Компьютерная Академия «ШАГ» приглашает детей на летние каникулы и дарит скидку

Подарите ребёнку возможность попробовать себя в ИТ-профессии и понять, где он хочет работать в будущем.

Ваш ребёнок проводит много времени за компьютером и другими гаджетами? Говорит вам, что мечтает стать программистом, дизайнером, блогером, инженером умных домов или создателем виртуальных миров? Чтобы правильно выбрать профессию, нужно понять и почувствовать все плюсы и минусы той сферы, в которой ребёнок хочет развиваться. А как это сделать?

Лето - самое время, когда можно с пользой провести время на каникулах, и окунуться в IT-сферу и на практике ощутить, какая профессия

больше по душе.

Компьютерная академия «ШАГ» приглашает ребят 8−13 лет провести летние каникулы с пользой и погрузиться в мир новейших технологий в Летнем Компьютерном Лагере Академии «ШАГ».

Каждому, кто запишется

до 15 июня включительно - скидка 15%!

Этот IT-кэмп понравится и будет полезен вашему ребёнку, если он:

Знает всех ведущих блогеров и хочет стать знаменитым.

Мечтает собрать и обучить своего боевого робота.

Не выпускает из рук смартфон.

Хочет создавать виртуальные миры.

За 10 дней в летнем IT-кэмпе дети пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Они реализуют свои самые смелые проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей Компьютерной Академии «ШАГ». Дети будут познавать современные технологии в комфортных, специально оборудованных аудиториях, конференц-зале и дизайн-студии.

Преподаватели Академии — не просто эксперты в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Они делают занятия осознанными, интересными и результативными.

Ваши дети устали от тягот обычной учёбы и не хотят учиться ещё и летом?

На каникулах с Компьютерной Академией «ШАГ» не будет никаких скучных уроков! Это полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями.

Преимущества IT-кэмп Академии «ШАГ»:

Знания и навыки для будущего; Индивидуальный подход к обучению; Технологии и гаджеты; Только практические занятия; Занятия на свежем воздухе; Опытные педагоги и вожатые; Безопасность и комфорт; Общение и новые друзья.

Летний IT-кэмп на полдня

Смены:

03.06 — 14.06

17.06 — 28.06

01.07 — 12.07

15.07 — 26.07

29.07 — 09.08

12.08 — 23.08

Возраст: 7−14 лет.

Длительность смены: 10 дней (2 недели с пн. по пт. с 10.00 до 14.00).

Стоимость: 8700 руб. (7390 руб. - для тех, кто запишется до 10 июля).

ЗАПИСАТЬСЯ в IT-кэмп

Для подростков 14—18 лет академия приготовила отдельную программу — летний BOOTCAMP.

BootCamp в Академии «ШАГ» — это возможность примерить на себя любую ИТ-профессию, делать реальные проекты, пообщаться с представителями этих профессий и увидеть где подросток сможет работать в будущем.

За 10 дней ребят в BootCamp ждёт:

1 хакатон (форум специалистов). Можно ли реализовать проект без команды? Конечно — нет! Мы научимся создавать команду, реализовывать свой проект и находить инвестиции.

2 встречи с экспертами. Что скрывается за профессиями программист, дизайнер, инженер, блогер? Можно ли работать с пляжа и не ходить в офис? На все эти вопросы нам дадут ответы эксперты из сферы ИТ, разработки игр, дизайна, инжиниринга.

28 учебных пар. Дети будут создавать свои проекты, изучая основные технологии.

2 экскурсии в IT-компании. Всегда интересно, что скрывается за дверьми крупных ИТ-компаний, чем на самом деле занимаются сотрудники и какие навыки нужны, чтобы попасть на работу? Дети смогут узнать это из первых уст.

Используйте время для успеха в будущем!

Почему BootCamp — это лето с пользой?

Только практика и работа над своими проектами. Профориентация. Возможность сделать правильный выбор. Преподаватели практики, встреча с экспертами, погружение в мир ИТ. Школьники 8−11 классов получат возможность выбрать будущую профессию, попробовать свои силы в сфере ИТ. Студенты, у которых нет уверенности в выбранной специальности в университете, смогут попробовать себя в ИТ.

Преимущества BootCamp:

Практика. Работа над своими проектами. Преподаватели — практики. Лучший способ выбрать правильную профессию. Атмосфера развития и командной работы. Реальное погружение в IТ.

BootCamp — дает возможность попробовать себя в самых

популярных сферах IT.

Направления обучения:

Программирование;

Дизайн;

IoT и Python;

Блогерство;

Game Dev.

Смены:

29 июля — 9 августа

Блогерство: Youtube и Instagram

Разработчик игр

Инженер умных систем. Разработчик на Phyton

12 августа — 23 августа

Блогерство: Youtube и Instagram

Разработчик игр

Инженер умных систем. Разработчик на Phyton

Возраст: 15−19 лет.

Длительность смены: 2 недели (с 10.00 до 17.00).

Стоимость: 13 990 руб.

ЗАПИСАТЬСЯ в BootCamp

Подарите своему ребёнку сказочный мир информационных технологий, который приведёт его к

успешному будущему!

Компьютерная академия «ШАГ»

Тула, ул. Советская, 23, 2-й этаж

+7 (4872) 57-48-47

+7 (930) 899-15-65 .

tula.itstep.org