Компьютерная Академия «ШАГ» приглашает детей на летние каникулы и дарит скидку
Подарите ребёнку возможность попробовать себя в ИТ-профессии и понять, где он хочет работать в будущем.
Ваш ребёнок проводит много времени за компьютером и другими гаджетами? Говорит вам, что мечтает стать программистом, дизайнером, блогером, инженером умных домов или создателем виртуальных миров? Чтобы правильно выбрать профессию, нужно понять и почувствовать все плюсы и минусы той сферы, в которой ребёнок хочет развиваться. А как это сделать?
Лето - самое время, когда можно с пользой провести время на каникулах, и окунуться в IT-сферу и на практике ощутить, какая профессия
больше по душе.
Компьютерная академия «ШАГ» приглашает ребят 8−13 лет провести летние каникулы с пользой и погрузиться в мир новейших технологий в Летнем Компьютерном Лагере Академии «ШАГ».
Каждому, кто запишется
до 15 июня включительно - скидка 15%!
Этот IT-кэмп понравится и будет полезен вашему ребёнку, если он:
- Знает всех ведущих блогеров и хочет стать знаменитым.
- Мечтает собрать и обучить своего боевого робота.
- Не выпускает из рук смартфон.
- Хочет создавать виртуальные миры.
За 10 дней в летнем IT-кэмпе дети пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Они реализуют свои самые смелые проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей Компьютерной Академии «ШАГ». Дети будут познавать современные технологии в комфортных, специально оборудованных аудиториях, конференц-зале и дизайн-студии.
Преподаватели Академии — не просто эксперты в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Они делают занятия осознанными, интересными и результативными.
Ваши дети устали от тягот обычной учёбы и не хотят учиться ещё и летом?
На каникулах с Компьютерной Академией «ШАГ» не будет никаких скучных уроков! Это полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями.
Преимущества IT-кэмп Академии «ШАГ»:
- Знания и навыки для будущего;
- Индивидуальный подход к обучению;
- Технологии и гаджеты;
- Только практические занятия;
- Занятия на свежем воздухе;
- Опытные педагоги и вожатые;
- Безопасность и комфорт;
- Общение и новые друзья.
Летний IT-кэмп на полдня
Смены:
03.06 — 14.06
17.06 — 28.06
01.07 — 12.07
15.07 — 26.07
29.07 — 09.08
12.08 — 23.08
Возраст: 7−14 лет.
Длительность смены: 10 дней (2 недели с пн. по пт. с 10.00 до 14.00).
Стоимость: 8700 руб. (7390 руб. - для тех, кто запишется до 10 июля).
Для подростков 14—18 лет академия приготовила отдельную программу — летний BOOTCAMP.
BootCamp в Академии «ШАГ» — это возможность примерить на себя любую ИТ-профессию, делать реальные проекты, пообщаться с представителями этих профессий и увидеть где подросток сможет работать в будущем.
За 10 дней ребят в BootCamp ждёт:
- 1 хакатон (форум специалистов). Можно ли реализовать проект без команды? Конечно — нет! Мы научимся создавать команду, реализовывать свой проект и находить инвестиции.
- 2 встречи с экспертами. Что скрывается за профессиями программист, дизайнер, инженер, блогер? Можно ли работать с пляжа и не ходить в офис? На все эти вопросы нам дадут ответы эксперты из сферы ИТ, разработки игр, дизайна, инжиниринга.
- 28 учебных пар. Дети будут создавать свои проекты, изучая основные технологии.
- 2 экскурсии в IT-компании. Всегда интересно, что скрывается за дверьми крупных ИТ-компаний, чем на самом деле занимаются сотрудники и какие навыки нужны, чтобы попасть на работу? Дети смогут узнать это из первых уст.
Используйте время для успеха в будущем!
Почему BootCamp — это лето с пользой?
- Только практика и работа над своими проектами.
- Профориентация. Возможность сделать правильный выбор.
- Преподаватели практики, встреча с экспертами, погружение в мир ИТ.
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Школьники 8−11 классов получат возможность выбрать будущую профессию, попробовать свои силы в сфере ИТ.
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Студенты, у которых нет уверенности в выбранной специальности в университете, смогут попробовать себя в ИТ.
Преимущества BootCamp:
- Практика. Работа над своими проектами.
- Преподаватели — практики.
- Лучший способ выбрать правильную профессию.
- Атмосфера развития и командной работы.
- Реальное погружение в IТ.
BootCamp — дает возможность попробовать себя в самых
популярных сферах IT.
- Программирование;
- Дизайн;
- IoT и Python;
- Блогерство;
- Game Dev.
Смены:
29 июля — 9 августа
- Блогерство: Youtube и Instagram
- Разработчик игр
- Инженер умных систем. Разработчик на Phyton
12 августа — 23 августа
- Блогерство: Youtube и Instagram
- Разработчик игр
- Инженер умных систем. Разработчик на Phyton
Возраст: 15−19 лет.
Длительность смены: 2 недели (с 10.00 до 17.00).
Стоимость: 13 990 руб.
Подарите своему ребёнку сказочный мир информационных технологий, который приведёт его к
успешному будущему!
Компьютерная академия «ШАГ»
Тула, ул. Советская, 23, 2-й этаж
+7 (4872) 57-48-47