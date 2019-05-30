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Авиационный праздник в честь 30-летия 490 отдельного вертолетного полка

Авиационный праздник в честь 30-летия 490 отдельного вертолетного полка

1 июня на аэродроме «Клоково» состоится мероприятие, посвященное 30-летию 490 отдельного вертолетного полка (боевого и управления).

В программе мероприятия:

10.00 — 11.00 Сбор и торжественное построение ветеранов полка. Открытие мемориальной доски, посвященной 490 отдельному вертолет-ному полку;

11.00−12.00 Концерт, посвященный юбилею полка


12.00 — 13.00 Авиационный праздник с участием сверхлегкой и легкой авиации

Вход свободный.

Где и когда?
Клоково, аэропорт
Тула, аэропорт Клоково
1 июня 2019, суббота
10:00
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1 июня 2019, суббота
12:00
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