Выходные в Туле: 4-6 декабря

В программе выходных: концерты, экскурсии на Куликово поле, спектакли и киноклуб в в «Типографии».

Когда: 4 декабря, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 1000 руб.

4 декабря в Concert Hall группа «СЛОТ» вступит в своё совершеннолетие в полной готовности разнести всех и вся! За плечами команды уже накопился солидный альбомный багаж, а в глазах музыкантов горят всё те же юношеский максимализм и неуёмный драйв. В честь своего грядущего 18-летия «СЛОТ» приготовили мощный сюрприз для слушателей – концертную программу «2НИТИ», составленную из любимых поклонниками альбомов «2 войны» и «Тринити», а также самых мощных новых треков!

Когда: 6 декабря, воскресенье, 19.00.

Где: Backstage club.

Стоимость: 700 руб.

6 декабря на сцене клуба Backstage выступит группа «Йорш». В новом туре вспомним самые яркие события и знаковые песни, которые оказали огромное влияние слушателей. 13 лет в андеграунде, 13 лет взлётов и падений, 13 лет бессонных ночей, разбитых дорог и сломанных судеб. Чего не занимать «Йоршу» так это умения зацепить публику дерзкой провокацией.

Когда: 4 декабря, пятница, 20.00.

Где: КЦ «Типография».

Стоимость: 400 руб.

4 декабря в культурном центре «Типография» выступит Григорий Полухутенко — петербургский автор-исполнитель. Среди его достижений — более десяти альбомов, записанных за 10 лет, а также саундтрек к яснополянскому спектаклю-прогулке «Война и мир». После двух памятных тульских концертов Полухутенко возвращается в третий раз — с программой, каркас которой состоит из песен последних лет. Часть из них на альбомах даже не выходила, и это добавляет интриги. Вечер откроют местные исполнители Заря и Цимлянского.

Когда: 4 декабря, пятница, 19.00. Где: Тульский камерный драматический театр.

4 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса. Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.

Когда: 27-28 ноября, c 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум.

Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

Когда: 6 декабря, воскресенье, 18.00.

Где: КЦ «Типография».

6 декабря в «Типографии» пройдет встреча Киноклуба. Ламповая атмосфера и хорошее кино гарантировано.



Принять участие в голосовании за выбор фильма можно по в «» пройдет встреча. Ламповая атмосфера и хорошее кино гарантировано.Принять участие в голосовании за выбор фильма можно по ссылке

Когда: 6 декабря, пятница, 18.30. Где: Тульский камерный драматический театр.

6 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина. Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…

Когда: 5-6 декабря, суббота-воскресенье, с 10.00. Где: Куликово поле.

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но всё еще щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой и согреться в уютных и радушных музейных стенах.