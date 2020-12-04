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Выходные в Туле: 4-6 декабря

Выходные в Туле: 4-6 декабря

В программе выходных: концерты, экскурсии на Куликово поле, спектакли и киноклуб в в «Типографии».

Слот

Когда: 4 декабря, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1000 руб.

4 декабря в Concert Hall группа «СЛОТ» вступит в своё совершеннолетие в полной готовности разнести всех и вся!

За плечами команды уже накопился солидный альбомный багаж, а в глазах музыкантов горят всё те же юношеский максимализм и неуёмный драйв.
В честь своего грядущего 18-летия «СЛОТ» приготовили мощный сюрприз для слушателей – концертную программу «2НИТИ», составленную из любимых поклонниками альбомов «2 войны» и «Тринити», а также самых мощных новых треков!
 

Йорш

Когда: 6 декабря, воскресенье, 19.00.

Где: Backstage club.
Стоимость: 700 руб.

Йорш

6 декабря на сцене клуба Backstage выступит группа «Йорш». В новом туре вспомним самые яркие события и знаковые песни, которые оказали огромное влияние слушателей. 13 лет в андеграунде, 13 лет взлётов и падений, 13 лет бессонных ночей, разбитых дорог и сломанных судеб.
 
Чего не занимать «Йоршу» так это умения зацепить публику дерзкой провокацией.
 

Гр. Полухутенко в «Типографии»

Когда: 4 декабря, пятница, 20.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб.

Гр. Полухутенко в «Типография»

4 декабря в культурном центре «Типография» выступит Григорий Полухутенко — петербургский автор-исполнитель. Среди его достижений — более десяти альбомов, записанных за 10 лет, а также саундтрек к яснополянскому спектаклю-прогулке «Война и мир».

После двух памятных тульских концертов Полухутенко возвращается в третий раз — с программой, каркас которой состоит из песен последних лет. Часть из них на альбомах даже не выходила, и это добавляет интриги. 
 
Вечер откроют местные исполнители Заря и Цимлянского.
 

Стеклянный зверинец

Когда: 4 декабря, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Стеклянный зверинец

4 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса. 
 
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно, так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
 

Тульский экзотариум

Когда: 27-28 ноября, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

Киноклуб в «Типографии»

Когда: 6 декабря, воскресенье, 18.00.

Где: КЦ «Типография».

Киноклуб в «Типографии»

6 декабря в «Типографии» пройдет встреча Киноклуба. Ламповая атмосфера и хорошее кино гарантировано.

Принять участие в голосовании за выбор фильма можно по ссылке.
 

Пиковая дама

Когда: 6 декабря, пятница, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

6 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
 
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 5-6 декабря, суббота-воскресенье, с 10.00.

Где: Куликово поле.

Выходные на Куликовом поле

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но всё еще щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой и согреться в уютных и радушных музейных стенах.
 

Экскурсии в Музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 4-6 декабря, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 400 руб.
 
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в Музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работают: мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям.
 
Что посмотреть?

На 3 месте в топе русскоязычного Netflix расположилась драма, повествующая о политических битвах и любовных интригах во время правления Королевы Елизаветы II и событиях, повлиявших на ход истории во второй половине XX века.

Корона

 

Нежность

Продолжение истории о финансовом директоре крупной компании Елене Ивановне Подберезкиной. В случайной командировке она встречает мужчину своей мечты и также неожиданно теряет его.
 
Елена Ивановна продолжает искать его всеми доступными и недоступными способами. В ход идет все - логика, эзотерика, помощь подруг, знакомство с новым мужчиной, поездка на ретрит и много всего другого. Она идет вперед, бежит, сломя голову, ошибается, падет, набивает шишки, но бежит, верит, желает и в итоге добегает до пункта назначения. И на этом непростом пути в поисках любви, возможно, обретает главное - себя.
 
 

Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 11:54 0
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