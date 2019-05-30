Выходные в Туле: 31 мая - 2 июня
Встречаем лето весело и ярко и хлестко. В программе: легенды европейского диско и группа «Обе две», крапивные бои, авиашоу, два премьерных спектакля и выступления московского Цирка Чудес.
На выходные выпадает День защиты детей, поэтому для юных жителей тульской области подготовлена персональная программа.
Фестивали
Открытие фестиваля «Среднерусская возвышенность»
Когда: 1 июня, суббота, 18.00, выход хедлайнеров — 20.00
Где: село Петропавловское, Веневский р-н, Тульская область (198 км трассы M4-Дон). Фирменный автобус из Тулы отъезжает каждые 2 часа от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».
Цена: Дети до 6 лет бесплатно, с 6 до 10 лет — 50% скидка, по будням и воскресеньям — 500 р., суббота — 1000 р. Билеты действуют с 9.00 текущего дня.
В субботу открывается новый сезон ежегодного фестиваля «Среднерусская возвышенность». Главными звездами вечера станут легендарные исполнители европейского диско 80-х и 90-х годов: PUPO, Шейла Бонник — солистка Boney M, Наташа Райт из группы LА BOUCH и Феликс Царикати.
Также гостей поприветствуют театр песни «Притяжение» и губернаторский оркестр артистов Тульской филармонии. Кроме музыкальной части можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города» и осмотреть его достопримечательности: сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье» погружают гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.
Завершится вечер праздничным салютом.
Международный фестиваль Крапивы
Когда: 1 июня, суббота, 12.00
Где: Тульская обл., Щекинский р-н, с. Крапивна, ул. Советская, 49
Вход свободный, трансфер — 150 р. с площади Московского вокзала с 10.00 до 19.00
Фестиваль Крапивы откроется в 12.00. Гостей праздника ждет яркая музыкальная и развлекательная программа:
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Много хорошей музыки в стиле этно и джаз. А вот и расписание музыкальной сцены:
12.00 — Губернаторский духовой оркестр
13.00 — Группа «ПЯТЕRО» (Москва)
14.30 — Группа «Канарейка и К» (Тула)
16.00 — Группа «Корни озёр» (Москва)
17.30 — Группа «Сбитень» (С.-Пб.)
19.00 — Группа «Rom'n'rollBand» (Тула)
21.00 — Группа «Обе две» (Москва)
- Возможность поучаствовать в уникальном виде спорта — крапивные бои,
- Попробовать блюда из крапивного меню — всё самое вкусное по традиционным и авторским рецептам,
- Прикупить что-нибудь интересное и поучаствовать в мастер-классах на ярмарке мастеров. Здесь собрана самая разнообразная продукция от мастеров и компаних из разных регионов России.
- Узнать самое интересное про историю Крапивны и крапивы в музее и на научно-популярных площадках.
Шедевры мирового искусства в Тульском кремле
Когда: 31 мая-4 июня
Где: Тульский кремль, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2, Тульский академический театр Драмы, проспект Ленина, д. 34, Алексин, Венёв.
Заказ билетов по тел. 31−11−69
В Тульском кремле пройдет музыкально-театральный фестиваль.
В 21:00 на Соборной площади Тульского кремля фестиваль откроет лауреат национальной театральной премии Республики Беларусь балет «Титаник» композитора Олега Ходоско.
1 июня, ко Дню защиты детей, в Тульском кремле состоится дневной мультконцерт «Ничего на свете лучше нету» и вечерний гала-концерт «Ночь мировых хитов».
Спектакли фестиваля пройдут и в городах Большой засечной черты. 2 и 3 июня концертную программу «От оперетты до мюзикла» увидят жители Алексина и Венева.
2 июня на сцене Тульского академического театра драмы гости из Минска покажут музыкальную комедию Е. Птичкина «Бабий бунт», 3 июня — мюзикл О. Ходоско «Шалом Алейхем! Мир вам, люди».
4 июня фестиваль завершится — фолк-рок-мюзиклом А. Симона «Тристан и Изольда». Начало спектаклей в 18.30. Полное расписание доступно в афише.
Музыкальное лето в Поленово
Когда: 1 июня, суббота, 12.00
Где: Музей-заповедник
Вход свободный.
1 и 2 июня в музее-усадьбе
Концертные программы фестиваля будут проходить в зале «Город мастеров». В них прозвучат произведения выдающихся композиторов ХХ века. Солисты Тульской филармонии, лауреаты международных конкурсов Яна Белоусова (скрипка), Владислав Белоусов (виолончель), и известный российский пианист Денис Бурштейн исполнят сочинения М. Вайнберга, Д. Шостаковича и М.Равеля. Подробности по ссылке.
Сергей Снеговский
Когда: 31 мая, пятница, 20.00
Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306
Цена: 400−500 р.
В пятницу на сцене рок-клуба M2 выступит лидер групп «Станционный Смотритель» и «6 Океанов» Сергей Снеговский, известный под псевдонимом Снег. Музыкант преставит лучшие авторские песни, композиции на стихи С. Есенина и новым альбомом «Поле Куликово».
Алена Минулина
Когда: 1 июня, суббота, 21.00
Где:«Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
Цена: от 300 р.
В субботу на сцене «Типографии» выступит Алёна Минулина. Талантливая выпускница Академии музыки им. Гнесиных работает в оригинальном жанре исполнения различных музыкальных направлений под названием Live Looping. На своих концертах Алена с помощью голоса, битбокса и электроники, создаёт необычные композиции, наполненные энергией и самобытностью.
Pink4Pink
Когда: 1 июня, суббота, 19.00
Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179
Цена: от 400 р.
