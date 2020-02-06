Неделя Гарри Поттера

В Музее станка состоятся несколько тематических мероприятий по мотивам книг о «Гарри Поттере». Юные гости смогут принять участие в мастер-классе по зельеварению и посетить экскурсию-игру по вселенной Гарри Поттера.

8 февраля

13.00 Мастер-класс «Урок зельеварения» по мотивам серии книг о «Гарри Поттере» в Музее станка.

Он перенесет ребят в волшебный мир Гарри Поттера. Любой сможет почувствовать себя настоящим волшебником и приготовить оборотное зелье или «Феликс Фелицис», которое приносит удачу во всех начинаниях.

Стоимость: 100 р. регистрация по ссылке.

9 февраля

17.00 Экскурсия-игра по мотивам серии книг о «Гарри Поттере» в рамках выставки «Как звучит книга?» в Музее станка. После того, как медиаторы Музея станка раскроют тайны вселенной Гарри Поттера, выставку можно будет изучить через игру Chatterbox Challenge.

Стоимость: 50 р., регистрация по ссылке.