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Слот

Слот

4 декабря в Concert Hall группа «СЛОТ» вступит в своё совершеннолетие в полной готовности разнести всех и вся!

За плечами команды уже накопился солидный альбомный багаж, а в глазах музыкантов горят всё те же юношеский максимализм и неуёмный драйв.
В честь своего грядущего 18-летия «СЛОТ» приготовили мощный сюрприз для слушателей – концертную программу «2НИТИ», составленную из любимых поклонниками альбомов «2 войны» и «Тринити», а также самых мощных новых треков!
 

4 декабря вас накроет сокрушительная адреналиновая смесь альтернативного рока и электроники, мощный звук и световое шоу! Пропустить такую вечеринку просто невозможно.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
4 декабря 2020, пятница
20:00
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Касса
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Северный Флот
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17 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Фогель
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20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Слот
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4 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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