Подарки своими лапами
Экзотариум приглашает на праздничную экскурсию, посвященную подаркам в мире животных.
Экскурсоводы поведают удивительные истории о том, как самцы выбирают подарки для своих вторых половин, что предпочитают в качестве сувениров дикие дамы и от каких подношений можно потерять голову в прямом смысле этого слова!
Посетить экскурсию можно будет 8, 9 и 10 марта
Вход по билетам в музей: до 16 лет - 150 р., студенты - 150 р., взрослый - 200 р.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
8 марта 2019, пятница
12:00
8 марта 2019, пятница
15:00
9 марта 2019, суббота
12:00
9 марта 2019, суббота
15:00
10 марта 2019, воскресенье
12:00
10 марта 2019, воскресенье
15:00