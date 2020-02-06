Выходные в Туле: 7-9 февраля

В программе гонка мотоциклов, собачьи упряжки, рецепт зелья от Гарри Поттера, вечеринка под треки создателя хитов David Guetta и лекция о репутации современного поэта.

Фестивали

Когда: 8 февраля, суббота, 10.30-16.00, 16.00-17.30 – встреча с Михаилом Башаковым. Полная программа по ссылке.

Где: Конный двор музея-заповедника «Куликово поле», с. Монастырщино, Тульская область, встреча с Михаилом Башаковым – Кафе музейного-мемориального комплекса «Куликово поле», с. Моховое

Вход свободный.

На Куликовом поле состоится ежегодный «Большой тур» — это праздник спорта, гонки на собачьих упряжках, семейные игры и забавы на свежем воздухе и особый сюрприз в честь 500-летия Тульского кремля.

Главное событие праздника – забег в собачьих упряжках. Участники преодолеют 5- и 10-километровые дистанции в связке с аляскинскими маламутами, сибирскими хаски и другими представителями ездовых пород и редких для этого вида спорта. Тульские кинологи УМВД и УФСИН готовят показательные выступления со служебными собаками, а мастерство домашней дрессуры вновь продемонстрирует пес Бимбо. Своих питомцев на «Большом туре» познакомит с потенциальными хозяевами Центр помощи бездомным животным «Любимец».

В год 500-летия Тульского кремля на «Большом туре» реконструкторы воссоздадут стрелецкий бивак XVI—XVII вв. , где можно пострелять из пушки и узнать об устройстве гуляй-города.

Прогулки в санях и катание верхом на лошадях и пони, фотосессия с животными и кормление обитателей музейной конюшни, кулинарные мастер-классы и создание сувениров — всё это также ждет гостей «Большого тура». А еще песни под караоке и в завершении праздника — творческая встреча с музыкантом Михаилом Башаковым.

Когда: заезд 7 февраля, пятница с 9.00, соревнования 8 февраля, суббота, 11-00-21.00, выезд 9 февраля в 13.00

Где: «Некрасово», центр активного отдыха

Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176-й км трассы М2

Цена: участие – 500 р., экосбор – 500 р., парковка в 1 км от лагеря – бесплатно, для зрителей вход свободный. Дополнительная информация по тел. +7(920) 770-66-77(Александр Уткин (Чукча RAMCC).

В Центре активного отдыха «Некрасово» пройдет зимний палаточный слет мотоциклистов «Самовар Треффен». В этом году организаторы запустили два дополнительных этапа при поддержке Фонда альтернативного спорта, поэтому ралли пройдет в четыре этапа: трофи-ралли, гонки на мотоциклах, зимние гонки Sidecarrussia по треку (без шипов) и вечерний заезд.

По традиции на территории будет работать палаточный и кемпинговый лагерь по предварительной договоренности. Стоянка автомобилей находится в 1 км от лагеря.

Концерты

Когда: 8 февраля, суббота, 19.00

Где: М2, тульский рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 700 р.

На сцене ТУЛЬСКОГО РОК КЛУБА М2 выступит одна из лидирующих групп российской ска-панк-сцены «ЯйцЫ Fаберже». Команда была образована в 2003 году в городе Орле и на данный момент имеет в своей дискографии четыре долгоиграющие пластинки. Музыканты выступали на одной сцене с Найком Борзовым, группой 25/17 и зарубежными исполнителями The Exploited (Шотландия), MoskovSKAya (Германия), Haggis (Норвегия), Skaladdin (Швейцария), Alaska (Швейцария), Doedel Haie (Германия), Lюk (Украина).

Когда: 8 февраля, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1100 р. Бронирование столов по тел. 525-025

На сцене Harat's pub пройдет большой концерт автора песни «Холодная весна», которая стала саундтреком к фильму «Бой с тенью». Поклонники Джанго услышат все любимые хиты и новые песни.

Вечеринка

Когда: 8 февраля, суббота, 22.00

Где: «Типография», культурный центр,Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: до 23.00 — вход свободный, после — 350 р.





В «Типографии» пройдет вечеринка клубной музыки «Rezone & друзья». Специальный гость вечера — Жоаким Гарро, известный диджей, автор хитов David Guetta, Vitalik и Bob Sinclair. Также на сцене отыграют DJ Деш, Наумов, Twin Scream, Raybo, NoGoodMorning, Сажников.

Когда: 9 февраля, воскресенье, 16.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 400−950 р.

В клубе Backstage отметят грядущий День святого Валентина шумной вечеринкой для школьников.

Гостей ждут треки любимых исполнителей (Корж, «Руки Вверх», «Жуки», «Джизус», «Бумбокс», «Пошлая Молли», «Нервы», «ЛСП», Монеточка, Gone Fludd, «Баста»), медлячки, слэм, love story, секретные валентинки и треш-зона с очень необычными заданиями.

На вечеринке ожидается секретный гость, который исполнит несколько своих треков.

Детям

Когда: 8 февраля, суббота, мастер-класс по зельеварению – 13.00, 9 февраля, воскресенье, экскурсия-игра, 17.00.

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер Тула, Центральный переулок, 18

Цена: мастер-класс по зельеварению – 100 р. регистрация по ссылке. экскурсия-игра – 50 р., регистрация по ссылке.

