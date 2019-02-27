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Лови момент

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 07.03.2019
 
Режиссер:
Антонина Руже
  
Актеры:
Юлия Топольницкая, Алексей Веселкин, Валерия Федорович, Юрий Быков, Михаил Тарабукин, Юлия Сулес, Ольга Кузьмина, Ингрид Олеринская, Валерия Дергилева, Катя Кабак
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
76 мин
  

Главная героиня — милая амбициозная девушка Рита из провинциального городка на черноморском побережье. Она решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.

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