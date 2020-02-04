Чемпионат и первенство области по русским шашкам
В Тульской шахматной гостиной пройдут соревнования по русским шашкам. Участники сыграют по молниеносной программе с турнирами 3 мин.+2 сек. Турнир проводится по круговой или швейцарской системе в 9 туров.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 16, 2 этаж
8 февраля 2020, суббота
11:00
8 - 29 февраля
₽ Билеты: 100-300 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
14 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