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Подарки своими лапами

Подарки своими лапами

Экзотариум приглашает на праздничную экскурсию, посвященную подаркам в мире животных.

Экскурсоводы поведают удивительные истории о том, как самцы выбирают подарки для своих вторых половин, что предпочитают в качестве сувениров дикие дамы и от каких подношений можно потерять голову в прямом смысле этого слова!

Посетить экскурсию можно будет 8, 9 и 10 марта

Вход по билетам в музей: до 16 лет - 150 р., студенты - 150 р., взрослый -  200 р.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
8 марта 2019, пятница
12:00
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8 марта 2019, пятница
15:00
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9 марта 2019, суббота
12:00
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