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Выставка кошек, посвященная памяти Наталии Ветровой

Выставка кошек, посвященная памяти Наталии Ветровой

В большом артриуме ТРЦ «Макси» пройдет выставка кошек, посвященная памяти фотографа-анималиста Наталии Ветровой. На выставку съедутся лучшие представители пород из разных уголков планеты.

Гостей ждут монопородные шоу британцев, шотландцев, Мейн-Кунов, Бенгалов и сфинксов. Также гости увидят шоу редких и аборигенных пород (а также любые по набору участников).

Стоимость: 100 р.

 

Где и когда?
Макси, торгово-развлекательный центр
8 марта 2019, пятница
10:00
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9 марта 2019, суббота
10:00
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