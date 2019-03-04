афиша
афиша
Регистрация
Благотворительный концерт «Не виновата»

Благотворительный концерт «Не виновата»

В Культурном центре «Типография» пройдет благотворительный концерт в рамках масштабной всероссийской акции «Не виновата». Акция создана в поддержку женщин, переживших домашнее насилие, в рамках акции в 15 российских городах пройдут лекции, дискуссии и концерты. На сцене «Типографии» выступят: рок-группа «Кружок», Овсянкин, электронная группа YOVTHLESS и «Прощай».

Цель благотворительной акции - привлечь внимание к проблеме гендерного насилия и поддержать независимые организации, оказывающие бесплатную помощь женщинам, пережившим насилие. Все средства, собранные на концерте в Туле будут перечислены Кризисному центру для женщин «Сёстры».

Стоимость: 250 р. + добровольный взнос (по желанию).

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 марта 2019, пятница
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.