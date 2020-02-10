Найди себя, если сможешь: 300 случайных фото туляков

Маленькие и большие, серьёзные и весёлые, работящие и на отдыхе, интроверты и экстраверты, управленцы и творческие личности, любители правильного питания и фанаты фастфуда, городские и деревенские, сонные и бодрые, красавицы и красавцы, благоразумные и безбашенные, учёные и художники, любители тяжёлого рока и ценители классической музыки… Это всё мы, туляки, такие разные и такие замечательные!