На сцене ТУЛЬСКОГО РОК КЛУБА М2 выступит одна из лидирующих групп российской ска-панк сцены «ЯйцЫ Fаберже».



Команда была образована в 2003 году в городе Орле, и на данный момент имеет в своей дискографии четыре долгоиграющие пластинки. Альбом «Провокация» выпущен на легендарном российском лейбле MOROZ Records.



Кроме того, в продаже можно найти официальный MP3-сборник песен с первых трех дисков.



Концертная практика группы включает в себя выступления на одной сцене как с отечественными, так и с европейскими и даже мировыми звездами: The Exploited (Шотландия), MoskovSKAya (Германия), Haggis (Норвегия), Skaladdin (Швейцария), Alaska (Швейцария), Doedel Haie (Германия), Lюk (Украина), Найк Борзов, 25/17.



ЯйцЫ Fаберже — участники крупнейшего российского рок-фестиваля «НАШЕствие» (2008−2011).