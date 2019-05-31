Планировка, подъезд, двор — выбираем лучшее!

Изображения предоставлены пресс-службой агентства «Капитал – Строитель жилья!»

Разобраться с видами планировок поможет проект «Правильные советы при покупке квартиры» совместно с «Капитал — строитель жилья!». Наши герои Маша и Серёжа — молодая семья.

Выбирайте планировку сердцем, но и про разум не забывайте: представьте свой обычный день в будущей квартире. Как вы будете собираться на работу по утрам? Как проводите выходные? Квартира должна отвечать вашим потребностям на 100%.

Ух, кажется, здесь придётся подумать не только о планировке, но и о том, что будет вокруг. Светлый и стильный подъезд, благоустроенный двор, парковка у дома — это тоже важно. Не верите? Тогда читайте дальше (если верите, тоже).

Планировка и жизнь. Виды планировок

Планировка — это не только расположение комнат в квартире, их количество, расположение окон, прихожей, санузла, а ещё ваш новый образ жизни! Ученые доказали, что ваш дом влияет на ваши привычки. Если вы возвращаетесь в дом, где провели свое детство, то со временем вернутся и ваши привычки. Вы можете быть давно взрослым, успешным, пунктуальным, но стоит месяц пожить дома, как вы вспомните свое «я проспал» со школьных времён. Вывод простой: хотите перемен — переезжайте.

Правильная планировка — это комфорт жизни, хорошее настроение и даже ваше здоровье. Когда вам нравится ваша жизнь, вы реже нервничаете, а значит, реже болеете.

Давайте разберёмся в том, как сделать вашу жизнь лучше — выбрать правильную планировку.

Какие бывают планировки

Всё просто — индивидуальные и типовые. Индивидуальные — это, когда в квартире больше окон, чем стен, ванная размером с однушку в хрущевке, а в коридоре можно кататься на велосипеде (но лучше не надо).

Индивидуальные — не значит удобные, как и типовые — не значит неинтересные. Типовых планировок на рынке больше, в одном доме их обычно несколько видов, но они могут быть такими, что позавидует хозяин, который «сам придумал». Например, хороший пример — это СМАРТ от «Капитал — строитель жилья!». Правильная планировка спасёт квадратные метры. Иногда лучше жить в продуманной небольшой трёшке, чем в просторной двушке, где полезные квадратные метры «съел» коридор. СМАРТ — это планировки, где каждый квадратный метр используется: для шкафов есть специальные ниши, есть квартиры с гардеробными и дополнительными санузлами.

Ещё одна фишка — это особенные планировки. В таких планировках «Капитал — строитель жилья!» воплощает в жизнь самые смелые представления покупателя о комфорте. Давайте узнаем, какими бывают особенные планировки:

Мастер-спальня

Можно ли поделить одну квартиру на две разные зоны, при этом жить одной семьей? Конечно! Мастер-спальня — это спальня с отдельным санузлом и/или гардеробной — почти отдельная квартира в квартире. Не спальня, а мечта!

«Да это же моя мечта!» — сказала Маша. — «Я выросла в большой семье, это здорово, но каждое утро приходилось стоять в очереди в ванную, которая была одна. А тут будет своя! Когда у нас появится ребенок, у него будет личное пространство (своя комната и даже ванная).

Квартиры с террасами

На первых этажах жилых комплексов появится место для отдыха на свежем воздухе. Хотите устроить пикник, позагорать или просто посидеть на улице? Всё возможно! В такой квартире вы забудете о том, что живете в многоквартирном доме, а ещё там высокие трехметровые потолки.

Окно в рабочей зоне кухни

Готовить и смотреть на красивый вид из окна или присматривать за ребёнком, который играет во дворе, сделать необычный дизайн кухни — это ещё не все плюсы такого решения. Хотите больше света, воздуха в квартире? То присмотритесь к такому решению.

Квартиры с высокими потолками. Хотите больше света и воздуха — берите квартиру на первом или последнем этаже, там высота потолков — 3,5 метра (говорим по секрету и только вам).

