Выходные в Туле: 31 мая - 2 июня

Встречаем лето весело и ярко и хлестко. В программе: легенды европейского диско и группа «Обе две», крапивные бои, авиашоу, два премьерных спектакля и выступления московского Цирка Чудес.

На выходные выпадает День защиты детей, поэтому для юных жителей тульской области подготовлена персональная программа.

Фестивали

Когда: 1 июня, суббота, 18.00, выход хедлайнеров — 20.00

Где: село Петропавловское, Веневский р-н, Тульская область (198 км трассы M4-Дон). Фирменный автобус из Тулы отъезжает каждые 2 часа от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».

Цена: Дети до 6 лет бесплатно, с 6 до 10 лет — 50% скидка, по будням и воскресеньям — 500 р., суббота — 1000 р. Билеты действуют с 9.00 текущего дня.

В субботу открывается новый сезон ежегодного фестиваля «Среднерусская возвышенность». Главными звездами вечера станут легендарные исполнители европейского диско 80-х и 90-х годов: PUPO, Шейла Бонник — солистка Boney M, Наташа Райт из группы LА BOUCH и Феликс Царикати.

Также гостей поприветствуют театр песни «Притяжение» и губернаторский оркестр артистов Тульской филармонии. Кроме музыкальной части можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города» и осмотреть его достопримечательности: сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье» погружают гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Завершится вечер праздничным салютом.

Когда: 1 июня, суббота, 12.00

Где: Тульская обл., Щекинский р-н, с. Крапивна, ул. Советская, 49

Вход свободный, трансфер — 150 р. с площади Московского вокзала с 10.00 до 19.00

Фестиваль Крапивы откроется в 12.00. Гостей праздника ждет яркая музыкальная и развлекательная программа:

Много хорошей музыки в стиле этно и джаз. А вот и расписание музыкальной сцены:



12.00 — Губернаторский духовой оркестр

13.00 — Группа «ПЯТЕRО» (Москва)

14.30 — Группа «Канарейка и К» (Тула)

16.00 — Группа «Корни озёр» (Москва)

17.30 — Группа «Сбитень» (С.-Пб.)

19.00 — Группа «Rom'n'rollBand» (Тула)

21.00 — Группа «Обе две» (Москва)

Возможность поучаствовать в уникальном виде спорта — крапивные бои,

Попробовать блюда из крапивного меню — всё самое вкусное по традиционным и авторским рецептам,

Прикупить что-нибудь интересное и поучаствовать в мастер-классах на ярмарке мастеров. Здесь собрана самая разнообразная продукция от мастеров и компаних из разных регионов России.

Узнать самое интересное про историю Крапивны и крапивы в музее и на научно-популярных площадках.

Когда: 31 мая-4 июня

Где: Тульский кремль, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2, Тульский академический театр Драмы, проспект Ленина, д. 34, Алексин, Венёв.

Заказ билетов по тел. 31−11−69

В Тульском кремле пройдет музыкально-театральный фестиваль.

В 21:00 на Соборной площади Тульского кремля фестиваль откроет лауреат национальной театральной премии Республики Беларусь балет «Титаник» композитора Олега Ходоско.

1 июня, ко Дню защиты детей, в Тульском кремле состоится дневной мультконцерт «Ничего на свете лучше нету» и вечерний гала-концерт «Ночь мировых хитов».

Спектакли фестиваля пройдут и в городах Большой засечной черты. 2 и 3 июня концертную программу «От оперетты до мюзикла» увидят жители Алексина и Венева.

2 июня на сцене Тульского академического театра драмы гости из Минска покажут музыкальную комедию Е. Птичкина «Бабий бунт», 3 июня — мюзикл О. Ходоско «Шалом Алейхем! Мир вам, люди».

4 июня фестиваль завершится — фолк-рок-мюзиклом А. Симона «Тристан и Изольда». Начало спектаклей в 18.30. Полное расписание доступно в афише.

Когда: 1 июня, суббота, 12.00

Где: Музей-заповедник В. Д. Поленова , Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

Вход свободный.

1 и 2 июня в музее-усадьбе В. Д. Поленова пройдёт III фестиваль классической музыки «Музыкальное лето в Поленово». Мероприятие проводит Тульская областная филармония. В этом году фестиваль приурочен к 175-летию со дня рождения художника и, традиционно, соберёт на своих концертах исполнительский состав из выдающихся музыкантов.

Концертные программы фестиваля будут проходить в зале «Город мастеров». В них прозвучат произведения выдающихся композиторов ХХ века. Солисты Тульской филармонии, лауреаты международных конкурсов Яна Белоусова (скрипка), Владислав Белоусов (виолончель), и известный российский пианист Денис Бурштейн исполнят сочинения М. Вайнберга, Д. Шостаковича и М.Равеля. Подробности по ссылке.

Концерты

Когда: 31 мая, пятница, 20.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 400−500 р.

В пятницу на сцене рок-клуба M2 выступит лидер групп «Станционный Смотритель» и «6 Океанов» Сергей Снеговский, известный под псевдонимом Снег. Музыкант преставит лучшие авторские песни, композиции на стихи С. Есенина и новым альбомом «Поле Куликово».

Когда: 1 июня, суббота, 21.00

Где:«Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: от 300 р.

В субботу на сцене «Типографии» выступит Алёна Минулина. Талантливая выпускница Академии музыки им. Гнесиных работает в оригинальном жанре исполнения различных музыкальных направлений под названием Live Looping. На своих концертах Алена с помощью голоса, битбокса и электроники, создаёт необычные композиции, наполненные энергией и самобытностью.

Когда: 1 июня, суббота, 19.00

Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179

Цена: от 400 р.

