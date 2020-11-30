Выходные на Куликовом поле

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но в своей поре все еще солнечна и щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой, согреться в уютных и радушных музеях.

Программа мероприятий на 5 - 6 декабря:

5 декабря

11.00 Мастер-класс по заплетанию гривы

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Лошадь в степи – запоминающаяся картина. Часто мы представляем коня несущимся по бескрайним просторам, с развивающейся на ветру гривой. Кондиционер, расческа, резинка, атласные ленты легко превратят свободолюбивого исполина степи в музейного сотрудника, с которым и на празднике пообщаться в радость, и прокатиться на поле сражения. Аккуратная прическа и аксессуары подчеркивают природную грацию обитателей Конного двора, какого бы происхождения он ни был. На мастер-классе сотрудники музейной конюшни научат ухаживать за конской гривой и основным приемам создания причесок. Дети потренируются плести косы пони, взрослые - лошадкам.

Возрастные рекомендации: 5+.

Стоимость билета: 100 рублей с человека.

12.00 Интерактивная лекция «Женщины Московского великокняжеского дома XIV века»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Лекция посвящена жизни знатных женщин Средневековья. На встрече посетители познакомятся с биографией великих княгинь, услышат об их духовных и нравственных подвигах, о «матером вдовстве» и укладе жизни в великокняжеском тереме. Вход свободный.

13.00 Мастер-класс «Блины на пеньках»

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Блинами не удивишь, но такие мало кто готовил! Сотрудники музея расскажут, какие в древности использовали люди подручные материалы для приготовления пищи. Пригодится эта наука и современному туристу. Ведь в качестве походного примуса родом из древности — пенёк. На нем и традиционно замешанное блинное тесто легко превратится в ароматное румяное угощение.

Стоимость: 100 рублей с человека.

14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»

(Мемориал на Красном холме)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.

Стоимость: 100 рублей с человека.

Возрастные рекомендации: 12+.

14.15 Игровая тематическая программа «Святки»

(Музей купеческого быта в Епифани) Епифанский музей приглашает в увлекательное путешествие по народным традициям, истории возникновения праздника, святочным колядкам и гаданиям. Возрастные рекомендации: 6+. Стоимость билета для взрослых: 100 рублей с человека.

6 декабря

12.00 Тематическая экскурсия «Рыжие, гнедые, серые, вороные…»

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в Моховом)

Каурая, чалая, буланая… Существует огромное множество названий мастей лошадей и их оттенков - отмастков, которые возникли в глубокой древности. Экскурс в эволюцию лошади поможет узнать, откуда появились эти причудливые характеристики, об основных мастях животного и принципах их наследования. Также сотрудники музейной конюшни и ее обитатели помогут сориентироваться в разнообразии отмасток. Расскажут, как здоровье лошади зависит от ее внешности и стоит ли девушкам ждать принца на белом коне. Полученные знания можно проверить в викторине в конце экскурсии. Возрастные рекомендации: 12+. Стоимость участия: дети до 16 лет – 100 рублей, учащиеся старше 16 лет, студенты, пенсионеры – 150 рублей, взрослые - 170 рублей.

13.00 Мастер-класс по гравировке (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино) С помощью гравировки можно придать обычному стеклянному бокалу оригинальный вид. Такой сувенир для дома станет памятным, а подарок родным и друзьям – исключительным. На мастер-классе сотрудники музея предлагают придумать и выгравировать на бокале свой неповторимый рисунок или узор. Работу участники заберут домой. Возрастные рекомендации: 5+. Стоимость участия: 150 рублей с человека.

14.00 Тематическая экскурсия «Предметный мир женщины в средние века»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Холодильник, стиральная машина, мультиварка, пылесос... Увлекательная работа, спортзал, посиделки с подружками в кафе... Мир современной женщины интересен и комфортен. А как это было в XIV веке? Какую роль играла женщина в средневековом обществе? Что входило в её обязанности? Как она воспитывала детей? Чем кормила семью? Узнать это и многое другое можно на тематической экскурсии. Все ответы – в экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». В музейных витринах – подлинные археологические находки и научные реконструкции, рассказывающие о быте и культуре наших предков. Благодаря антропологическим реконструкциям можно лицом к лицу встретиться с жительницей Куликова поля кануна Куликовской битвы.

Возрастные рекомендации: 5+.

Стоимость участия: 400 рублей, студенты, пенсионеры, дети старше 16 лет – 300 рублей, дети с 7 лет – 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно (в сопровождении взрослого с оплаченным билетом).

14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский – подвижник земли Русской»

(Мемориал на Красном холме)

На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.

Возрастные рекомендации: 7+.

Стоимость билета: 100 рублей.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .