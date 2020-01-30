Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 06.02.2020
Режиссер:
Кэти Янь
Актеры:
Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт, Рози Перес, Элла Джей Баско, Юэн МакГрегор, Крис Мессина, Бояна Новакович, Мэттью Уиллиг, Али Вонг
Жанр:
боевик, приключения
Продолжительноcть:
110 мин
Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.
Сегодня
|10:00
|Октябрь
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|10:20
|Алмаз Синема
|11:20
|Синема Стар
|11:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|11:45
|Юность (Узловая)
|11:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:20
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
|14:00
|Алмаз Синема
|14:05
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|16:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:00
|Юность (Узловая)
|16:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|16:05
|Алмаз Синема
|16:40
|Киносити
|17:50
|Синема Стар
|18:15
|Алмаз Синема
|18:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|18:50
|Киносити
|19:00
|Синема Стар
|19:00
|Октябрь
|19:50
|Киносити
|20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|20:20
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|21:00
|Киносити
|21:15
|Октябрь
|21:40
|Юность (Узловая)
|22:00
|Киносити
|22:50
|Синема Стар
|23:10
|Киносити
|23:40
|Алмаз Синема
Завтра
|10:00
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|11:20
|Синема Стар
|11:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|11:45
|Юность (Узловая)
|11:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:20
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
|14:00
|Алмаз Синема
|14:05
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|16:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:00
|Юность (Узловая)
|16:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|16:05
|Алмаз Синема
|16:40
|Киносити
|17:50
|Синема Стар
|18:15
|Алмаз Синема
|18:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|18:50
|Киносити
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
|20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|20:20
|Синема Стар
|20:20
|Алмаз Синема
|21:00
|Киносити
|21:15
|Октябрь
|21:40
|Юность (Узловая)
|22:00
|Киносити
|22:50
|Синема Стар
|23:10
|Киносити
|23:40
|Алмаз Синема
|00:10
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
8 февраля, суббота
|10:00
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|11:20
|Синема Стар
|11:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|11:45
|Юность (Узловая)
|11:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:20
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
|14:00
|Алмаз Синема
|14:05
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|16:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:00
|Юность (Узловая)
|16:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|16:05
|Алмаз Синема
|16:40
|Киносити
|17:50
|Синема Стар
|18:15
|Алмаз Синема
|18:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|18:50
|Киносити
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
|20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|20:20
|Алмаз Синема
|20:20
|Синема Стар
|21:00
|Киносити
|21:15
|Октябрь
|21:40
|Юность (Узловая)
|22:00
|Киносити
|22:50
|Синема Стар
|23:10
|Киносити
|23:40
|Алмаз Синема
|00:10
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
|01:40
|Киносити
9 февраля, воскресенье
|10:00
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|10:20
|Алмаз Синема
|11:20
|Синема Стар
|11:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|11:45
|Юность (Узловая)
|11:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:20
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
|14:00
|Алмаз Синема
|14:05
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|16:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:00
|Юность (Узловая)
|16:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|16:05
|Алмаз Синема
|16:40
|Киносити
|17:50
|Синема Стар
|18:15
|Алмаз Синема
|18:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|18:50
|Киносити
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
|20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|20:20
|Алмаз Синема
|20:20
|Синема Стар
|21:00
|Киносити
|21:15
|Октябрь
|21:40
|Юность (Узловая)
|22:00
|Киносити
|22:50
|Синема Стар
|23:10
|Киносити
|23:40
|Алмаз Синема
|00:10
|Киносити
|00:10
|Синема Стар
|01:40
|Киносити
10 февраля, понедельник
|10:00
|Октябрь
|10:10
|Киносити
|10:10
|Синема Стар
|11:20
|Синема Стар
|11:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|11:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:20
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
|14:05
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|16:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|16:40
|Киносити
|17:50
|Синема Стар
|18:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|18:50
|Киносити
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
|20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|20:20
|Синема Стар
|21:00
|Киносити
|21:15
|Октябрь
|22:00
|Киносити
|22:50
|Синема Стар
|23:10
|Киносити
|00:10
|Киносити
11 февраля, вторник
|10:00
