Авиационный праздник в честь 30-летия 490 отдельного вертолетного полка
1 июня на аэродроме «Клоково» состоится мероприятие, посвященное 30-летию 490 отдельного вертолетного полка (боевого и управления).
В программе мероприятия:
10.00 — 11.00 Сбор и торжественное построение ветеранов полка. Открытие мемориальной доски, посвященной 490 отдельному вертолет-ному полку;
11.00−12.00 Концерт, посвященный юбилею полка
12.00 — 13.00 Авиационный праздник с участием сверхлегкой и легкой авиации
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, аэропорт Клоково
1 июня 2019, суббота
10:00
1 июня 2019, суббота
12:00