В субботу на сцене Backstage выступит молодая девичья поп-рок группа PINK4PINK. Участницы группы принимали участие в шоу «Песни на ТНТ». Их фирменный стиль - розовые парики и чёрные очки - чтобы внимание зрителя концентрировалось только на музыке и энергетике.

События

Когда: 1 июня, суббота, 10.00, начало авиашоу 12.00

Где:Тула, аэропорт Клоково

Вход свободный.

В субботу на аэродроме «Клоково» 490 отдельный вертолетный полк (боевого и управления) с размахом отметит свое 30-летие. В программе праздничный концерт и авиационый праздник с участием сверхлегкой и легкой авиации.

Когда: 31 мая, пятница, 12.00, 1-2 июня, суббота-воскресенье, 10.00

Где: Октава, творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

На выходный в «Октаве» состоится фестиваль современных технологий Rukami, организованный одноименным технологическим кружком. На стендах будут представлены технопарки, созданные ВУЗами, школами и любительскими кружками. Желающие смогут пройти мастер-классы по 3D моделированию и программированию комьютерных игр.

Детям

Цирковое шоу «Незнайка и его друзья»

Когда: 1 июня, суббота, 12.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 400-1800 р.

В рамках большого гастрольного тура по стране по многочисленным просьбам зрителей в Тулу приезжает детское цирковое шоу «Незнайка и его друзья». Шоу-программа ни кого не оставит равнодушным - необычные костюмы и декорации, сложное световое и музыкальное оформление, живой вокал, большая интерактивная программа и сильнейшие цирковые номера.

Когда: 1 июня, суббота, 18.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500-1500 р.

В субботу юные туляки своими глазами увидят потрясающую историю, пронизанную морской романтикой и невероятными приключениями. Гостей ждут красивые песни, блестящая игра от ведущих актёров московских театров, живой вокал и удивительная история, созданная Владом Маленко по мотивам книги Роберта Льюиса Стивенсона!

Выставки

Когда: 1 июня, суббота, 12.00

Где: Тульские самовары, музей, Тула, улица Менделеевская, 8

Цена: взрослый-300 р., до 14 лет - бесплатно. Билеты приобретаются в кассе музея и перед посадкой в автобус при наличии свободных мест (24 человека)

Тульский историко-архитектурный музей приглашает на 2-часовую экскурсию в родовую усадьбу А. С. Хомякова .

Автобусный экскурсионный маршрут отправляется от парковки напротив музея «Тульские самовары» и проследует через старинный район «Заречье» в единственную сохранившуюся родовую усадьбу

А. С. Хомякова . Философ, изобретатель, общественный деятель, богослов, основатель славянофильства, боевой офицер и гомеопат — Алексей Степанович Хомяков был весьма активным человеком, что отмечали его современники, в том числе и Пушкин, с которым состоялась поэтическая дуэль.

Когда: 31 мая- 2 июня, 11.00 ( до 30 июня)

Где: Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого

Тула, улица Октябрьская, 12

Цена: без экскурсионного обслуживания: для посетителей льготных категорий — бесплатно, полный билет — 50 рублей. с экскурсией: для посетителей льготных категорий — 50 рублей, полный билет — 100 рублей





Посетители увидят произведения лучших флористов России и зарубежья, а также творческие работы детей с ограниченными возможностями здоровья, созданные под руководством яснополянских флористов.

Выставка подготовлена специально к юбилею Софьи Андреевны Толстой — в этом году исполняется 175 лет со дня ее рождения. Хозяйка Ясной Поляны собирала необычайно яркие гербарии из яснополянских трав. Еще одна дата, которой мы посвятили открытие выставки — Международный день защиты детей, ведь работам юных флористов отведено значимое место на выставке.

Когда: 1-2 июня, суббота-воскресенье, 10.00

Где: Экзотариум (старое здание), ул. Октябрьская,д. 26

Цена: по входному билету (детский — 150 р., взрослый — 200 р., льготный билет — 100 р.)

В честь Дня защиты детей в старом здании экзотариума на ул. Октябрьская д. 26. открывается выставка детских работ, созданная на основе рисунков и поделок воспитанников благотворительного проекта экзотариума «Лапа поддержки» — ребят с ограниченными возможностями здоровья. Также будут представлены произведения, сотворенные руками детей, занимающихся на курсах развития «Живая сказка» и «ZOOАкадемия».

Театры

Когда: 1 июня, суббота, 19.00

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж

Цена: 200-400 р.

В субботу в театральном-концертном центре пройдет премьера этого сезона — спектакль по мотивам «Книги джунглей» Р. Киплинга.

Зрители увидят приключения в джунглях человеческого детёныша и его четвероногих друзей, танцы, захватывающие поединки, испытания любви и дружбы.

Когда: 31 мая, пятница, 19.00

Где: Тульский камерный драматический театр, Тула, улица Дзержинского, 8

Цена: 500 р.

В Камерном театре пройдет премьера этого сезона - спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам одноименного сборника А. С. Пушкина . В постановку вошли три произведения «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость».

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит продолжение фантастического боевика о гигантских монстрах, которые то и дело появляются в разных уголках земного шара.

Монстр Годзилла находится под присмотром специального отряда криптозоологов, изучающих так называемых «титанов» — огромных чудовищ, проживающих в различных концах света по всей Земле.

Главному герою предстоит сразиться с подобным бабочке насекомым Мотрой и огромным трёхглавым драконом по прозвищу Кинг Гидора. Человечеству грозят немалые разрушения, когда эти древние легенды и мифы оживут на глазах миллионов жителей и начнут превращать города в руины.

Криптозоологам необходимо сделать всё возможное, чтобы спасти человечество и суметь удержать огромных чудовищ от битвы, в которой от следов человека ничего не останется.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.