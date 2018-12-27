афиша
афиша
Регистрация
Леонид Борткевич

Леонид Борткевич

На сцене Городского концертного зала выступит золотой голос легендарного ансамбля «ПЕСНЯРЫ».

Легендарный солист золотого состава ансамбля «ПЕСНЯРЫ» от всей души поздравит с весенним праздником 8 марта всех женщин Тулы! Лучшие песни из репертуара легендарного ансамбля прозвучат для милых дам, пришедших на концерт, с высоким мастерством и чувственностью, которая всегда отличала именно его исполнение.

Уникальный голос Леонида Борткевича был и остается своеобразной визитной карточкой великого музыкального коллектива «ПЕСНЯРЫ».

Дополнительная информация по тел.: 79−03−86, 8 (953) 973-71-27.

 

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
8 марта 2019, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.