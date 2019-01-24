Как построить fashion-бизнес с минимальным бюджетом: кейсы и практические рекомендации

В «Октаве» пройдет лекция Британской высшей школы дизайна, посвященная моде.

Куратор MBA-программы «Менеджмент в индустрии моды» Дарья Ядерная

расскажет о буме на российских дизайнеров, который происходит на отечественном рынке прямо сейчас и тенденциях появления в России собственных фэшн-брендов. В столице каждый месяц проходят дизайн-ярмарки, появляются швейные цеха-коворкинги, а крупные торговые центры предлагают юным дарованиям площади в аренду, потеснив зарекомендовавшие себя марки одежды. С чем мы имеем дело — причудой времени или логическим этапом развития рынка?

Дарья расскажет о том, как экономика помогает или мешает развитию можной индустрии и поделится практическими рекомендациями о том, какую бизнес-стратегию выбрать в современной рыночной ситуации: возможно ли построить бизнес, не имея серьезных инвестиций, и реально ли вырасти из уровня хобби, создав работающий коммерческий проект? Как совместить творчество с расчетами бизнес-планов? И как продвигать свою коллекцию с минимальным бюджетом?



Встреча будет особенно полезна начинающим дизайнерам одежды,

заинтересованным в карьере в модной индустрии, владельцам розничных

магазинов, шоу-румов, бренд-менеджерам, сотрудником торговых центров.

Вход свободный.

Дарья Ядерная - куратор совместной MBA-программы МГИМО и Британской высшей школы дизайна «Менеджмент в индустрии моды». Генеральный директор международной консалтинговой компании в индустрии моды Y Consulting, бизнес- тренер. Прошла путь от ведущего аналитика до директора департамента аналитики по рынкам России и СНГ в консалтинговой компании Esper Group, с 2012 г. стала управляющим директором компании. В 2014 г. основала Y Consulting. Имеет статус «международного эксперта» по вопросам легкой промышленности организации поддержки развития развивающихся стран ООН- ЮНИДО.