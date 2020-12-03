Гр. Полухутенко в «Типографии»

4 декабря в культурном центре «Типография» выступит Григорий Полухутенко — петербургский автор-исполнитель. Среди его достижений — более десяти альбомов, записанных за 10 лет, а также саундтрек к яснополянскому спектаклю-прогулке «Война и мир».

После двух памятных тульских концертов Полухутенко возвращается в третий раз — с программой, каркас которой состоит из песен последних лет. Часть из них на альбомах даже не выходила, и это добавляет интриги.