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|11:20
|Синема Стар
|11:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|11:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:45
|Юность (Узловая)
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:20
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
|14:05
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|16:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|16:00
|Юность (Узловая)
|16:40
|Киносити
|17:50
|Синема Стар
|18:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
|20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|20:20
|Синема Стар
|21:00
|Киносити
|21:15
|Октябрь
|21:40
|Юность (Узловая)
|22:00
|Киносити
|22:50
|Синема Стар
|23:10
|Киносити
|00:10
|Киносити
12 февраля, среда
|10:00
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:10
|Киносити
|11:20
|Синема Стар
|11:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|11:45
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:45
|Юность (Узловая)
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:20
|Киносити
|12:45
|Синема Стар
|13:50
|Синема Стар
|14:05
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:20
|Синема Стар
|16:00
|Юность (Узловая)
|16:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|16:40
|Киносити
|17:50
|Синема Стар
|18:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|18:50
|Киносити
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Синема Стар
|19:50
|Киносити
|20:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|20:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|20:20
|Синема Стар
|21:00
|Киносити
|21:15
|Октябрь
|21:40
|Юность (Узловая)
|22:00
|Киносити
|22:50
|Синема Стар
|23:10
|Киносити
|00:10
|Киносити
13 февраля, четверг
|16:40
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:20
14:00
16:05
18:15
20:20
23:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
18:35
|Киносити
|
10:10
12:20
14:05
14:30
16:40
18:50
19:50
21:00
22:00
23:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
11:45
16:00
20:10
|Октябрь
|
10:00
19:00
21:15
|Синема Стар
|
10:10
11:20
12:45
13:50
15:20
17:50
19:00
20:20
22:50
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:45
16:00
20:10
|Юность (Узловая)
|
11:45
16:00
21:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:20
14:00
16:05
18:15
20:20
23:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
18:35
|Киносити
|
10:10
12:20
14:05
14:30
16:40
18:50
19:50
21:00
22:00
23:10
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
11:45
16:00
20:10
|Октябрь
|
10:00
19:00
21:15
|Синема Стар
|
10:10
11:20
12:45
13:50
15:20
17:50
19:00
20:20
22:50
00:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:45
16:00
20:10
|Юность (Узловая)
|
11:45
16:00
21:40
8 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:20
14:00
16:05
18:15
20:20
23:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
18:35
|Киносити
|
10:10
12:20
14:05
14:30
16:40
18:50
19:50
21:00
22:00
23:10
00:10
01:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
11:45
16:00
20:10
|Октябрь
|
10:00
19:00
21:15
|Синема Стар
|
10:10
11:20
12:45
13:50
15:20
17:50
19:00
20:20
22:50
00:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:45
16:00
20:10
|Юность (Узловая)
|
11:45
16:00
21:40
9 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:20
14:00
16:05
18:15
20:20
23:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
18:35
|Киносити
|
10:10
12:20
14:05
14:30
16:40
18:50
19:50
21:00
22:00
23:10
00:10
01:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
11:45
16:00
20:10
|Октябрь
|
10:00
19:00
21:15
|Синема Стар
|
10:10
11:20
12:45
13:50
15:20
17:50
19:00
20:20
22:50
00:10
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:45
16:00
20:10
|Юность (Узловая)
|
11:45
16:00
21:40
10 февраля, понедельник
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
18:35
|Киносити
|
10:10
12:20
14:05
14:30
16:40
18:50
19:50
21:00
22:00
23:10
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
11:45
16:00
20:10
|Октябрь
|
10:00
19:00
21:15
|Синема Стар
|
10:10
11:20
12:45
13:50
15:20
17:50
19:00
20:20
22:50
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:45
16:00
20:10
11 февраля, вторник
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
18:35
|Киносити
|
10:10
12:20
14:05
14:30
16:40
19:50
21:00
22:00
23:10
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
11:45
16:00
20:10
|Октябрь
|
10:00
19:00
21:15
|Синема Стар
|
10:10
11:20
12:45
13:50
15:20
17:50
19:00
20:20
22:50
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:45
16:00
20:10
|Юность (Узловая)
|
11:45
16:00
21:40
12 февраля, среда
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
18:35
|Киносити
|
10:10
12:20
14:05
14:30
16:40
18:50
19:50
21:00
22:00
23:10
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
11:45
16:00
20:10
|Октябрь
|
10:00
19:00
21:15
|Синема Стар
|
10:10
11:20
12:45
13:50
15:20
17:50
19:00
20:20
22:50
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:45
16:00
20:10
|Юность (Узловая)
|
11:45
16:00
21:40
13 февраля, четверг
|Киносити
|
00:10
|Синема Стар
|
16:40
6 марта, пятница 19:30
₽ Билеты: 800-1200 ₽
6 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
6 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
9 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1600 ₽