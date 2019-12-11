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Джанго

Джанго

На сцене Harat's pub пройдет большой концерт Джанго. Поклонники услышат все любимые хиты и новые песни.

Музыкальный проект «Джанго» под руководством Алексея Поддубного добился популярности в России после того как композиция «Холодная весна» была использована в качестве заглавной песни к фильму Бой с тенью (реж. Алексей Сидоров, 2005 год). Сам Алексей Поддубный также известен как композитор и аранжировщик, сотрудничающий с российскими и украинскими эстрадными исполнителями.

Бронирование столов по тел. 525-025

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
8 февраля 2020, суббота
20:00
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Касса
Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»
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16 февраля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
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26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Революция
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20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Дайте два
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13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Same_Peяson
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27 февраля, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 200 ₽
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