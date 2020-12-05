Тульские волонтеры. Кто они?

Полное название праздника – Международный день добровольца во имя экономического и социального развития. В Тульской области волонтерскую (добровольческую) деятельность осуществляют более 40 объединений!

Большинство из них созданы на базе образовательных организаций, подростково-молодежных клубов, молодежных центров муниципальных образований региона. Добровольчество в Тульской области развивается по направлениям: событийное, волонтерство Победы, культурное, экологическое, социальное, медицинское, антинаркотическое и др.

Центр развития добровольческого движения города Тулы в преддверии Международного дня волонтера рассказывает о тульских волонтерах. Кто они и почему решили посвятить себя этому делу?

Дария Краснова

Волонтерский отряд «Лидер» Центра внешкольной работы:

– Мой путь в мир волонтерства начался в 9 лет. Я выступала аниматором, была ведущей на различных мероприятиях, но мне, как и любому ребёнку, было очень трудно выступать перед многочисленной публикой. Казалось, если сделаешь ошибку, то все начнут смеяться, а после мероприятия за спиной будут долго обсуждать. В детстве была застенчивым и стеснительным ребёнком. Мне трудно было знакомиться с новыми людьми, находить темы для разговора, открываться перед кем-то. Со временем моя застенчивость ушла, и я стала проявлять больше активности: участвовать во многих мероприятиях и акциях, которые организовывал и проводил наш волонтерский отряд «Лидер». В объединении «Академия лидерства» я научилась работать в команде, повысила коммуникативные навыки, раскрыла свои лидерские качества.

Сейчас я студентка юридического колледжа, по-прежнему занимаюсь активной волонтерской деятельностью, люблю петь, танцевать, делать небольшие зарисовки, читать книги. Волонтерская деятельность учит многому: помогает проявить свои способности и открыть новые, приобрести новые знания и умения, а также познакомиться с людьми, близкими по духу.

Яна Насонова

Участница Объединённого волонтёрского центра ТулГУ.

Волонтёр с 2015 года

Ивент-волонтёр и организатор всероссийских, региональных и вузовских мероприятий 2017-2020 годов, таких как ежегодный региональный этап чемпионата «Абилимпикс», «Тула – новогодняя столица России», TulaHack и других.

– Студенческое волонтерство ворвалось в мою жизнь совершенно неожиданно на втором курсе, – рассказала Яна. – Как только я узнала, что в вузе есть волонтерский центр, который к тому же занимается организацией мероприятий наравне с волонтерской работой, не раздумывая присоединилась к нему!

С тех пор Яна старается привносить новые идеи и креатив во все события, происходящие в ОВЦ, с чем прекрасно справляется.

Анастасия Шмакова

Волонтер Объединенного волонтёрского центра ТулГУ.

Активно занимается добровольчеством с 2015 года

– Жить не могу без волонтерства, особенно сильно это ощутила во время карантина, но даже это не остановило меня, и были организованы онлайн-мероприятия, – рассказала девушка.

Анастасия состоит в объединенном волонтерском центре ТулГУ с самого его основания. Так получилось, что свое хобби – фотографию – она решила направить в благое русло: начала со съемки собрания центра, ее так зацепила атмосфера, коллектив, что далее она не пропускала ни одного мероприятия. Даже если не могла присутствовать лично, всегда помогала онлайн, навыки чего позже очень пригодились в непростой период дистанционных мероприятий.

Настя говорит, что волонтерский центр – нечто особенно теплое, нежное и родное, место, где всегда царит семейная атмосфера.

– За время волонтерства была масса веселых моментов, – рассказала Анастасия. – Даже когда нам было тяжело, сложно и очень холодно, работая на постах «Тулы – новогодней столицы России», согревали себя духом мероприятий, нашим духом волонтерства, делали классные снимки, работали и дарили людям атмосферу праздника.

Татьяна Карачева

Председатель Совета Объединенного

волонтёрского центра ТулГУ

Татьяну выбрали председателем за ответственность, исполнительность и дружелюбие. Она ежегодно помогает в организации регионального этапа чемпионата «Абилимпикс». Входила в число наиболее активных волонтёров в событии «Тула – новогодняя столица России». Осуществляет помощь в организации не менее масштабных мероприятий региона и вуза. Из последних – межрегиональный хакатон TulaHack 2020 и образовательно-развлекательный флешмоб MathCat. Ее рвение к работе можно оценить по истории, которой Татьяна поделилась:

– Часто на первом месте стоит задача доделать работу до конца. Во время мероприятий дистанционного формата также всегда требуется помощь волонтеров. И работа с цифровыми устройствами часто утомляет даже сильнее, чем общение и помощь вживую. Недавно, обзванивая участников одного из мероприятий, я настолько утомилась, что начала набирать номер телефона на калькуляторе… Этой историей я хочу напомнить, как важно вовремя давать себе время на отдых, ведь это очень влияет на наше внимание, настроение и здоровье.

Полина Литова

Участница «Школы волонтеров» Центра развития добровольческого движения города Тулы:

– В волонтеры я попала чуть больше полугода назад. Решила подать заявку в «Школу волонтеров» и не пожалела. Там я потихоньку начала вливаться в коллектив и принимать участие в мероприятиях.

Одно из самых запоминающихся – День города, где я работала детским аниматором. Это был интересный опыт. Также я участвовала в таких мероприятиях, как фестиваль «Театральный дворик», День флага России, фестиваль «Добролето», поездки в приют для бездомных животных.

Волонтерство для меня – неотъемлемая часть жизни. Я стараюсь как можно чаще участвовать в мероприятиях и получать новые эмоции и воспоминания.

Галина Конаныхина

Волонтерское движение «Милосердие»

Тульского областного медицинского колледжа:

– Я являюсь серебряным волонтером Тулы. Когда мы со студентами посещали один из геронтологических центров с концертами, лекциями и практическими занятиями по ЗОЖ, обратили внимание на то, что не все жильцы центра охвачены нашим участием. Это маломобильные постояльцы.

А еще заметили, что некоторые формы досуга интересны пожилым людям, но малопривлекательны для молодежи. И с этим нужно было что-то делать. Когда у нас в городе образовалась инициативная группа серебряных волонтеров, одним из основных направлений стала работа в социальных учреждениях. Чтобы улучшить физическое и психоэмоциональное состояние постояльцев, нами разработан проект «SuperSTARость». Мы надеемся, что наш проект принесет результаты!