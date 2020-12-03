Гр. Полухутенко в «Типографии»
4 декабря в культурном центре «Типография» выступит Григорий Полухутенко — петербургский автор-исполнитель. Среди его достижений — более десяти альбомов, записанных за 10 лет, а также саундтрек к яснополянскому спектаклю-прогулке «Война и мир».
После двух памятных тульских концертов Полухутенко возвращается в третий раз — с программой, каркас которой состоит из песен последних лет. Часть из них на альбомах даже не выходила, и это добавляет интриги.
Вечер откроют местные исполнители Заря и Цимлянского.
Подробности по ссылке.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
4 декабря 2020, пятница
20:00
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
4 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