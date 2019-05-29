Куда пойти юным тулякам на День защиты детей

В честь Международного дня защиты детей юных туляков и их родителей ждет насыщенная развлекательная программа: дискотеки, квесты и музыкальные и театральные представления.

Городской концертный зал

Тула, ул. Советская, 2

30 мая

17.30 Городской фестиваль-конкурс детского искусства «Веснушки». В этот день состоится театрализованный гала-концерт и награждение лауреатов. Юные победители представят вокальные, хореографические и театральные номера.

31 мая

18.30 Отчетный концерт воспитанников детской школы — студии Аллы Духовой TODES. Цена: 400-600 р.

Велодень в кластере «Октава»

Тула, ул. Каминского, 24

Требуется регистрация на мероприятия.

1 июня

Музей станка приглашает юных любителей велосипедов и их родителей на день, посвященный велосипедам.

Зал временных экспозиций музея станка

13.00 Семейный мастер-класс, посвященный скульптору Колдеру, который изобрел знаменитый «мобиль». Молодые велолюбители также смогут собрать собственный мобиль с элементами, копирующими детали велосипеда. Регистрация по ссылке.

15.00 Встреча с краеведом и историком Сергеем Гусевым. Историк поведает ребятам о тульском велоспорте, его зарождении и развитии. Предварительная регистрация по ссылке.

Детский зал библиотеки

14.00 Чтение детской книги «На двух колесах» с Ириной Рочевой. Из этого графического романа маленькие посетители узнают, кто и как изобрел велосипед. Предварительная регистрация по ссылке.

Музей станка

17.00 Экскурсия по выставке «Изобретая велосипед: Тула 2019». На выставке дети и их родители узнают, почему Тула — столица велоспорта, как Лев Толстой сдавал на права и что нужно для того, чтобы стать настоящим велоспортсменом. Регистрация по ссылке.

Праздник в Тульских парках

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

1 июня

Эстрада

12.00−15.30 Выступление детских творческих коллективов Тулы

15.30−16.00 Цирковое анимационное шоу

16.00−18.00 Развлекательная концертная программа

18.00−19.00 Интерактивный анимационный спектакль «В лабиринте сказок»

Фонтанная площадь

11.00−15.00 Передвижная библиотека

12.00−19.00 Ярмарка тульских мастеров

16.00−16.10 Детский флешмоб

16.00−18.00 Развивающие мастер-классы

16.00−19.00 Фотоплощадки с ожившими сказочными героями

Детский городок

10.30 Театр на французском языке

11.00 Спектакль «Дом сказки»

Ротонда

16.00 Выступление Губернаторского духового оркестра

17.00 Выступление маэстро скрипки Артема Реутова

Большой круг

12.00−15.00 Соревнования и показательные выступления, конкурсы, игры и подарки

Спортивный городок

16.00−20.00 Соревнования и показательные выступления в скейт-парке

Пролетарский и Комсомольский парки культуры и отдыха

1 июня

11.00−12.30 Развлекательная программа «Лето в парках», посвященная Дню защиты детей.

Праздник в Тульском художественном музее

Тула, ул. Ф. Энгельса, 64

1 июня

12.00 Фестиваль детского творчества в честь 100-летия Тульского областного художественного музея. Начнется праздник с интерактивного занятия-экскурсии «Удивительные животные», а в 13.00 все мероприятия переместятся на площадь Искусств. Там пройдет концерт учащихся ДШИ им. Г. Г. Галынина и увлекательное шоу московского художника Дмитрия Цветкова, в ходе которого дети и взрослые создадут необычную скульптуру из цветного скотча. Также в программе детский пленэр под руководством тульского художника Михаила Левшина и мастер-класс по уникальной технике рисования монотипии.

Праздник в музее «Тульские древности»

Тула, пр. Ленина, 47

Вход свободный.

1 июня

16.00−17.00 Праздник «Изба детьми весела». Музейный праздник посвящен игрушечным русским промыслам и традиционным забавам старины. Юные гости будут играть в бирюльки, погремушки, с матрешкой и деревянными конями, с филимоновскими свистульками. Веселым дополнением станут ярмарочные представления с дрессированным медведем и подвижные игры «Репка» и «Золотые ворота». Завершит встречу мастер-класс по изготовлению брошки из фетра.

День защиты детей в Ясной Поляне

Галерея «Ясная Поляна», Тула, ул. Октябрьская, 12

Мастер-классы — 50 р.

1 июня

12.00. Фестиваль «Краски детства». Программа праздника включает мастер-классы по лепке из глины, флористике, батику, изготовлению бисерных брошей и кукол-закруток. Маленьких гостей ждут увлекательные конкурсы и игры, общение с артистами цирка. Также на площадке фестиваля будет работать студия по аквагриму. Все желающие смогут посетить флористическую выставку «На языке цветов и трав», приобрести сувениры и книги. Каждый юный гость получит подарок на память.

День защиты детей в Тульском кремле

Соборная площадь Тульского кремля

1 июня

11.00 Международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства «Мульт-концерт «Ничего на свете лучше нету». Вход свободный.

21.00 Международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства». Гала-концерт «Ночь мировых хитов». Вход свободный.

Казанская набережная

Вход на все мероприятия свободный.

