Благотворительный концерт «Не виновата»

В Культурном центре «Типография» пройдет благотворительный концерт в рамках масштабной всероссийской акции «Не виновата». Акция создана в поддержку женщин, переживших домашнее насилие, в рамках акции в 15 российских городах пройдут лекции, дискуссии и концерты. На сцене «Типографии» выступят: рок-группа «Кружок», Овсянкин, электронная группа YOVTHLESS и «Прощай».

Цель благотворительной акции - привлечь внимание к проблеме гендерного насилия и поддержать независимые организации, оказывающие бесплатную помощь женщинам, пережившим насилие. Все средства, собранные на концерте в Туле будут перечислены Кризисному центру для женщин «Сёстры».

Стоимость: 250 р. + добровольный взнос (по желанию).