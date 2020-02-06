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Неделя Гарри Поттера

Неделя Гарри Поттера

В Музее станка состоятся несколько тематических мероприятий по мотивам книг о «Гарри Поттере». Юные гости смогут принять участие в мастер-классе по зельеварению и посетить экскурсию-игру по вселенной Гарри Поттера.

8 февраля

13.00 Мастер-класс «Урок зельеварения» по мотивам серии книг о «Гарри Поттере» в Музее станка.

Он перенесет ребят в волшебный мир Гарри Поттера. Любой сможет почувствовать себя настоящим волшебником и приготовить оборотное зелье или «Феликс Фелицис», которое приносит удачу во всех начинаниях.

Стоимость: 100 р. регистрация по ссылке.

9 февраля

17.00 Экскурсия-игра по мотивам серии книг о «Гарри Поттере» в рамках выставки «Как звучит книга?» в Музее станка. После того, как медиаторы Музея станка раскроют тайны вселенной Гарри Поттера, выставку можно будет изучить через игру Chatterbox Challenge.

Стоимость: 50 р., регистрация по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
8 февраля 2020, суббота
13:00
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9 февраля 2020, воскресенье
17:00
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Касса
Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»
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16 февраля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
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26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Революция
Купить билет
20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Дайте два
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Same_Peяson
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27 февраля, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 200 ₽
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