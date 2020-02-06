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Лекция Евгении Вежлян

Лекция Евгении Вежлян

В Доме Белявского (ТИАМ) состоится состоится лекция из программы «Хомяков home. Академия». Литературный критик и преподаватель РГГУ прочтет лекцию по современной по репутации современного поэта. Тема лекции «Особенности современной поэтической биографии: „успех“, „бессмертие“, „слава“ и другие странные конструкты».

Первая часть лекции посвящена тому, как устроена репутация современного поэта, грозит ли ему так называемое «бессмертие», и чем все это отличается от примеров из классической литературы. Во второй части Евгения Вежлян представит свой поэтический сборника «Ангел на Павелецкой».

Вход свободный.

 

Евгения Вежлян — поэт, литературный критик, кандидат филологических наук, преподаватель РГГУ, куратор и преподаватель программы «Современные литературные практики» МВШСЭН.

«Хомяков home. Академия» — это встречи с учеными — историками, филологами, антропологами, культурологами, а также поэтами, писателями и литературными критиками, посвященные наследию и идеям А. С. Хомякова и современному литературному и историческому процессу. Фестиваль «Хомяков home. Поэзия» состоится 5 сентября 2020 года.

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
8 февраля 2020, суббота
16:00
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Тульский экзотариум: музей живой природы
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8 - 29 февраля
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Пилот
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10 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
ЗОМБ | все хиты |SUMMIT vol 3
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14 февраля, пятница 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
Джаз-клуб: Saints Cats
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22 февраля, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
ГУДТАЙМС
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13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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