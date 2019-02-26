Выставка кошек, посвященная памяти Наталии Ветровой

В большом артриуме ТРЦ «Макси» пройдет выставка кошек, посвященная памяти фотографа-анималиста Наталии Ветровой. На выставку съедутся лучшие представители пород из разных уголков планеты.

Гостей ждут монопородные шоу британцев, шотландцев, Мейн-Кунов, Бенгалов и сфинксов. Также гости увидят шоу редких и аборигенных пород (а также любые по набору участников).

Стоимость: 100 р.