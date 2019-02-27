Лови момент

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 07.03.2019

Режиссер: Антонина Руже

Актеры: Юлия Топольницкая, Алексей Веселкин, Валерия Федорович, Юрий Быков, Михаил Тарабукин, Юлия Сулес, Ольга Кузьмина, Ингрид Олеринская, Валерия Дергилева, Катя Кабак

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 76 мин

Главная героиня — милая амбициозная девушка Рита из провинциального городка на черноморском побережье. Она решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.