афиша
афиша
Регистрация
ЯйцЫ Fаберже

ЯйцЫ Fаберже

На сцене ТУЛЬСКОГО РОК КЛУБА М2 выступит одна из лидирующих групп российской ска-панк сцены «ЯйцЫ Fаберже».

Команда была образована в 2003 году в городе Орле, и на данный момент имеет в своей дискографии четыре долгоиграющие пластинки. Альбом «Провокация» выпущен на легендарном российском лейбле MOROZ Records.

Кроме того, в продаже можно найти официальный MP3-сборник песен с первых трех дисков.


Концертная практика группы включает в себя выступления на одной сцене как с отечественными, так и с европейскими и даже мировыми звездами: The Exploited (Шотландия), MoskovSKAya (Германия), Haggis (Норвегия), Skaladdin (Швейцария), Alaska (Швейцария), Doedel Haie (Германия), Lюk (Украина), Найк Борзов, 25/17.

ЯйцЫ Fаберже — участники крупнейшего российского рок-фестиваля «НАШЕствие» (2008−2011).

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
8 февраля 2020, суббота
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»
Купить билет
16 февраля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
Купить билет
26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Sellout и «Архипанк»
Купить билет
23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Революция
Купить билет
20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Дайте два
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Same_Peяson
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.