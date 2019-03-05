Проверено на себе: Как команда Myslo прошла «внереальный» квест

Фото Алексея Пирязева.

На целый час мы погрузились в атмосферу виртуального мира – разгадывали загадки, выполняли задания, чтобы спасти ребенка от маньяка. Что из этого вышло?

Сейчас довольно много разных способов весело и необычно провести время с семьей или друзьями. Но мы уверены — так вы еще не пробовали! Команда Myslo решила проверить на себе, что значит виртуальный квест. Мы много слышали об этом, но как-то не доводилось побывать в таких местах.

В Туле такая квест-зона для командных игр только одна — «Внереальность». Именно туда мы отправились за новым опытом и впечатлениями.

В большом и светлом помещении было довольно уютно: мягкий диванчик, кулер с водой, чай, конфеты. Кстати, не каждое подобное заведение может похвастаться этим: иногда посетителей встречает мрачное подвальное помещение с устрашающими картинками на стенах.

Скажете, квесты только для детей или молодых людей? А вот и нет!

Дмитрий Прянишников, владелец квест-зоны виртуальной реальности «Внереальность»:

Дмитрий Прянишников – К нам приходят компании абсолютно разного возраста. Часто играют родители с маленькими и даже со взрослыми детьми. Несколько раз квест проходили и бабушки с дедушками. Такая игра — не только азарт, но и отличное времяпрепровождение. Так как квест у нас рассчитан на команду, всем игрокам приходится взаимодействовать, подсказывать друг другу. Это сплачивает людей.

По словам Дмитрия, даже некоторые влюбленные таким образом проводят свидания – отличный способ узнать человека получше в необычной обстановке.

В чем эксклюзивность этой квест-зоны? Всё программное обеспечение игр разработано под командные действия. Все квесты — со своими сюжетными линиями. Внутри виртуального мира игроки тесно взаимодействуют между собой.

Итак, вернемся к нашему квесту. Администраторы нам предложили пять игр на выбор. На прохождение каждой из них дается не более часа. Так как до этого никто из нас четверых не играл в VR-квестах, решили начать с самого простого — с «Сознания».

Проходим небольшой инструктаж: как правильно себя вести во время квеста, как обращаться с «обмундированием», с какими сложностями можем столкнуться.

Важная ремарка — проходить виртуальные квесты рекомендуется только трезвым игрокам, иначе может укачать. Но нам бояться было нечего, поэтому мы продолжили инструктаж.))

Из «спецснаряжения» в нашем квесте были только VR-шлемы. Хотя в некоторых играх используются и джойстики.

Вообще у нас было совершенно другое представление о VR-квестах. Думали, что придется куда-то ходить, что-то искать. Но по факту оказалось совсем иначе, и это очень здорово.

Пока мы поудобнее располагались в креслах (игра у нас была «сидячая», все действия выполняются только сидя), оператор нам надевал необходимое оборудование.

Последние приготовления, и старт! Всё, что нас окружало в комнате, будто исчезло: мы погрузились в виртуальный мир. На 60 минут мы — кибер-инквизиторы, расследующие преступления. Оказалось, что нам нужно попасть в сознание маньяка, чтобы выяснить, куда он спрятал похищенного ребенка.

Квест оказался командным. Задания рассчитаны именно на командное выполнение. В VR-мире мы видели друг друга и могли как-то взаимодействовать.

Довольно необычные и крутые ощущения: вроде смотришь на свои руки, а видишь — чужие, нарисованные, но в то же время можешь ими управлять: брать предметы, перемещать их, «колдовать» и даже плавать. То есть ты полностью «синхронизируешься» с виртуальной реальностью, становишься ее частью.

А так выглядит твой «сосед» по квесту:

У нас постоянно менялись локации — то мы под водой, то в страшной пещере, то парим в воздухе.

