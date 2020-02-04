Большой тур на Куликовом Поле

В музее-заповеднике «Куликово поле» состоится «Большой тур» — это праздник спорта, гонки на собачьих упряжках, семейные игры и забавы на свежем воздухе и особый сюрприз в честь 500-летия Тульского кремля.

На «Большом туре» — все внимание собакам. И главные герои праздника готовятся к поездке на Куликово поле. Заводчики составляют заявки на участие в соревнованиях, чтобы снова бежать пяти- и десятикилометровые дистанции в связке с аляскинскими маламутами, сибирскими хаски и другими представителями ездовых пород и редких для этого вида спорта. Тульские кинологи УМВД и УФСИН готовят показательные выступления со служебными собаками, а мастерство домашней дрессуры вновь продемонстрирует пес Бимбо. Своих питомцев на «Большом туре» познакомит с потенциальными хозяевами Центр помощи бездомным животным «Любимец».

В год 500-летия Тульского кремля на «Большом туре» реконструкторы воссоздадут стрелецкий бивак XVI—XVII вв. еков. На интерактивной площадке тульский клуб «Седьмой стрелецкий приказ» научит отливать пули, обращаться с мушкетом и обрядит в костюм стрельца. Здесь же можно пострелять из пушки и узнать об устройстве гуляй-города. Попробовать историю на вкус предложит Археологический парк «Аргамач» из Ельца. Наши ближайшие соседи из Липецкой области развернут трактир «Воевода Мясной», где можно отведать стрелецкую кашу из полбы, копчености и сыры домашнего производства, травяные чаи.

Прогулки в санях и катание верхом на лошадях и пони, фотосессия с животными и кормление обитателей музейной конюшни, кулинарные мастер-классы и создание сувениров — все это также ждет гостей «Большого тура». А еще песни под караоке и

в завершении праздника — творческая встреча с музыкантом Михаилом Башаковым.

Торжественное открытие состоится в 10.30 на Конном дворе музея-заповедника «Куликово поле» в селе Монастырщино.

8 февраля

c. Монастырщино

7.00 — 11.00 Регистрация участников гонок на собачьих упряжках. Стартовая поляна.

10.30 Торжественное открытие соревнований по ездовому спорту. Стартовая поляна.

11.30 — 12.10 показательные выступления кинологов и служебных собак Зонального кинологического центра УМВД Тульской области и учебного центра УФСИН Тульской области. Игровая площадка.

12.00 — 15.00 конкурс лепки из снега «Снежная ферма». К участию приглашаются все желающие. Участие бесплатное. Победителей ждут призы. Зимний стадион.

12.45 — 13.15 конкурс караоке «Веселый щенок». К участию приглашаются все желающие. Участие бесплатное. Победителей ждут призы. Манеж конного двора.

12.15 — 15.00 презентация четвероногих друзей из центра помощи бездомным животным «Любимец» и прогулки с ними. Манеж конного двора, площадки праздника

12.30 — 13.10 спортивно-кулинарные соревнования семейных команд «Сельские игры». К участию приглашаются все желающие. В команде должны быть мама, папа и 1 или 2 ребенка. Участие бесплатно. Победителей ждут призы. Игровая площадка.

12.35 — 12.45 цирковое выступление пса Бимбо. Манеж конного двора или Игровая площадка.

13.15 — 13.30 цирковое выступление пса Бимбо. Манеж конного двора или Игровая площадка.

13.30 — 14.30 кипячение дровяного самовара на скорость «Самоварные гонки». К участию приглашаются все желающие. Участие бесплатно. Победителей ждут призы. Игровая площадка.

13.35 — 14.00 финал конкурса караоке «Веселый щенок». К участию приглашаются финалисты и зрители. Участие бесплатное. Победителей ждут призы. Манеж конного двора.

15.00 подведение итогов конкурса лепки фигур из снега «Снежная ферма», вручение призов. Зимний стадион.

Площадки

11.00 — 16.00 Гонки на собачьих упряжках в различных категориях. Трасса.

11.00 — 15.30 К 500-летию Тульская кремля и Засечной черты работает площадка «Стрелецкая слобода». Набираемся в рекрутов, стреляем из пищалей и пушек, отливаем пули и фигурки из бронзы, примеряем костюм стрельца и узнаем, что такое гуляй-город. Угощаемся копчёным мясом, травяными чаями по старинным рецептам, домашним сыром и стрелецкой кашей из полбы, сваренной прямо здесь в 100-литровом казане. Посещение бесплатное, мастер-классы платные. В программе принимают участие военно-исторический клуб «Седьмой стрелецкий приказ» из Тулы и трактир «Воевода Мясной» из Археологического парка «Аргамач». Стрелецкая слобода.

11.00 — 16.00

Продажа булок местного производства, сладости, глинтвейн, чай с имбирем, приготовление блинов на пеньках. Калашный ряд .

. Артель «Шарик и Барбос». Участвуем в мастер-классе по гравировке на стекле. Делаем подарки на День Святого Валентина, День защитника отечества и 8 марта. Стоимость участия в одном мастер-классе 150 руб. Лофт манежа .

. Катание на санях и лошадях. Стоимость от 200 руб. Фото с пони и лошадьми бесплатно. Зимник .

. Кормление лошадей конюшни. Корм продается здесь же за 100 руб. Конюшня.

11.30 — 16.00 Кулинарный мастер-класс «Эх, яблочки». Готовим лакомство из яблок. Стоимость участия — 50 рублей. Запись по телефону +7 (903) 038-24-77 или email: pitanie@kulpole.ru. Вход в конюшню.

Музейный комплекс в Моховом.

16.00 — 17.30 Творческая встреча с гостем юбилейного фестиваля авторской песни Михаилом Башаковым. Стоимость — 500 рублей. Чашка кофе и фирменное пироженое в подарок. Предварительный заказ билетов: vav@kulpole.tula.net. Кафе музейного комплекса в Моховом.

Вход на территорию фестиваля свободный.