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Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 06.02.2020
 
Режиссер:
Кэти Янь
  
Актеры:
Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Джерни Смоллетт, Рози Перес, Элла Джей Баско, Юэн МакГрегор, Крис Мессина, Бояна Новакович, Мэттью Уиллиг, Али Вонг
  
Жанр:
боевик, приключения
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

 

Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису.

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Сегодня
10:00 Октябрь
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
10:20 Алмаз Синема
11:20 Синема Стар
11:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:45 Юность (Узловая)
11:45 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:20 Киносити
12:45 Синема Стар
13:50 Синема Стар
14:00 Алмаз Синема
14:05 Киносити
14:30 Киносити
15:20 Синема Стар
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Юность (Узловая)
16:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:05 Алмаз Синема
16:40 Киносити
17:50 Синема Стар
18:15 Алмаз Синема
18:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:50 Киносити
19:00 Синема Стар
19:00 Октябрь
19:50 Киносити
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:20 Синема Стар
20:20 Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:15 Октябрь
21:40 Юность (Узловая)
22:00 Киносити
22:50 Синема Стар
23:10 Киносити
23:40 Алмаз Синема
Завтра
10:00 Октябрь
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:20 Алмаз Синема
11:20 Синема Стар
11:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:45 Юность (Узловая)
11:45 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:20 Киносити
12:45 Синема Стар
13:50 Синема Стар
14:00 Алмаз Синема
14:05 Киносити
14:30 Киносити
15:20 Синема Стар
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Юность (Узловая)
16:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:05 Алмаз Синема
16:40 Киносити
17:50 Синема Стар
18:15 Алмаз Синема
18:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:50 Киносити
19:00 Октябрь
19:00 Синема Стар
19:50 Киносити
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:20 Синема Стар
20:20 Алмаз Синема
21:00 Киносити
21:15 Октябрь
21:40 Юность (Узловая)
22:00 Киносити
22:50 Синема Стар
23:10 Киносити
23:40 Алмаз Синема
00:10 Синема Стар
00:10 Киносити
8 февраля, суббота
10:00 Октябрь
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:20 Алмаз Синема
11:20 Синема Стар
11:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:45 Юность (Узловая)
11:45 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:20 Киносити
12:45 Синема Стар
13:50 Синема Стар
14:00 Алмаз Синема
14:05 Киносити
14:30 Киносити
15:20 Синема Стар
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Юность (Узловая)
16:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:05 Алмаз Синема
16:40 Киносити
17:50 Синема Стар
18:15 Алмаз Синема
18:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:50 Киносити
19:00 Октябрь
19:00 Синема Стар
19:50 Киносити
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:20 Алмаз Синема
20:20 Синема Стар
21:00 Киносити
21:15 Октябрь
21:40 Юность (Узловая)
22:00 Киносити
22:50 Синема Стар
23:10 Киносити
23:40 Алмаз Синема
00:10 Синема Стар
00:10 Киносити
01:40 Киносити
9 февраля, воскресенье
10:00 Октябрь
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
10:20 Алмаз Синема
11:20 Синема Стар
11:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:45 Юность (Узловая)
11:45 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:20 Киносити
12:45 Синема Стар
13:50 Синема Стар
14:00 Алмаз Синема
14:05 Киносити
14:30 Киносити
15:20 Синема Стар
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Юность (Узловая)
16:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:05 Алмаз Синема
16:40 Киносити
17:50 Синема Стар
18:15 Алмаз Синема
18:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:50 Киносити
19:00 Октябрь
19:00 Синема Стар
19:50 Киносити
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:20 Алмаз Синема
20:20 Синема Стар
21:00 Киносити
21:15 Октябрь
21:40 Юность (Узловая)
22:00 Киносити
22:50 Синема Стар
23:10 Киносити
23:40 Алмаз Синема
00:10 Киносити
00:10 Синема Стар
01:40 Киносити
10 февраля, понедельник
10:00 Октябрь
10:10 Киносити
10:10 Синема Стар
11:20 Синема Стар
11:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:45 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:20 Киносити
12:45 Синема Стар
13:50 Синема Стар
14:05 Киносити
14:30 Киносити
15:20 Синема Стар
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:40 Киносити
17:50 Синема Стар
18:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:50 Киносити
19:00 Октябрь
19:00 Синема Стар
19:50 Киносити
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:20 Синема Стар
21:00 Киносити
21:15 Октябрь
22:00 Киносити
22:50 Синема Стар
23:10 Киносити
00:10 Киносити
11 февраля, вторник
10:00 Октябрь
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
11:20 Синема Стар
11:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:45 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
11:45 Юность (Узловая)
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:20 Киносити
12:45 Синема Стар
13:50 Синема Стар
14:05 Киносити
14:30 Киносити
15:20 Синема Стар
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:00 Юность (Узловая)
16:40 Киносити
17:50 Синема Стар
18:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:00 Октябрь
19:00 Синема Стар
19:50 Киносити
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:20 Синема Стар
21:00 Киносити
21:15 Октябрь
21:40 Юность (Узловая)
22:00 Киносити
22:50 Синема Стар
23:10 Киносити
00:10 Киносити
12 февраля, среда
10:00 Октябрь
10:10 Синема Стар
10:10 Киносити
11:20 Синема Стар
11:45 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:45 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
11:45 Юность (Узловая)
12:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
12:20 Киносити
12:45 Синема Стар
13:50 Синема Стар
14:05 Киносити
14:30 Киносити
15:20 Синема Стар
16:00 Юность (Узловая)
16:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:00 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
16:40 Киносити
17:50 Синема Стар
18:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:50 Киносити
19:00 Октябрь
19:00 Синема Стар
19:50 Киносити
20:10 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:10 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
20:20 Синема Стар
21:00 Киносити
21:15 Октябрь
21:40 Юность (Узловая)
22:00 Киносити
22:50 Синема Стар
23:10 Киносити
00:10 Киносити
13 февраля, четверг
16:40 Синема Стар
00:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
СМЕХ
Купить билет
6 марта, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4
Купить билет
6 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
Моя подруга Катрин!
Купить билет
14 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Трибьют-шоу Rammstein
Купить билет
6 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Мураками
Купить билет
9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
«Сектор Газа»: 55 лет Ю.Хою
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1600 ₽
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