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Ну что, обнимашки? Мотивирующая фотоподборка дружеских и нежных объятий

Ну что, обнимашки? Мотивирующая фотоподборка дружеских и нежных объятий

4 декабря – Международный день объятий. Для вас – немного уютных фотографий.  

Дней объятий в году аж четыре. Но Международный праздник (International Hug Day) отмечается именно 4 декабря. В далеких 70-х его придумали в студенческой среде западноевропейской молодёжи. По традиции, заключать в дружеские объятия в этот день можно было даже незнакомых людей, как говорится, hugs me! Ну и флешмобами этот день всегда был богат, куда ж без них. 
 
Понятно, что сейчас, в условиях пандемии, нужно быть осторожнее и всех подряд обнимать не рекомендуется. Но уж самых близких-то обнять непременно нужно. Да покрепче. И вот почему.
 
В интернете вы найдете и 8, и 10, и 20 причин, почему объятия полезны. И давление от них нормализуется, оказывается, и самооценка повышается, и боль проходит, и иммунитет крепнет день ото дня (но это не точно). Психологи уверены: объятия помогают нам чувствовать себя лучше, обладают антистрессовым эффектом и способны побеждать страх, повышают доверие между людьми и укрепляют отношения.
 
А еще говорят, что для полного счастья нам нужно восемь объятий в день. Цифра никак не объясняется и научного подтверждения не имеет. Но до чего хорошо!
 
Есть всего одна доказанная жизнью причина пользы обнимашек. Согласитесь, порой неважно, насколько масштабна ваша проблема и как сложна ситуация, ведь всё, что нам нужно — это объятия близкого человека. Так обнимемся!
 
 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 09:00 +5
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