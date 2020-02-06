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Love Not Dead

Love Not Dead

В клубе Backstage отметят грядущий День Святого Валентина шумной вечеринкой для школьников.

Гостей ждут треки любимых исполнителей (Корж, «Руки Вверх», «Жуки», «Джизус», «Бумбокс», «Пошлая Молли», «Нервы», «ЛСП», Монеточка, Gone Fludd, «Баста») медлячки, слэм и немного романтичных конкурсов и треш-зона с очень необычными заданиями.

На вечеринке ожидается секретный гость, который исполнит несколько своих треков.

В программе есть и более романтичные развлечения, например музыкальная Love Story - история любви, дополняемая любимыми треками и Love-почта, где можно оставить валентинку, в том числе и анонимную, для человека, который тебе понравился. Ведущие зачитают валентинки и помогут найти получателя.

На вечеринке будет работать ТРЭШ ЗОНа с несколькими видами необычных заданий:

  1. Поедание лимона (нужно състь пол-лимона не зажмурившись)
  2. Поедание чеснока (кто больше съест)
  3. Выпивание растительного масла.
  4. Депиляция восковыми полосками.
  5. Выпивание рыбного-трэш-коктейля (рыба+кефир+малосольные огурцы).

Победители получат крутые подарки, в том числе сертификаты на посещение следующих вечеринок бесплатно или с хорошей скидкой.

Так же вас ждут КОНКУРСЫ: на лучшую пару, угадывание треков по эмодзи, написание самой оригинальной валентинки и многое другое.

Так что бери свою вторую половинку и друзей и скорее к нам!

Для тех, кто без пары есть ЗОНА ЗНАКОМСТВ и специальные светящиеся браслеты, которые помогут найти пару даже в темноте.

Стоимость: 400−950 р.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
9 февраля 2020, воскресенье
16:00
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Касса
RASA
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21 февраля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
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15 февраля, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
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28 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Анатолий Вассерман
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18 февраля, вторник 19:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Нейромонах Феофан
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18 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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6 марта, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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