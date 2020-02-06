Молодые педагоги Тульской области: о работе, трудных подростках и стереотипах

Мы поговорили с финалистами о любимой работе, трудных подростках и сложившихся стереотипах о современных школьниках.

Елена Дашкевич

Учитель биологии МКОУ «СОШ №7» им. Н. В. Кордюкова, Кимовск, финалистка:

– С детства хотела быть учителем, обожала во время игры усаживать за парты родителей, братьев и сестер. Моими примерами были бабушка и классный руководитель. Повзрослела с мыслью, что буду учить детей, и поэтому мне комфортно в профессии. Уверенно себя чувствую с первого урока, потому что вернулась в родную школу, к своим учителям, которые теперь стали коллегами. Они очень тепло относятся ко мне, поддерживают и даже во время конкурса писали мне трогательные смс-сообщения.

Мне 23 года, и с учениками нам есть о чем поговорить. Они рассказывают мне о новой музыке, направлениях в танцах и еще о многом другом. И кое-что из этого мне и самой нравится! Мы вообще с учениками отлично ладим, я стараюсь быть ближе к ним и не стесняюсь сама у них чему-то научиться. Современные дети не такие, как мы, они более активные, быстрее адаптируются к новым ситуациям и могут выкрутиться из любой проблемы. Почему бы не перенять от них немного этих качеств?

Самое главное для учителя – зажечь искру в детских глазах, зарядить их желанием учиться. Я стараюсь максимально разбавить информацию из учебников примерами из жизни, необычными заданиями, интересными фактами. И мне кажется, что дети меня понимают. Очень часто на переменах они подкидывают мне на стол милые записочки, в которых пишут, что любят меня, благодарят за урок. И все это несмотря на то, что я бываю строга. Каждый раз, когда нахожу такое послание, понимаю, что всё не зря!



Денис Демкин

Учитель технологии, робототехники и 3D-моделирования МБОУ «ЦО №7 им. С. Н. Судейского», Тула, финалист:

– По своему первому образованию я инженер. С детства увлекался техническими науками, но только потом понял, что хочу делиться знаниями с детьми. Чтобы это реализовать, поступил в магистратуру уже на педагогическую специальность.

Я говорю с детьми о том, что сейчас интересно и востребовано, так что есть те, кто по-настоящему увлекается робототехникой и 3D-моделированием. Но есть, конечно, и те, кому вообще ничего вокруг неинтересно. Чтобы заинтересовать как можно больше учеников, пытаюсь быть с ними на одной волне. Они постоянно сидят в телефонах? Значит, я должен понять, что их там интересует. Возможно, мы найдем точки соприкосновения.

У меня занимаются одни мальчишки, так что у нас есть еще одно общее увлечение – спорт. Мы общаемся, стараемся узнавать друг друга. Школьники сейчас не похожи на нас, у них нет строгих ограничений, как в наше время, поэтому и мышление у них другое. И в большинстве случаев это неплохо. Так с годами изменилось общение и с трудными подростками. Чтобы решить проблему, нужно не ограничивать их в чем-то, а разговаривать, объяснять. Большинство детей всё понимают и готовы исправиться, если с ними будут считаться.

Я люблю свою работу, но, не буду лукавить, иногда случаются трудности, иногда так злюсь, что думаю о том, не сменить ли профессию. Но это минутные слабости. Потом все равно понимаю, что не смогу без школы и детей.

Екатерина Моськина

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №2, Плавск

III место в конкурсе:

– У меня был непростой профессиональный путь. Я работала фельдшером. Еще со школы говорила, что могу стать кем угодно, кроме педагога. А потом стала многодетной мамой и поняла, что хочу учить детей. Рискнула и пошла в педагогический университет!

Мне 39 лет, и я продолжаю учиться, сейчас – в магистратуре на учителя русского языка и литературы. Становиться лучше меня мотивируют дети. Я всегда мечтала, чтобы у меня их было много. А теперь у меня целый класс!

Погружаюсь в интересы детей, осваиваю современные технологии, смотрю передачи, которые они любят, пусть даже некоторые из них мне абсолютно не нравятся. Считаю, что только так смогу объяснить им, что хорошо, а что плохо на понятных им примерах. С гаджетами детям вообще нужно быть осторожными, если ребенок дома много сидит в телефоне, планшете или компьютере, сразу это замечаю. Потому что в школе он становится неусидчивым, перестает слышать. В таком случае звоню родителям, они сокращают время с гаджетами, и уже через неделю ученик возвращается к обычному состоянию.

