Йорш
6 декабря на сцене клуба Backstage выступит группа «Йорш». В новом туре вспомним самые яркие события и знаковые песни, которые оказали огромное влияние слушателей. 13 лет в андеграунде, 13 лет взлётов и падений, 13 лет бессонных ночей, разбитых дорог и сломанных судеб.
Чего не занимать «Йоршу» так это умения зацепить публику дерзкой провокацией.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
6 декабря 2020, воскресенье
19:00
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
12 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