Знаете, что самое интересное? Все эти особенные планировки — типовые. Зачем что-то придумывать, когда все уже продумали за вас? СМАРТ планировки — это именно такой вариант.

Наша молодая семья — люди практичные. Маша и Серёжа не хотят терять лишние квадратные метры, поэтому планировку выбирают придирчиво. Маша влюбилась в квартиру с окном в ванной, а Серёже понравилась идея с террасой — он давно уже хочет купить садовый гриль. Ах, лето…

А мы вернёмся к планировкам. Какие они ещё бывают?

Свободная (почти) планировка

«Можно всё!» — думает покупатель квартиры со свободной планировкой. А вот и нет, не всё… Да, стены двигать можно и проводить эксперименты с дизайном, но за рамки проектной декларации выйти не получится.

По плану в квартире есть «мокрые зоны», где в квартире проходит подводка воды, и там менять ничего нельзя, а то будет штраф. «Свободная планировка» — это выдумка маркетологов, потому что юридически такого определения нет.

Студия

Небольшая квартира с объединенными кухней, спальней и гостиной. Как отличить студию от однушки? Между спальней и кухней в студии нет стены (вообще никакой). Кого-то смутит идея спать рядом с холодильником, а кого-то очень даже обрадует, особенно, когда ночью вдруг приходит сильное желание съесть бутерброд с колбасой. Студия — не для худеющих. Шутка! В такой квартире удобно жить одному, неплохо вдвоём, а вот паре с ребёнком уже будет тесновато. Стоит квартира-студия относительно недорого, поэтому считается доступным жильем.

Апартаменты

Это вообще нежилое помещение, но нём тоже можно жить, разве что прописку или регистрацию в апартаментах сделать нельзя.

Квартиры с разными комнатами

Классические квартиры, где кухня отдельно, спальни отдельно. Если посмотреть на сегодняшний рынок квартир, то на первом месте будут СМАРТ квартиры, где кухня и гостиная объединены в одно пространство, которое делится на три зоны (кухонную, зону отдыха и обеденную), для шкафов сделаны ниши, есть отдельная спальня — ваше личное пространство (кроме студий).



Сейчас «Капитал» делит СМАРТ квартиры на евродвушки (это где гостиная и одна спальня), евротрешки (с гостиной и двумя спальнями), евро-4 (с гостиной и тремя спальнями) и студии, о которых мы рассказали выше.



Квартиры с разными комнатами и разным количеством бывают с линейными и планировками-распашонками. «В чём разница?» — спросите вы.

Квартиры-распашонки

В таких квартирах окна выходят на две противоположные стороны дома. У жильцов будет два разных вида из окна и возможность разделить квартиру на две зоны. Родители на север, дети на юг, и все счастливы!

Линейные планировки квартир

В таких планировках окна выходят на одну сторону дома, а соединяет их коридор. Именно в таких планировках встречаются мастер-спальни (см. выше), с которыми квартира легко делится на разные зоны.

Выбор планировки — это дело вкуса. Тут наши герои даже устроили спор. Маше понравилась более просторная квартира, в которой можно разместить все вещи, а Серёжа считает, что евродвушки будет достаточно, а вещи можно сложить в большой шкаф, для которого есть ниша в прихожей. Менеджер «Капитал — строитель жилья!» предложил посмотреть еротрёшку с гардеробной. Ребятам такая идея понравилась.

С планировками разобрались, а как выбирать будем? С умом, конечно!

Как выбрать квартиру (по-умному)

Существует несколько критериев:

Берём количество человек, которые будут жить в квартире. Берём квартиру и смотрим на количество комнат. Всем хватит? Тогда берём.

Маша с Серёжей думали про однушку, но потом вспомнили, что хотят в будущем ребенка, а ему нужна будет своя комната. Вывод: надо брать квартиру побольше сразу. Ребята влюбились в евротрешку в СМАРТ квартале на Сурикова.