У меня сложный класс, к каждому ребенку нужно найти подход. Пытаюсь понимать их, узнаю о них больше и всегда стараюсь быть открытой. Они же маленькие и когда видят, что их искренне любят, отвечают тем же. Когда ушла на сессию и меня замещала другая учительница, они ей признались, что я даже ругаю их как мама.

Мой главный девиз в профессии – любовь к детям! С ней можно свернуть горы, и, кажется, у меня это получается!

Мария Козырева

Преподаватель английского языка в Тульском суворовском военном училище, II место в конкурсе:

– Не случайно выбрала работу преподавателем именно в суворовском училище. Сама в подростковом возрасте мечтала поступить в кадетский корпус для девочек, да и в семье у меня есть военные. К таким людям я с детства отношусь с почтением и уважаю их, поэтому рада, что сама могу вносить хотя бы небольшой вклад в развитие мальчишек, которые пришли в суворовское.

Считаю, что здесь люди другие, очень волевые, с большой внутренней силой, и это заметно с малых лет. Они знают, что такое «должен» и «надо».

Но, с другой стороны, пока мальчишки еще не выросли, они просто дети – любознательные, стремящиеся, прекрасные. И за это я их очень люблю!

Уверена, что учитель должен быть искренним, увлеченным и оставаться всегда примером для учеников не только в отличном знании предмета, но и в жизни. На первом месте, конечно, компетенция. Нужно постоянно быть в курсе изменений. Я проходила стажировки за границей, работала на лингвистических курсах. Потому что и то, и другое помогает мне развиваться.

Мальчишки делятся со мной личным, иногда рассказывают, что их волнует. Я это очень ценю, потому что если ученики хотят пообщаться с тобой о чем-то помимо предмета, это показатель того, что ты для них не просто преподаватель, но и интересная личность.

Мне 25 лет, я сама несколько лет назад прошла через ЕГЭ и могу оценить его и с позиции ученика, и с позиции учителя. Что бы ни говорили вокруг, лично я к экзамену отношусь хорошо. Он дает возможность ребятам из отдаленных уголков страны поступить в вуз, о котором они мечтают.

С другой стороны, я готова поспорить с форматом, набором заданий и их сложностью. Тем более что сейчас идет речь о том, что экзамен по английскому языку сделают обязательным. Хотелось бы видеть хотя бы разделение на базовый и профильный уровни. Это рационально, потому что изучение языков многим дается очень сложно.

Дети считывают наши эмоции с первых секунд, и чтобы работать с ними, нужно всегда оставаться искренними. Я окончила магистратуру в прошлом году и только начинаю преподавать. Но одно могу сказать точно: когда пришла работать с детьми, обрела настоящую гармонию, поняла, что точно сделала правильный выбор.

Приятно, что так же считают и многие мои одногруппники. Почти все они работают в образовании и никто не задумывается о смене профессии. Работа учителя – непростой труд, но это призвание. И когда ты любишь детей, хочешь научить их новому и получаешь от этого удовольствие, ни на что другое свою профессию не променяешь!

Александр Жаворонков

Учитель начальных классов МБОУ «ЦО №4», Новомосковск,

финалист:

– Когда я поступал в колледж, выбирал между тремя профессиями: повара, учителя и актера. Я успешно сдал вступительные экзамены на повара, а потом пришел поступать в педагогический и там и остался.

Вообще мысль о том, чтобы попровать себя в роли учителя, мне пришла только за два месяца до окончания учебы. Меня мотивировал на это школьный учитель Анатолий Васильевич Украинцев. Он рассмотрел во мне хорошего специалиста и предложил попробовать.

В педколледже я сдал вступительные экзамены на отлично, был первый в списке, и меня там приняли очень тепло, сказали, что мужчин в образовании не хватает. Но тогда я еще не знал, насколько мне понравится профессия.

С детьми мне очень легко, я с ними всегда наравне. Во время урока пытаюсь представить себя на месте ученика. Как он это понимает? И даже если у ребят возникают сложности, пытаюсь вместе с ними по-детски решить проблему. Ученики это ценят. Один мальчик Матвей утром приветствует меня так: «Дружище, Александр Владимирович, привет!» И всегда спрашивает: «Вы же мне друг?» И я стараюсь им быть и для мальчиков, и для девочек. Беру позитивом, зажигаю ребят и делаю так, чтобы им было интересно учиться.

