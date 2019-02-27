Лови момент
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 07.03.2019
Режиссер:
Антонина Руже
Актеры:
Юлия Топольницкая, Алексей Веселкин, Валерия Федорович, Юрий Быков, Михаил Тарабукин, Юлия Сулес, Ольга Кузьмина, Ингрид Олеринская, Валерия Дергилева, Катя Кабак
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
76 мин
Главная героиня — милая амбициозная девушка Рита из провинциального городка на черноморском побережье. Она решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь поступить в театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые порой превращаются в очень комичные истории.
Сегодня
|Киносити
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10:10
15:30
19:00
22:30
Завтра
|Киносити
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10:10
15:30
19:00
22:30
9 марта, суббота
|Киносити
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10:10
15:30
19:00
22:30
10 марта, воскресенье
|Киносити
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10:10
15:30
19:00
22:30
11 марта, понедельник
|Киносити
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10:10
15:30
19:00
22:30
12 марта, вторник
|Киносити
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10:10
15:30
19:00
22:30
13 марта, среда
|Киносити
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10:10
15:30
19:00
22:30