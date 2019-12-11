Джанго
На сцене Harat's pub пройдет большой концерт Джанго. Поклонники услышат все любимые хиты и новые песни.
Музыкальный проект «Джанго» под руководством Алексея Поддубного добился популярности в России после того как композиция «Холодная весна» была использована в качестве заглавной песни к фильму Бой с тенью (реж. Алексей Сидоров, 2005 год). Сам Алексей Поддубный также известен как композитор и аранжировщик, сотрудничающий с российскими и украинскими эстрадными исполнителями.
Бронирование столов по тел. 525-025
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
8 февраля 2020, суббота
20:00
16 февраля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
26 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 марта, пятница 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 200 ₽