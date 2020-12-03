Пиковая дама
6 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
6 декабря 2020, воскресенье
18:30
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
12 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