Игры с огнем

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 06.02.2020

Режиссер: Энди Фикмен

Актеры: Джон Сина, Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо, Кристиан Конвери, Финли Роуз Слэйтер, Джуди Грир, Деннис Хейсбёрт, Дэниэл Кадмор, Томми Юроуп

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 96 мин

Сбор в мире: $53 391 288,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,17

Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе — стать няньками. Не имея возможности найти родителей детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног на голову, ведь дети — как и пожары — дикие и непредсказуемые.