Леонид Борткевич

На сцене Городского концертного зала выступит золотой голос легендарного ансамбля «ПЕСНЯРЫ».

Легендарный солист золотого состава ансамбля «ПЕСНЯРЫ» от всей души поздравит с весенним праздником 8 марта всех женщин Тулы! Лучшие песни из репертуара легендарного ансамбля прозвучат для милых дам, пришедших на концерт, с высоким мастерством и чувственностью, которая всегда отличала именно его исполнение.

Уникальный голос Леонида Борткевича был и остается своеобразной визитной карточкой великого музыкального коллектива «ПЕСНЯРЫ».