В субботу на сцене Backstage выступит молодая девичья поп-рок группа PINK4PINK. Участницы группы принимали участие в шоу «Песни на ТНТ». Их фирменный стиль - розовые парики и чёрные очки - чтобы внимание зрителя концентрировалось только на музыке и энергетике.
Авиационный праздник в честь 30-летия вертолетного полка
Когда: 1 июня, суббота, 10.00, начало авиашоу 12.00
Где:Тула, аэропорт Клоково
Вход свободный.
В субботу на аэродроме «Клоково» 490 отдельный вертолетный полк (боевого и управления) с размахом отметит свое 30-летие. В программе праздничный концерт и авиационый праздник с участием сверхлегкой и легкой авиации.
Фестиваль современных технологий Rukami
Когда: 31 мая, пятница, 12.00, 1-2 июня, суббота-воскресенье, 10.00
Где: Октава, творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24
Вход свободный.
На выходный в «Октаве» состоится фестиваль современных технологий Rukami, организованный одноименным технологическим кружком. На стендах будут представлены технопарки, созданные ВУЗами, школами и любительскими кружками. Желающие смогут пройти мастер-классы по 3D моделированию и программированию комьютерных игр.
Цирковое шоу «Незнайка и его друзья»
Когда: 1 июня, суббота, 12.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 400-1800 р.
В рамках большого гастрольного тура по стране по многочисленным просьбам зрителей в Тулу приезжает детское цирковое шоу «Незнайка и его друзья». Шоу-программа ни кого не оставит равнодушным - необычные костюмы и декорации, сложное световое и музыкальное оформление, живой вокал, большая интерактивная программа и сильнейшие цирковые номера.
Остров сокровищ
Когда: 1 июня, суббота, 18.00
Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2
Цена: 500-1500 р.
В субботу юные туляки своими глазами увидят потрясающую историю, пронизанную морской романтикой и невероятными приключениями. Гостей ждут красивые песни, блестящая игра от ведущих актёров московских театров, живой вокал и удивительная история, созданная Владом Маленко по мотивам книги Роберта Льюиса Стивенсона!
Экскурсия «Русский Леонардо»
Когда: 1 июня, суббота, 12.00
Где: Тульские самовары, музей, Тула, улица Менделеевская, 8
Цена: взрослый-300 р., до 14 лет - бесплатно. Билеты приобретаются в кассе музея и перед посадкой в автобус при наличии свободных мест (24 человека)
Тульский историко-архитектурный музей приглашает на 2-часовую экскурсию в родовую усадьбу
Автобусный экскурсионный маршрут отправляется от парковки напротив музея «Тульские самовары» и проследует через старинный район «Заречье» в единственную сохранившуюся родовую усадьбу
На языке цветов и трав
Когда: 31 мая- 2 июня, 11.00 ( до 30 июня)
Где: Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л.Н. Толстого
Тула, улица Октябрьская, 12
Цена: без экскурсионного обслуживания: для посетителей льготных категорий — бесплатно, полный билет — 50 рублей. с экскурсией: для посетителей льготных категорий — 50 рублей, полный билет — 100 рублей
Посетители увидят произведения лучших флористов России и зарубежья, а также творческие работы детей с ограниченными возможностями здоровья, созданные под руководством яснополянских флористов.
Выставка подготовлена специально к юбилею Софьи Андреевны Толстой — в этом году исполняется 175 лет со дня ее рождения. Хозяйка Ясной Поляны собирала необычайно яркие гербарии из яснополянских трав. Еще одна дата, которой мы посвятили открытие выставки — Международный день защиты детей, ведь работам юных флористов отведено значимое место на выставке.
Инклюзивная выставка в экзотариуме
Когда: 1-2 июня, суббота-воскресенье, 10.00
Где: Экзотариум (старое здание), ул. Октябрьская,д. 26
Цена: по входному билету (детский — 150 р., взрослый — 200 р., льготный билет — 100 р.)
В честь Дня защиты детей в старом здании экзотариума на ул. Октябрьская д. 26. открывается выставка детских работ, созданная на основе рисунков и поделок воспитанников благотворительного проекта экзотариума «Лапа поддержки» — ребят с ограниченными возможностями здоровья. Также будут представлены произведения, сотворенные руками детей, занимающихся на курсах развития «Живая сказка» и «ZOOАкадемия».
Маугли
Когда: 1 июня, суббота, 19.00
Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
Цена: 200-400 р.
В субботу в театральном-концертном центре пройдет премьера этого сезона — спектакль по мотивам «Книги джунглей» Р. Киплинга.
Зрители увидят приключения в джунглях человеческого детёныша и его четвероногих друзей, танцы, захватывающие поединки, испытания любви и дружбы.
Маленькие трагедии
Когда: 31 мая, пятница, 19.00
Где: Тульский камерный драматический театр, Тула, улица Дзержинского, 8
Цена: 500 р.
В Камерном театре пройдет премьера этого сезона - спектакль «Маленькие трагедии» по мотивам одноименного сборника
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Годзилла 2. Король монстров
Цена: от 140 р.
В прокат выходит продолжение фантастического боевика о гигантских монстрах, которые то и дело появляются в разных уголках земного шара.
Монстр Годзилла находится под присмотром специального отряда криптозоологов, изучающих так называемых «титанов» — огромных чудовищ, проживающих в различных концах света по всей Земле.
Главному герою предстоит сразиться с подобным бабочке насекомым Мотрой и огромным трёхглавым драконом по прозвищу Кинг Гидора. Человечеству грозят немалые разрушения, когда эти древние легенды и мифы оживут на глазах миллионов жителей и начнут превращать города в руины.
Криптозоологам необходимо сделать всё возможное, чтобы спасти человечество и суметь удержать огромных чудовищ от битвы, в которой от следов человека ничего не останется.
Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.