Смотрим на расположение комнат. Вам точно нужна проходная родительская спальня? Это же не неделю у родственников в гостях пожить, а на очень долгое время. Советуем присмотреться к СМАРТ планировкам, где есть большая гостиная, которая одновременно и кухня, и обеденная зона, и зона отдыха, а вот спальни в таких планировках всегда отдельные и остаются личным пространством для хозяев квартиры. Да и зачем гостям ходить в спальню, если есть такая гостиная? Места там хватит точно!

У Маши и Серёжи друзей много, поэтому «гостиная — это огонь!», ведь больше всего времени мы будем проводить именно там: готовить любимую лазанью, смотреть сериалы вечером, праздновать дни рождения, приглашая друзей (цитируем Машу).

Оцените нежилую часть квартиры (санузлы, коридоры). Во всем важна гармония, а очень большой коридор и одновременно крошечный санузел в одной квартире могут стать большим разочарованием, если вы, конечно, не решите использовать коридор, как картинную галерею рисунков вашего ребёнка (у сына маминой подруги такая есть). Обратите внимание на подъезд. Вам же намного приятнее будет входить в светлый стильный подъезд, пользоваться скоростным лифтом и знать, что в вашем подъезде безопасно. С «Капитал — строитель жилья!» всё так и будет. Подъезды СМАРТ домов без ступеней, а двери в них стеклянные. Вы всегда будете видеть, что происходит за дверью. На первых этажах вы сможете оставить коляску или велосипед под присмотром камеры в специальной зоне.

Ребята очень обрадовались такой новости. Теперь велосипеды можно будет оставлять без опасений, а на зиму их можно будет убирать в кладовку на этаже, которую в «Капитале» тоже уже предложили. Стоит она недорого, а пользы от неё ого-го.

Уточните, какой будет территория у дома. Хорошо должно быть не только дома, но и у дома. Вспомните, как вы играли во дворе в детстве. Двор — это то, что запоминается навсегда, поэтому для детей «Капитал — строитель жилья!» строит целые детские городки на площадках, где под ногами только мягкое прорезиненное покрытие. Рядом всегда и спортивные площадки. А как же взрослые? Им тоже важно, каким будет двор. Серёжа сразу спросил про парковку, оказалось, что парковка будет у дома, а двор закроют от посторонних. Машу обрадовала новость, что на детские площадки автомобилям путь закрыт. Ребята признались, что о подъездах и территории у дома даже не задумывались раньше.

Планировки, от которых стоит отказаться

Квартиры с недостаточным освещением

В квартире, где всегда темно, нет никакой романтики, если вы, конечно, не в Петербурге живёте. Освещение зависит не только от количества окон, но и от их размеров. В квартирах от «Капитал — строитель жилья!» вы сможете выбрать планировку с панорамным остеклением. Света много не бывает (если что, то всегда есть шторы)!

Комнаты-вагоны

В длинных и узких комнатах некомфортно и мало света, особенно, если окна маленькие. Мебель в такой комнате невозможно расставить так, чтобы это не было похоже на склад. Какая там двуспальная кровать? Забудьте, а лучше сразу откажитесь от такой планировки и идите в «Капитал», там всегда думают о вашем комфорте, когда проектируют дома.

Кухня

Если верить статистике, то на кухне мы проводим очень много времени (особенно те, кто любит поесть), когда остаёмся дома, то о размере кухни стоит задуматься. Большой семье жить в квартире с кухней в 6 кв. м будет ну очень некомфортно, а семейном ужине вообще можно забыть: для нормального стола в такой квартире места нет.

Спасёт такую семью СМАРТ, а именно планировки от «Капитал — Строитель жилья!». В таких планировках есть гостиные до 30 кв., в которых уже выделена удобная зона для приготовления вкусностей, зона столовой, где вся семья точно поместится будет собираться за ужином, а еще и место для отдыха есть. Берите СМАРТ, собирайтесь вместе, зовите гостей, общайтесь и радуйтесь.

Большие балконы

Вспомните участь балконов в старых домах и не делайте так. Большой балкон нужен только тогда, когда это действительно важно (хотите обустроить там рабочий кабинет, например), в остальных случаях — это бесполезная площадь, которая входит в стоимость всей квартиры (да, иногда вы платите за бесполезную площадь). Оно вам точно надо?

