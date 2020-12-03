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Гр. Полухутенко в «Типографии»

Гр. Полухутенко в «Типографии»

4 декабря в культурном центре «Типография» выступит Григорий Полухутенко — петербургский автор-исполнитель. Среди его достижений — более десяти альбомов, записанных за 10 лет, а также саундтрек к яснополянскому спектаклю-прогулке «Война и мир».

После двух памятных тульских концертов Полухутенко возвращается в третий раз — с программой, каркас которой состоит из песен последних лет. Часть из них на альбомах даже не выходила, и это добавляет интриги. 
 
Вечер откроют местные исполнители Заря и Цимлянского.

Подробности по ссылке.
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 декабря 2020, пятница
20:00
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Касса
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Северный Флот
Купить билет
17 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Слот
Купить билет
4 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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