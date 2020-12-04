Выходные в Туле: 4-6 декабря

4 декабря в Concert Hall группа «СЛОТ» вступит в своё совершеннолетие в полной готовности разнести всех и вся!
За плечами команды уже накопился солидный альбомный багаж, а в глазах музыкантов горят всё те же юношеский максимализм и неуёмный драйв.
В честь своего грядущего 18-летия «СЛОТ» приготовили мощный сюрприз для слушателей – концертную программу «2НИТИ», составленную из любимых поклонниками альбомов «2 войны» и «Тринити», а также самых мощных новых треков!
6 декабря на сцене клуба Backstage выступит группа «Йорш». В новом туре вспомним самые яркие события и знаковые песни, которые оказали огромное влияние слушателей. 13 лет в андеграунде, 13 лет взлётов и падений, 13 лет бессонных ночей, разбитых дорог и сломанных судеб.
Чего не занимать «Йоршу» так это умения зацепить публику дерзкой провокацией.
4 декабря в культурном центре «Типография» выступит Григорий Полухутенко — петербургский автор-исполнитель. Среди его достижений — более десяти альбомов, записанных за 10 лет, а также саундтрек к яснополянскому спектаклю-прогулке «Война и мир».
После двух памятных тульских концертов Полухутенко возвращается в третий раз — с программой, каркас которой состоит из песен последних лет. Часть из них на альбомах даже не выходила, и это добавляет интриги.
Вечер откроют местные исполнители Заря и Цимлянского.
Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но всё еще щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой и согреться в уютных и радушных музейных стенах.
Когда: 4-6 декабря, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00. Где: парк «Патриот Тула». Стоимость: 400 руб.
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в Музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.
Что посмотреть?
На 3 месте в топе русскоязычного Netflix расположилась драма, повествующая о политических битвах и любовных интригах во время правления Королевы Елизаветы II и событиях, повлиявших на ход истории во второй половине XX века.
Продолжение истории о финансовом директоре крупной компании Елене Ивановне Подберезкиной. В случайной командировке она встречает мужчину своей мечты и также неожиданно теряет его.
Елена Ивановна продолжает искать его всеми доступными и недоступными способами. В ход идет все - логика, эзотерика, помощь подруг, знакомство с новым мужчиной, поездка на ретрит и много всего другого. Она идет вперед, бежит, сломя голову, ошибается, падет, набивает шишки, но бежит, верит, желает и в итоге добегает до пункта назначения. И на этом непростом пути в поисках любви, возможно, обретает главное - себя.
Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!