, работать в Луанде у нее возможности не было. Как и свободы передвижения.

- Мы жили в десятиэтажном доме в местечке, которое мест­ные жители называли Кука. Кто-то жил в райончике под названием Аэропорт, там всё было более цивильно, жило больше советских людей. Наш же двор был окружен многоэтажными домами, а в центре — огромная куча мусора, по которой бегали огромные крысы. Они легко поднимались по водосточным трубам до шестого этажа, где мы жили, и я часто видела их то в ванной, то в туалете. Заходишь — а в унитазе крыса сидит. Были еще огромные летающие тараканы, муравьи…

Дома у нас в изголовье кровати стоял автомат. Все мужчины дежурили по очереди — ходили вокруг дома. Выходить из дома без сопровождения нам, женщинам, не разрешалось. Нас организованно вывозили в миссию — здесь работали все военные советники из СССР. По понедельникам у нас шли политзанятия, нас также обучали собирать и разбирать пистолет Макарова. Могли привезти нам фильм в клуб, был теннисный корт. По субботам и воскресеньям нас вывозили на пляж. Занималась хозяйством, рукоделием, пекла хлеб, освоила макраме. Приехала в отпуск на родину и привезла всем сумки в подарок. Скучно нам не было.

Ангола поразила Ольгу Зайцеву сразу несколькими вещами. Например, климатом и характером местных жителей.

- Когда я в первый раз вышла из самолета, было ощущение, что я попала в сауну: влажный горячий воздух и оранжевая земля. Ангола находится за экватором, когда у нас лето, там зима, и наоборот. Днем зимой температура 19−20 градусов, ночью чуть ниже. Нам было комфортно, мы могли накинуть кофточку вечером. А местные жители одевались очень тепло, ходили в шапках-ушанках, для них это был шик. Никто из них не купался в океане, русские же — с удовольствием!



Дом в Луанде, где Зайцевы прожили несколько месяцев.

В плане питания никакой экзотики не было. Когда муж летал в командировки в ангольские провинции, он привозил местные фрукты. А так несколько раз в месяц приходил корабль и привозил продукты и вещи в магазин на территории миссии. Все товары были наши, советские, но кое-что мы там попробовали в первый раз. Например, пепси-колу.

Местные жители очень доброжелательные. С пеленок начинают танцевать и танцуют всю жизнь.

Играют сами себе на консервных банках, отбивают ритм. И всё время просят еду. Наши мужчины по выходным ездили на рыбалку. Возвращаются они с рыбой, ангольцы же сидят на балконе и просят ее у нас. Самим пойти на океан и наловить — это что-то невозможное. Меня это всё время так возмущало! Вот они такие. Танцуют, поют и просят.

У нас была женщина из Одессы, натуральная блондинка со светлой кожей. Когда она шла, ребятня от нее не отходила, все хотели дотронуться. С таким восторгом они на нее смотрели!

Детей анголки носят на спине сзади, привязывая их куском материи. Сверху на голове у женщин — чаша с фруктами. Идут ровно, такие стройные, красивые.



Несколько раз Зайцевы попадали в действительно опасные ситуации. Однажды в очередной понедельник военные со своими семьями отправились в миссию.

- Муж был за рулем уазика, забрал первую партию женщин и детей и повез. Я же собиралась ехать со второй партией. Обратно машины нет и нет. А потом за нами приехал другой уазик. Оказалось, что машина с мужем за рулем попала в перестрелку, автоматная очередь прошила уазик насквозь. Задело девочку, которая сидела у мамы на руках, — она получила огнестрельный перелом руки. Муж быстро сориентировался и отвез девочку в госпиталь. Чистая случайность, что пострадал один ребенок.

Была и такая история. Всем, кто уезжал в отпуск на родину, выдавали дорожные чеки, которые потом можно было отоварить в «Березке». Я стопочкой их сложила и убрала в карман джинсов. Паспортный контроль в аэропорту прошли, а на личном досмотре женщина нащупала у меня в кармане эти чеки. Меня взяли под руки и завели в какую-то комнату. Там сидят вооруженные ангольцы в военной форме. Дверь закрывается, и я понимаю, что меня арестовали. Я так и не выучила португальского языка, не могу объясниться с ними, мне страшно. Думаю — ну всё, теперь остаток жизни я проведу на алмазных копях и больше не увижу русских березок (смеется). Хорошо, что пришел муж и всё уладил. Знаете, мы были молодые — мне 27 лет, Игорю 28. В молодости всё происходящее не кажется таким уж страшным, опасным… Так что жили мы весело, собирались компаниями, отмечали праздники.



Встреча нового, 1987 года. Ольга и Игорь.

В сентябре 1987 года после отпуска Ольга Зайцева в Анголу больше не вернулась — она узнала, что ждет второго ребенка. А Игорь отправился служить еще на год, но уже один.

- 27 декабря 1987 года муж был дежурным по пляжу. В океане были очень высокие волны, и одна волна откинула его на камни. Игорь получил перелом позвоночника в шейном отделе. Его прооперировали в госпитале в Луанде, а 2 января бортом доставили в институт нейрохирургии имени академика Бурденко, там он пролежал год.

Кадр из фильма Алексея Поборцева «Секретная Африка. Выжить в ангольской саванне».

Врач мне сказал, что у мужа разрыв спинного мозга. Я сразу поняла, что он больше никогда не сможет ходить.



Но ни ему самому, ни его родителям я не смогла сказать правды. Мы занимались по 2−3 часа каждый день по системе Дикуля. Эти занятия и позволили ему вести достаточно активную жизнь все эти годы. У Игоря работает только плечевой пояс. Все эти годы я его кормлю, брею, стригу, переворачиваю несколько раз в день. Владимир Сергеевич Груздев подарил нам подъемник, и сразу стало легче.

Знаете, в нашей семье никогда не было трагизма ситуации. Мы старались жить нормальной жизнью, как раньше. К нам всегда приходили друзья, мы устраивали застолья, общались, гуляли, ходили на футбольные матчи, регулярно ездили в спинальный санаторий в Саки.



Фото из архива Зайцевых.

Сейчас у Ольги и Игоря Зайцевых уже трое внуков. Обе дочки — Ксения и Евгения — вышли замуж за французов. Ксения с мужем живет в Москве, они воспитывают 7-летнюю Оливию и 3-летнего Ивана. Женя с мужем и годовалой дочкой Мишель живет во Франции, в Лионе.

Семья до сих пор обожает собираться за большим хлебосольным столом. Главное событие наступившего года — 60-летие Игоря Евгеньевича, которое отметят 11 ноября.

- Будет много гостей, разговоров, смеха и счастья. Всё как всегда!