Но не будем раскрывать всех тайн нашего приключения. Нам пришлось убивать гигантских пауков с помощью магии, уплывать от огромных пираний, которые кусались, собирать кубики, разгадывать головоломки, управлять дрезиной…

Задание с железнодорожной тележкой было, наверное, самым сложным. Игра в этот момент разделила нас на две пары, и нужно было с коллегой добраться до пункта назначения — по своему пути. Сложность была в том, чтобы наловчиться управлять дрезиной синхронно с сидящим напротив игроком.

В общем, квест мы прошли за 56 минут — с заданием справились!

Несмотря на то, что все действия мы выполняли виртуально, ощущение были такие, как будто всё происходит в реальности. Игра настолько увлекла нас! По факту, конечно, мы лишь сидели в кресле и махали руками. )

Посмотреть на себя со стороны мы смогли благодаря приятному сюрпризу от квест-зоны. Для нас подготовили небольшой ролик. Как оказалось, выглядели мы немного забавно:

Ощущения — действительно «внереальные»! В следующий раз обязательно сходим на другой квест. Может, даже бросим вызов самой сложной игре-детективу.

Антон Чембуров – Когда шел туда, думал, что всё будет довольно привычно: возьми то, положи туда, вокруг темно, ничего непонятно, тебя пытаются напугать — вот это всё из стандартного набора квестов. Но всё было совсем иначе. Во-первых, виртуальная реальность на деле оказалась куда более интересной, чем я представлял. Эффект полного погружения присутствует, ты действительно ощущаешь себя внутри виртуального мира. Во-вторых, все предметы, которые окружают тебя, можно взять, повертеть и кинуть (например, в напарника). Это невероятно круто сказывается на общей атмосфере и позволяет лучше погрузиться в игру. В-третьих — ты видишь собственные руки. Т. е. они полностью отцифровываются, и ты можешь взаимодействовать с окружающим миром напрямую, без джойстиков. Передать словами, насколько это круто, очень трудно, лучше попробовать самому. В-четвертых — реализованные в играх механики, которые просто нереально реализовать в обычных квестах. Как вам, например, возможность полетать а-ля Супермен с вытянутыми руками? Или возможность натурально колдовать — концентрировать в руках энергию и выпускать её лучами в своих противников? И, напоминаю, всё это без джойстиков, своими собственными руками. При этом эти же механики позволяют проходить не стандартные сюжеты в темных пугающих тебя комнатах, а совершенно нереальные и порой безумные сценарии в духе фильма «Начало». В общем, если вы еще не пробовали виртуальную реальность, а к обычным стрелялкам душа не лежит — бегом во «Внереальность». Советую.

Ирина Пшонкина – Впечатления от квеста только положительные. Очень понравился сам сюжет. Проникать в чужое сознание, искать ответы и быть активным участником происходящих событий — увлекательно, очень затягивает, хочется ещё и ещё. Круто, что были моменты, где требовалась именно командная игра, взаимодействие между игроками. Это интереснее, чем когда каждый за себя.

«Внереальность»

Адрес: Тула, ул. Болдина, 141/24 (цокольный этаж).

Телефон 8 (910)-947-28-27.

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Квесты, которые можно пройти:

«Сознание» — самая простая игра-расследование. Нужно погрузиться в сознание маньяка и узнать, куда он спрятал похищенного ребенка.

«Алиса. Продолжение…» — игра с мультяшными декорациями. Суть проста — вы проваливаетесь в кроличью нору и оказываетесь в королевстве. Задача — починить часы, пока все обитатели не исчезли, а само королевство не потеряло свои яркие цвета.

«Побег» — игра полностью оправдывает название: вам нужно сбежать из тюрьмы. Придется проявлять чудеса ловкости и смекалки.

«Затерянные во льдах» — вы станете участником захватывающего приключения в подводных глубинах Антарктики. Нужно разгадать загадку — куда пропали все пассажиры потерпевшего крушение вертолета.

«Детектив из будущего» — участники — сотрудники отдела по борьбе с преступностью. Вам нужно предотвратить убийство, которое вот-вот совершится.

Кстати, как признались нам администраторы, самая сложная игра — «Детектив». За всё время работы «Внереальности» этот квест без подсказок прошли всего две команды.