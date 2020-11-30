афиша
афиша
Регистрация
Выходные на Куликовом поле

Выходные на Куликовом поле

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но в своей поре все еще солнечна и щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой, согреться в уютных и радушных музеях.
 

Программа мероприятий на 5 - 6 декабря:

5 декабря
 

11.00 Мастер-класс по заплетанию гривы 
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Лошадь в степи – запоминающаяся картина. Часто мы представляем коня несущимся по бескрайним просторам, с развивающейся на ветру гривой. Кондиционер, расческа, резинка, атласные ленты легко превратят свободолюбивого исполина степи в музейного сотрудника, с которым и на празднике пообщаться в радость, и прокатиться на поле сражения. 
 
Аккуратная прическа и аксессуары подчеркивают природную грацию обитателей Конного двора, какого бы происхождения он ни был. На мастер-классе сотрудники музейной конюшни научат  ухаживать за конской гривой и основным приемам создания причесок. Дети потренируются плести косы пони, взрослые - лошадкам.
 

Возрастные рекомендации: 5+.
Стоимость билета: 100 рублей с человека.

 

12.00 Интерактивная лекция «Женщины Московского великокняжеского дома XIV века»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Лекция посвящена жизни знатных женщин Средневековья. На встрече посетители познакомятся с биографией великих княгинь, услышат об их духовных и нравственных подвигах, о «матером вдовстве» и укладе жизни в великокняжеском тереме.
 
Вход свободный.
 

13.00 Мастер-класс «Блины на пеньках»
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Блинами не удивишь, но такие мало кто готовил! Сотрудники музея расскажут, какие в древности использовали люди подручные материалы для приготовления пищи. Пригодится эта наука и современному туристу. Ведь в качестве походного примуса родом из древности — пенёк. На нем и традиционно замешанное блинное тесто легко превратится в ароматное румяное угощение.

Стоимость: 100 рублей с человека.  
 

14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»
(Мемориал на Красном холме)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания.  Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.

Стоимость: 100 рублей с человека. 
Возрастные рекомендации: 12+.
 

14.15 Игровая тематическая программа «Святки»
(Музей купеческого быта в Епифани)

Епифанский музей приглашает в увлекательное путешествие по народным традициям, истории возникновения праздника, святочным колядкам и гаданиям.

Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета для взрослых: 100 рублей с человека.
 
 
6 декабря
 
12.00 Тематическая экскурсия «Рыжие, гнедые, серые, вороные…»
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в Моховом)
 
Каурая, чалая, буланая…  Существует огромное множество названий мастей лошадей и их оттенков - отмастков, которые возникли в глубокой древности. Экскурс в эволюцию лошади поможет узнать, откуда появились эти причудливые характеристики, об основных мастях животного и принципах их наследования.
 
Также сотрудники музейной конюшни и ее обитатели помогут сориентироваться в разнообразии отмасток. Расскажут, как здоровье лошади зависит от ее внешности  и стоит ли девушкам ждать принца на белом коне. Полученные знания можно проверить в викторине в конце экскурсии. 
 
 
Возрастные рекомендации: 12+.
 
Стоимость участия: дети до 16 лет – 100 рублей, учащиеся старше 16 лет, студенты, пенсионеры – 150 рублей, взрослые - 170 рублей.
 
13.00 Мастер-класс по гравировке
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
С помощью гравировки можно придать обычному стеклянному бокалу оригинальный вид. Такой сувенир для дома станет памятным, а подарок родным и друзьям – исключительным. На мастер-классе сотрудники музея предлагают придумать и выгравировать на бокале свой неповторимый рисунок или узор. Работу участники заберут домой. 
 
Возрастные рекомендации: 5+.
Стоимость участия: 150 рублей с человека. 
 
14.00 Тематическая экскурсия «Предметный мир женщины в средние века»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
 
Холодильник, стиральная машина, мультиварка, пылесос... Увлекательная работа, спортзал, посиделки с подружками в кафе... Мир современной женщины интересен и комфортен. А как это было в XIV веке? Какую роль играла женщина в средневековом обществе? Что входило в её обязанности? Как она воспитывала детей? Чем кормила семью? Узнать это и многое другое можно на тематической экскурсии.
 
Все ответы – в экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». В музейных витринах – подлинные археологические находки и научные реконструкции, рассказывающие о быте и культуре наших предков. Благодаря антропологическим реконструкциям можно лицом к лицу встретиться с жительницей Куликова поля кануна Куликовской битвы. 
 
Возрастные рекомендации: 5+.
Стоимость участия: 400 рублей, студенты, пенсионеры, дети старше 16 лет – 300 рублей, дети с 7 лет – 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно (в сопровождении взрослого с оплаченным билетом). 
 
14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»
(Мемориал на Красном холме)
 
 
На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве. 
 
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость билета: 100 рублей. 
 
 
Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
5 декабря 2020, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
6 декабря 2020, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Йорш
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Felidae
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Новогодняя ёлка: Эра Машин «Секрет жизни»
Купить билет
8 января, пятница 14:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-2650 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.