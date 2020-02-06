Лекция Евгении Вежлян
В Доме Белявского (ТИАМ) состоится состоится лекция из программы «Хомяков home. Академия». Литературный критик и преподаватель РГГУ прочтет лекцию по современной по репутации современного поэта. Тема лекции «Особенности современной поэтической биографии: „успех“, „бессмертие“, „слава“ и другие странные конструкты».
Первая часть лекции посвящена тому, как устроена репутация современного поэта, грозит ли ему так называемое «бессмертие», и чем все это отличается от примеров из классической литературы. Во второй части Евгения Вежлян представит свой поэтический сборника «Ангел на Павелецкой».
Вход свободный.
Евгения Вежлян — поэт, литературный критик, кандидат филологических наук, преподаватель РГГУ, куратор и преподаватель программы «Современные литературные практики» МВШСЭН.
«Хомяков home. Академия» — это встречи с учеными — историками, филологами, антропологами, культурологами, а также поэтами, писателями и литературными критиками, посвященные наследию и идеям