При этом у нас, конечно, есть дистанция, дети это понимают и уважают меня как учителя. Но я всегда стараюсь быть с ними в тандеме. Мы любим посмеяться, пошутить, а иногда мне рассказывают секреты и добавляют: «Только маме не говорите». Конечно, так было не всегда. Когда дети только пришли в первый класс, им было немного дискомфортно, что учитель – мужчина. Они потом признались в этом. Некоторые девчонки говорили: «Ну вот, косичку вы же нам не заплетете!» Конечно, они заблуждались. Я могу и косичку!

Главная трудность в работе – подготовка к урокам. Я хочу, чтобы они запомнили каждый, чтобы всегда было интересно. Мне нравится, когда дети приходят домой из школы и им есть что рассказать. Для этого использую разные приемы. Ребятам очень нравится инфографика и флеш-карты, с ними материал запомнить проще. И еще одно нововведение – образовательные комиксы. Мы перекладываем в них информацию из учебника, делаем маленькие книжечки. Дети потом берут их с собой, рассматривают дома, показывают родителям и друзьям.

Считаю, что учитель начальных классов дает не только базовые знания, но и отчасти формирует личность. Конечно, основное дают родители, но школа тоже очень важна. Именно сейчас у детей закладываются основные понятия об окружающем мире, и эти знания накладывают отпечаток на всю жизнь, в том числе и на выбор профессии. Так что я сделаю все, чтобы все мои ученики получили максимум и выбрали правильный жизненный путь.

Маргарита Панькова

Учитель русского языка и литературы МБОУ «ЦО – гимназия №11»,Тула

I место в конкурсе:

– Пришла работать в школу только в этом году, поэтому не ожидала победы. Долго и упорно готовилась, даже на новогодних праздниках, но понимала, что среди молодых педагогов я, наверное, самая неопытная. Так счастлива, что победила! Это значит, что я на правильном пути.

Я мечтала быть учителем с самого детства. Конечно, сначала это было наивной мечтой, но со временем я поняла, что действительно не вижу себя ни в какой другой профессии. Сомнения были только в профиле. Так получилось, что в школе мне нравилось сразу несколько предметов, так что я могла стать учителем истории или даже математики, но тяга к лингвистике и филологии все-таки победила.

Сейчас я преподаю в 5, 6 и 7 классах. Это, наверное, самый приятный возраст у школьников, когда они уже не дети, но еще и не совсем взрослые. В этом возрасте можно предлагать им что-то посложнее, поинтереснее. Я всегда тщательно готовлюсь к каждому уроку, но иногда рассчитываю на одну реакцию детей, а на самом деле получаю другую. Думаю, это нормально: все дети разные, и они не обязаны соответствовать нашим ожиданиям. Из таких ситуаций делаю выводы и работаю над собой. Сейчас моя задача – подстроиться так, чтобы детям было комфортно на уроках.

Я преподаю русский язык и литературу и могу с уверенностью сказать, что современные школьники очень заинтересованные ребята. То, что они не читают книжки и вообще не хотят учиться, – просто миф. Они разносторонние, у них много интересов, им важна и школьная программа и еще много всего за ее пределами. Тем более сейчас развивать свои увлечения стало еще проще.

Школьники читают книжки, конечно, это любят не все ребята, но так было всегда. Зато теперь перед ними открыт весь мир. Раньше, чтобы найти хорошую книжку, нужно было спрашивать у знакомых или идти в библио­теку и там спрашивать, что интересного можно найти на полках. Сейчас же достаточно открыть интернет. Тут и книги, и отзывы, и информация обо всех тенденциях современной литературы.

Интернет вообще открывает столько возможностей! Не понимаю тех, кто говорит, что это вред. Но теперь у учителей появилась еще одна задача – объяснить ученикам, как пользоваться этой Всемирной паутиной: как отличать настоящие новости от фейковых, где найти полезную и достоверную информацию и т.д. В умелых руках интернет становится важной частью образования. Сейчас доступно столько интерактивных образовательных приложений, что было бы глупо от них отказываться!