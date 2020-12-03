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Пиковая дама

Пиковая дама

6 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
6 декабря 2020, воскресенье
18:30
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Касса
Дора
Купить билет
12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Северный Флот
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Мама Шамана
Купить билет
12 декабря, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 350 ₽
Йорш
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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