В «Октаве» пройдет микромюзикл по мотивам сказки Яльмара Бергмана «Анна Лиза и медведь».

Зрители услышат историю про девочку Анну-Лизу, которой удалось подружиться с большим и страшным медведем. А все потому, что она не знала, как он выглядит.

«СНАРК» — театр нового поколения для детей и их родителей, основанный в 2012 году в Москве режиссером Юрием Алесиным, выпускником ВТУ им. Щепкина и РАТИ-ГИТИС. Снарк — это имя загадочного существа, за которым охотятся персонажи поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», аллегории «погони за Счастьем». Основным принципом театра «СНАРК» является зрительское равноправие детей и родителей: на спектаклях театра дети думают и рассуждают как взрослые, а взрослые — по-детски смеются и радуются. Театр работает в камерном формате, активно используя новые театральные формы: сторителлинг, перформанс, интерактив, уличное представление.