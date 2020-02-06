Лекция Евгении Вежлян

В Доме Белявского (ТИАМ) состоится состоится лекция из программы «Хомяков home. Академия». Литературный критик и преподаватель РГГУ прочтет лекцию по современной по репутации современного поэта. Тема лекции «Особенности современной поэтической биографии: „успех“, „бессмертие“, „слава“ и другие странные конструкты».



Первая часть лекции посвящена тому, как устроена репутация современного поэта, грозит ли ему так называемое «бессмертие», и чем все это отличается от примеров из классической литературы. Во второй части Евгения Вежлян представит свой поэтический сборника «Ангел на Павелецкой».

Вход свободный.