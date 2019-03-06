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Дикие мамы

Дикие мамы

В честь праздника в новом здании экзотариума в парке им. Белоусова пройдет тематическая экскурсия, посвященная животным-мамам.

Гости узнают много нового о жизни усатых, хвостатых и пернатых мам, о том, как они выбирают себе партнера, воспитывают (или не воспитывают) малышей и насколько крепки семейные узы.

Вход на эскурсию по билетам в музей: взрослый- 300 р., до 16 лет - 150 р, Билет для льготных категорий граждан (инвалиды 3й группы, ветераны боевых действий, пенсионеры) - 100 р.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
8 марта 2019, пятница
11:00
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8 марта 2019, пятница
16:00
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