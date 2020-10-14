Слот
4 декабря в Concert Hall группа «СЛОТ» вступит в своё совершеннолетие в полной готовности разнести всех и вся!
За плечами команды уже накопился солидный альбомный багаж, а в глазах музыкантов горят всё те же юношеский максимализм и неуёмный драйв.
В честь своего грядущего 18-летия «СЛОТ» приготовили мощный сюрприз для слушателей – концертную программу «2НИТИ», составленную из любимых поклонниками альбомов «2 войны» и «Тринити», а также самых мощных новых треков!
4 декабря вас накроет сокрушительная адреналиновая смесь альтернативного рока и электроники, мощный звук и световое шоу! Пропустить такую вечеринку просто невозможно.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
4 декабря 2020, пятница
20:00
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
4 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