В Музее станка состоятся несколько тематических мероприятий по мотивам книг о «Гарри Поттере». Юные гости смогут принять участие в мастер-классе по зельеварению и посетить экскурсию-игру по вселенной Гарри Поттера.

На мастер-классе любой сможет почувствовать себя настоящим волшебником и приготовить оборотное зелье или «Феликс Фелицис», которое приносит удачу во всех начинаниях.

В рамках выставки «Как звучит книга?» медиаторы Музея станка раскроют тайны вселенной Гарри Поттера. Выставку можно будет изучить через игру Chatterbox Challenge.

Когда: 8 февраля, суббота, два представления 12.00 и 15.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, Центральный переулок, 18

Цена: 500 р.

В «Октаве» пройдет микромюзикл по мотивам сказки Яльмара Бергмана «Анна-Лиза и медведь».

Зрители услышат историю про девочку Анну-Лизу, которой удалось подружиться с большим и страшным медведем. А все потому, что она не знала, как он выглядит.

Театр

Когда: 7 февраля, пятница, 19.00

Где: «Новый театр», Тула, пр. Ленина, 44

Цена: 500 р., заказ билетов: 38−46−55





В «Новом театре» покажут новинку прошлого года – романтический комедийный спектакль для всей семьи. Юлия Школьникова и Сергей Одиноков сыграют историю двух молодых людей, историю одного дня длиною в жизнь.

Когда: 7 февраля, пятница, 18.30, 8 февраля, суббота, 12.00

Где: Тульский государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34-а

Цена: 300−700 р.

В Тульском академическом театре драмы покажут исторический водевиль, созданный к 500-летию Тульского кремля режиссером Вениамином Найманом и Ириной Блохиной.

Спектакль наполнен энергией, движением, эффектами, пением, музыкой, красивыми костюмами, и, безусловно, в нем обязательно есть счастливая любовная история!

Лекция

Когда: 8 февраля, суббота, 16.00

Где: Дом Белявского, Тульский историко-архитектурный музей

Тула, пр. Ленина, 27

Вход свободный.

В Доме Белявского (ТИАМ) состоится лекция из программы «Хомяков home. Академия». Литературный критик и преподаватель РГГУ прочтет лекцию о репутации современного поэта. Тема лекции «Особенности современной поэтической биографии: „успех“, „бессмертие“, „слава“ и другие странные конструкты».



Первая часть лекции о том, как устроена репутация современного поэта, грозит ли ему так называемое бессмертие и чем всё это отличается от примеров из классической литературы. Во второй части Евгения Вежлян представит свой поэтический сборник «Ангел на Павелецкой».

Выставка/экскурсия

Когда: 7-9 февраля, пятница-воскресенье, 10.00

Где: Тульские древности, музейно-выставочный центр, Тула, проспект Ленина, 47

Вход свободный.

Гости увидят 14 работ с панорамами Епифани и села Монастырщино, тульскую природу во время разных сезонов и уютные деревянные домики на старых улочках Тулы.

Выставка акварельных работ — первая в его биографии. К ее созданию Сергея Александровича подтолкнули детские воспоминания о любимом подарке — медовой ленинградской акварели. Ее невероятный цвет и вкус, наверное, помнят все советские дети.

Когда: 9 февраля, суббота, 13.00

Где: Mузей военной истории Тульского края, Тула, ул. Менделеевская, 12-в

Цена: взрослые — 200 руб., школьники, студенты и пенсионеры — 150 руб.

В Тульском военно-историческом музее с 8 по 18 февраля проводится экскурсия, посвященная подвигам юных туляков во время Великой Отечественной войны. Посетители узнают о подвигах, которые совершали юные туляки, и об их непростых судьбах. Мероприятие позволит взглянуть на те события глазами самых юных граждан страны, чьё детство забрала война.

Спорт

Когда: 8 февраля, суббота, 11.00

Где: Тульская шахматная гостиная, Тула, проспект Ленина, 16, 2 этаж

Вход свободный.

В Тульской шахматной гостиной пройдут соревнования по русским шашкам. Участники сыграют по молниеносной программе с турнирами 3 мин.+2 сек. Турнир проводится по круговой или швейцарской системе в 9 туров.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат вышел фильм, посвященный одной из героинь «Отряда самоубийц». Фильм рассказывает историю обаятельной подружки Джокера — бывшего врача-психиатра, превратившуюся в настоящую безумную девицу. По сюжету Харли Квинн рассталась со своим ненаглядным психопатом и собирает лучших женщин криминального мира Готэма, чтобы нанести визит одному коварному бизнесмену Роману Сионису по прозвищу Чёрный Череп за то, что он не желает быть с Харли и её девичьей бандой по одну сторону баррикад.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начался показ семейного фильма про будни пожарных. Однажды элитная команда из опытных и профессиональных пожарных приступает к тушению разбушевавшегося огня в масштабном лесном пожаре. Там они спасают троих детей, которые устроили пикник, но никак не могут отыскать их родителей. Теперь пожарным приходится стать для них няньками и опекать какое-то время, пока идёт поиск родителей. Но к такому жизнь их явно не готовила, да и дети слушаться тоже не горят желанием.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.