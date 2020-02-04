Rezone & друзья
В «Типографии» пройдет вечеринка клубной музыки «Rezone & друзья».
Специальный гость вечера — Жоаким Гарро, известный диджей, автор хитов David Guetta, Vitalik и Bob Sinclair.
Также на сцене отыграют DJ Деш, Наумов, Twin Scream, Raybo, NoGoodMorning, Сажников.
Стоимость: до 23.00 — вход свободный, после — 350 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 февраля 2020, суббота
22:00
8 - 29 февраля
₽ Билеты: 100-300 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
14 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