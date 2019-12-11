На сцене Harat's pub пройдет большой концерт Джанго. Поклонники услышат все любимые хиты и новые песни.

Музыкальный проект «Джанго» под руководством Алексея Поддубного добился популярности в России после того как композиция «Холодная весна» была использована в качестве заглавной песни к фильму Бой с тенью (реж. Алексей Сидоров, 2005 год). Сам Алексей Поддубный также известен как композитор и аранжировщик, сотрудничающий с российскими и украинскими эстрадными исполнителями.

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