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Анна Лиза и медведь

Анна Лиза и медведь

В «Октаве» пройдет микромюзикл по мотивам сказки Яльмара Бергмана «Анна Лиза и медведь».

Зрители услышат историю про девочку Анну-Лизу, которой удалось подружиться с большим и страшным медведем. А все потому, что она не знала, как он выглядит.

 

«СНАРК» — театр нового поколения для детей и их родителей, основанный в 2012 году в Москве режиссером Юрием Алесиным, выпускником ВТУ им. Щепкина и РАТИ-ГИТИС. Снарк — это имя загадочного существа, за которым охотятся персонажи поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», аллегории «погони за Счастьем». Основным принципом театра «СНАРК» является зрительское равноправие детей и родителей: на спектаклях театра дети думают и рассуждают как взрослые, а взрослые — по-детски смеются и радуются. Театр работает в камерном формате, активно используя новые театральные формы: сторителлинг, перформанс, интерактив, уличное представление.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
8 февраля 2020, суббота
12:00
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8 февраля 2020, суббота
15:00
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 ₽  Билеты: 100-300 ₽
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10 апреля, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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14 февраля, пятница 18:00
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 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
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22 февраля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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