Леонид Борткевич
На сцене Городского концертного зала выступит золотой голос легендарного ансамбля «ПЕСНЯРЫ».
Легендарный солист золотого состава ансамбля «ПЕСНЯРЫ» от всей души поздравит с весенним праздником 8 марта всех женщин Тулы! Лучшие песни из репертуара легендарного ансамбля прозвучат для милых дам, пришедших на концерт, с высоким мастерством и чувственностью, которая всегда отличала именно его исполнение.
Уникальный голос Леонида Борткевича был и остается своеобразной визитной карточкой великого музыкального коллектива «ПЕСНЯРЫ».
Дополнительная информация по тел.: 79−03−86,
8 (953) 973-71-27.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
8 марта 2019, пятница
19:00