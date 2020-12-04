Ну что, обнимашки? Мотивирующая фотоподборка дружеских и нежных объятий

Дней объятий в году аж четыре. Но Международный праздник (International Hug Day) отмечается именно 4 декабря. В далеких 70-х его придумали в студенческой среде западноевропейской молодёжи. По традиции, заключать в дружеские объятия в этот день можно было даже незнакомых людей, как говорится, hugs me! Ну и флешмобами этот день всегда был богат, куда ж без них.

Понятно, что сейчас, в условиях пандемии, нужно быть осторожнее и всех подряд обнимать не рекомендуется. Но уж самых близких-то обнять непременно нужно. Да покрепче. И вот почему.

В интернете вы найдете и 8, и 10, и 20 причин, почему объятия полезны. И давление от них нормализуется, оказывается, и самооценка повышается, и боль проходит, и иммунитет крепнет день ото дня ( но это не точно ). Психологи уверены: объятия помогают нам чувствовать себя лучше, обладают антистрессовым эффектом и способны побеждать страх, повышают доверие между людьми и укрепляют отношения.

А еще говорят, что для полного счастья нам нужно восемь объятий в день. Цифра никак не объясняется и научного подтверждения не имеет. Но до чего хорошо!

Есть всего одна доказанная жизнью причина пользы обнимашек. Согласитесь, порой неважно, насколько масштабна ваша проблема и как сложна ситуация, ведь всё, что нам нужно — это объятия близкого человека. Так обнимемся!