Планировки с ошибками

Фундамент строительной компании «Капитал — Строитель жилья!» — собственный проектный институт «Рязаньагропромпроект», где планировки разрабатываются не просто так, а под потребности будущего покупателя. Всё продумано до мелочей! В квартирах нет лишних квадратных метров.

Смело отказывайтесь от квартиры, которая вам не подходит. Жизнь одна, а вы хотите потратить её на перепланировку? Что ж… если вам не хватает острых ощущений в жизни, то добро пожаловать в девять кругов… планировочных проблем (но лучше не надо). Рассказываем про перепланировку (одумайтесь, пока не поздно).

Что делать, если хотите перепланировку

Еще раз - передумать. Проблемную планировку исправит перепланировка, но это не точно. Возможно, перепланировку захочется сделать, если вы выбрали квартиру на вторичном рынке, потому что у предыдущего хозяина могли быть странные вкусы. С новостройкой есть только один вкус — ваш.

Перепланировка — это долго, сложно и нервно. Без специального разрешения менять почти ничего нельзя, разве что поменять ванную на душевую или убрать дверные проемы в перегородках. Всё. Дальше — дебри и согласования с УК (управляющая компания), жилищной инспекцией и горы бумаг.

Так что менять площадь комнат, переносить «мокрые зоны» лучше не стоит.

Если не согласовать планировку, то квартиру продать будет сложно или вообще невозможно. Даже если не хотите ничего продавать, то можете получить штраф и административное наказание, потом еще заставят сделать, как было. А если ваше «творчество» нарушит конструкцию дома или навредит соседям, то будет катастрофа.

Поэтому не трогайте несущие стены, без особой необходимости не меняйте систему отопления для утепления балкона, в санузел и общие коммуникации лучше вообще не лезть. Иногда перепланировка может довести и до уголовной ответственности. Вы ещё не передумали? Тогда смотрите, какие документы нужны для согласования планировки.

Примерный список документов для перепланировки (точного нет)

проект перепланировки;

техзадание на перепланировку;

выписка из ЕГРН/ДДУ/договор купли-продажи (зависит от квартиры);

техпаспорт БТИ (бюро технической инвентаризации).

В БТИ ставят на учёт объекты недвижимости и одобряют (или нет) перепланировки. В техпаспорте БТИ есть все данные о доме и самой квартире. Многие документы можно получить в МФЦ или у застройщика. Важно! Пусть ваш проект перепланировки сделает специалист, который подскажет, что допустимо, а чего делать не стоит, чтобы потом не нажить себе врагов в виде соседей.

Планировка понравилась, но всё же есть сомнения. Что делать?

Прийти в шоу-рум застройщика и посмотреть на квартиру в реальности. Шоу-рум — это настоящая квартира, а не муляж. Здесь всё сделано под сценарий жизни будущих жильцов: в комнате всегда нужное количество розеток, в нишах устроены шкафы и полки, чтобы наглядно показать их использование, а ещё расставлена мебель и сделан ремонт, который также можно заказать у застройщика.

Не у всех застройщиков есть шоу-румы, ведь стоит немалых денег, требует сил и крепких нервов (те, кто хоть когда-то делал ремонт и дизайн своей квартиры самостоятельно, поймут. Но «Капитал» трудностей не боится, поэтому заботится о покупателях и делает шоу-румы в своих домах. Очень скоро в Туле тоже появится шоу-рум в СМАРТ квартале на Сурикова. Вы сможете прийти, посмотреть, потрогать, подсмотреть идеи дизайна для своей будущей квартиры и сэкономить на дизайнере. Здорово же!

«А что так можно было?» — удивились ребята. Маша с Серёжей решили, что им перепланировка не нужна, потому что квартира, которую они выбрали, — идеальная! На рынке много планировок, и «ту самую» вы обязательно найдёте. Если что, «Капитал» поможет)

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Застройщик СМАРТ квартала на Сурикова OOO «Звезда» и ООО «ТЗЖБИ». Информация и проектные декларации на сайте kapital71.ru или по телефону 71−00−01.