31 мая

11.00 Городской праздник «Город детства. Путешествие на воздушном шаре, или Полет за мечтой». Праздник откроется музыкально-театрализованным представлением. С 12.00 для детей будут разыграны театрализованные онлайн-представления «Маленький принц», «Поход за медом», «Как найти Цветик-семицветик» и др.

Также будут работать интерактивные площадки:

«Планета мечты»,

«Создай свою мечту»,

«ЗаМЕЧТАтельное лето»,

«Сказочные крылья мечты»,

«Спорт моей мечты»,

«Окружающий мир моей мечты»,

«Войди в природу другом». Детей ждут мастер-классы, игры, развлечения, сюрпризы.

1 июня

9.00−14.00 Программа «Зеленый марафон»: стартовый городок, торжественное открытие, старт детского забега, старт забега на 4,32 км, концертная развлекательная программа, работа развлекательных площадок, награждение победителей.

11.00−18.00 Сцена. Мастер-классы по росписи значков и магнитов, изготовлению светодиодных брелоков, светодиодных открыток.

17.00−18.00 Сцена. Выступления детской цирковой студии при Тульском государственном цирке.

18.00−19.00 Сцена. Концертная программа танцевального коллектива X-Zibit.

2 июня

11.00−18.00

Сцена.

Фестиваль-квест «Общий сбор»: военные биваки по различным историческим эпохам, ремесленная игровая зона «Богатырская застава», театрализованная историческая реконструкция эпизода штурма крепости, дефиле в исторических костюмах, соревнования на катамаранах по водному туризма.

Линди-хоп-вечеринка, мастер-классы по социальным* танцам.

*Социальные танцы – категория танцевальных стилей разных народов мира, которыми занимаются не для соревнований, а в качестве досуга и обмена положительными эмоциями между партнёрами.

19.30−21.00 Salsa-open.

Дом музей В. Вересаева

Тула, ул. Гоголевская, 82

Цена: 150 р.

1 июня

12.00 Мастер-класс «Плюшкин магазин». Участники мероприятия изготовят сувенир в виде флага Международного дня защиты детей, а также познакомятся с историей праздника, поучаствуют в различных конкурсах и викторинах.

Музей П.Н. Крылова

Тула, ул. Кутузова, 10

Вход свободный, мастер-класс - 100 р.

1 июня

10.00 Интерактивная программа «Давайте поиграем!». Юные гости могут поучаствовать в квест-игре по экспозиции «Найди шедевр».

14.00 Мастер-класс «Весёлый попугай». Из картона и цветной бумаги дети сделают смешную птичку для себя или в подарок друзьям. Не придётся скучать и тем, кто любит рисовать. Все желающие смогут присоединиться к музейной акции «Здравствуй, лето!» и оставить на асфальте свой рисунок на летнюю тему.

Богородицкий дворец-музей и парк

г. Богородицк, территория парка, д. 1

Цена: 150 р./чел.

1 июня

15.00 Занятие «Археология для маленьких». Сначала сотрудники расскажут детям, что такое археология, и с помощью электронной презентации продемонстрируют орудия труда археологов и их уникальные находки, а потом с помощью импровизированного раскопа предложат ребятам найти артефакты, сделать необходимые замеры и описания. Завершится занятие вручением «свидетельств» об участии в археологических раскопках и чаепитием.

Тематические мероприятия

31 мая



12.00 Помещение МБУ СШОР «Юность», Тула, ул. Вересаева, 24. Вход свободный. Городской блицтурнир по шахматам, посвященный Дню защиты детей.

1 июня

10.00 СК ТулГУ, Тула, пр. Ленина, 84. Вход свободный. Турнир «Роксэт» по эстетической гимнастике, посвящённый Дню защиты детей.

11.00 МБУ СШ «Металлург», Тула, ул. Кутузова, 229. Вход свободный Городской спортивно-игровой праздник «Забота детям».

11.00 МБУ СШОР «Спортивная гимнастика», Тула, ул. Заварная, 2. Городской спортивный праздник «Фестиваль спортивной гимнастики «Малышок». Вход свободный.

12.00 Проект «Экскурсионный автобус». Обзорная экскурсия по городу. Экскурсионный автобус едет по следующему маршруту: Музей самоваров — Усадьба А. С. Хомякова (Ленинский р-н, пос. Октябрьский, д. 1) — Музей самоваров. Цена: 300 руб.

14.50 — 16.52 Проект «Субботняя улитка». Цена: cогласно установленным ценам проезда в общественном транспорте города Тулы. Городской троллейбус творчества. По маршруту троллейбуса №11.

Музей оружия, здание-«шлем»

Тула, ул. Октябрьская, 2

Вход свободный, участие в мастер-классах бесплатное.

3 июня

10.00−18.00 Праздничная программа «Шлем»: школьники летом едут в музей»:

10.00−13.00 Музыкальное сопровождение на территории музея.

10.30−11.00 «Сценическая магия» — торжественное открытие праздничной программы в рамках Года театра.

11.00−13.00 Работа интерактивных площадок на территории музея:

«Ремесленная слобода»: творческие мастер-классы школы тульских мастеров,

«Перформанс»: мастер-класс по жонглированию,

«Форпост» с военно-патриотической программой «Курс молодого бойца»,

«Я управляю смерчем»: интерактивный комплекс виртуальной реальности.

12.00−17.00 Экспозиция музея: