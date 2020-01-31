Игры с огнем
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 06.02.2020
Режиссер:
Энди Фикмен
Актеры:
Джон Сина, Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо, Кристиан Конвери, Финли Роуз Слэйтер, Джуди Грир, Деннис Хейсбёрт, Дэниэл Кадмор, Томми Юроуп
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
96 мин
Сбор в мире:
$53 391 288,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,17
Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе — стать няньками. Не имея возможности найти родителей детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног на голову, ведь дети — как и пожары — дикие и непредсказуемые.
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