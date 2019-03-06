Подарки своими лапами

Экзотариум приглашает на праздничную экскурсию, посвященную подаркам в мире животных.

Экскурсоводы поведают удивительные истории о том, как самцы выбирают подарки для своих вторых половин, что предпочитают в качестве сувениров дикие дамы и от каких подношений можно потерять голову в прямом смысле этого слова!

Посетить экскурсию можно будет 8, 9 и 10 марта

Вход по билетам в музей: до 16 лет - 150 р., студенты - 150 р., взрослый - 200 р.