Авиационный праздник в честь 30-летия 490 отдельного вертолетного полка

1 июня на аэродроме «Клоково» состоится мероприятие, посвященное 30-летию 490 отдельного вертолетного полка (боевого и управления).



В программе мероприятия:



10.00 — 11.00 Сбор и торжественное построение ветеранов полка. Открытие мемориальной доски, посвященной 490 отдельному вертолет-ному полку;



11.00−12.00 Концерт, посвященный юбилею полка



12.00 — 13.00 Авиационный праздник с участием сверхлегкой и легкой авиации

Вход свободный.